Jiohotstar: 2026 में जियो हॉटस्टार पर आई साल की बेस्ट 5 मलयालम फिल्में, एक को मिली 8 की रेटिंग
JioHotstar Best Malayalam Films: साल 2026 में जियोहॉटस्टार पर जबरदस्त मलयालम फिल्में आई हैं। लेकिन हम आपके लिए ऐसी 5 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिनकी IMDB रेटिंग शानदार है।
जियोहॉटस्टार पर साल 2026 में शानदार मलयालम फिल्में आई हैं। इन फिल्मों ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया और कुछ कई हफ्तों तक ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल रहीं। अब हम आपके लिए ऐसी ही 5 मलयालम फिल्में लेकर आए हैं जिनकी कहानी ने व्यूवर्स को एंटरटेन किया। दूसरी तरफ इनकी IMDB रेटिंग भी छाप छोड़ने वाली रही। इस लिस्ट में कुछ ऐसी भी फिल्में शामिल हैं जिन्हें एक बार देखने के बाद आप दोबारा जरूर देखना चाहेंगे। जियोहॉटस्टार की 5 बेस्ट मलयालम फिल्में ये रहीं।
बेथलहम कुडुम्बा यूनिट
बेथलहम कुडुम्बा यूनिट नाम की ये एक मलयालम फिल्म है। हाल में मनोज बाजपायी ने फिल्म की तारीफ की थी। ये फिल्म एक अनोखी जोड़ी की कहानी है। रोमांटिक फिल्म है जिसकी कहानी आपके दिल में उतर जाएगी। फिल्म के किरदार जस्टिन और ऐशली की की है। दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। लेकिन जब इन्हें एक दूसरे से प्यार होता है और जो स्क्रीनप्ले है वो आपको 90 के दौर आशिक बना देगा। फिल्म आत्मा को सुकून देती है। एक बार इस फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए। IMDB पर इस फिल्म को 8 की रेटिंग मिली हुई है। इस फिल्म ने कम बजट में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
संभवम अध्यायम ओन्नु
संभवम अध्यायम ओन्नु ये भी एक मलयालम फिल्म है जो टाइम ट्रेवल या टाइम लूप के बारे में बात करती है। फिल्म सस्पेंस से भरी है। कहानी एक जंगल की है जहां जाने वाले पुलिस वाले अलग एरा में पहुंच जाते हैं। फिल्म का हर एक सीन आपको सीट से हिलने नहीं देगा। कहानी का अंत और ज्यादा हैरान करने वाला है। आप इस फिल्म को जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म को IMDB पर 7.3 की रेटिंग मिली है।
द्रिदम
एक और मलयालम फिल्म द्रिदम इसी साल आई है। फिल्म एक पुलिस ऑफिस के इर्दगिर्द घूम रही है। ये एक इन्वेस्टीगेशन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी का हर हिस्सा आपको सरप्राइज करता है। मर्डर हो रहे हैं लेकिन उन्हें मारने वाले का नाम जब सामने आता है तो सब हैरान हो जाते हैं। उस फिल्म को IMDB पर 7 की रेटिंग मिली है।
वाझा 2: बायोपिक ऑफ ए बिलियन ब्रदर्स
जियोहॉटस्टार की इस फिल्म को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। ये फिल्म चार दोस्तों के बारे में हैं इन्हें दंगे करने वाला समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। समाज कैसे इन परउनके हिसाब का होने का दबाव बनाता है ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म को IMDB पर 7.9 की रेटिंग मिली है।
चिन्ना चिन्ना आसाई
इस साल एक खास फिल्म आई थी चिन्ना चिन्ना आसई। ये भी मलयालम भाषा में बनी फिल्म थी जिसकी कहानी एक लीला नाम महिला की होती है। लीला कम उम्र में विधवा हो गई। वो एक ग्रुप के साथ वाराणसी घूमने निकलती है। इसी दौरान वो अपने ग्रुप से बिछड़ जाती है। और उसके साथ लूट हो जाती है। इस अकेले सफर में उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता सा बन जाता है। फिल्म आपको सुकून पहुंचाएगी। IMDB पर 6.5 की रेटिंग मिली हुई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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