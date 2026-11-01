जियो हॉटस्टार की 5 बेस्ट हिंदी सीरीज हिला देगी आपका दिमाग, एक को मिली है 8.5 की रेटिंग
जियो हॉटस्टार की सबसे बेस्ट वेब सीरीज में शामिल हैं ये 5 शानदार हिंदी सीरीज। जबरदस्त क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरी इन सीरीज जो IMDB पर भी जबरदस्त रेटिंग मिली है। अपनी वाच लिस्ट में इन 5 सीरीज को शामिल कर लें।
जियो हॉटस्टार पर सबसे शानदार वेब सीरीज और शोज मौजूद हैं। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में घर बैठकर कुछ खास देखना चाहते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए हैं। क्राइम, एक्शन और थ्रिलर से भरपूर ये 5 वेब सीरीज आपको सीट से हिलने भी नहीं देगी। खास बात ये है कि पांचों सीरीज हिंदी में हैं। अगर सस्पेंस से भरा कुछ खास देखने का मन है तो अपनी वाच लिस्ट में इन सीरीज को आज ही शामिल कर लीजिए। IMDB पर भी मिली है जबरस्त रेटिंग।
स्पेशल ऑप्स
जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई सबसे बेहतरीन इंडियन वेब सीरीज में से एक है KK मेनन की स्पेशल ऑप्स। ये सीरीज साल 2001 में दिल्ली के संसद भवन पर हुए आतंकी हमले ले बारे में है। इस सीरीज में KK मेनन ने हिम्मत सिंह नाम के एल ऑफिसर का किरदार निभाया है जिसे यकीन है कि हमला करने वाले प5 नहीं बल्कि 6 आरोपी थे। हिम्मत सिंह अपने पैसों से इस मामले की जांच करता है, ये सीरीज इतनी शानदार है कि इसे IMDB पर जबरदस्त 8.5 की रेटिंग मिली हुई है।
नाइट मैनेजर
हॉलीवुड सीरीज पर बेस्ड एक हिंदी वेब सीरीज नाइट मैनेजर में आदित्य रॉय ने लीड किरदार निभाया है। इस सीरीज की शुरुआत में आदित्य का किरदार एक लड़की की जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसे बचा नहीं पता। सच का पता लगाने के लिए वो उसी गैंग का हिस्सा बन जाता है जो गैर-कानूनी धंधा कर रही होती है। इसके पहले सीजन को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया था इसलिए इसका दूसरा सीजन लाया गया था। IMDB पर इसे 7.6 की रेटिंग मिली हुई है।
क्रिमिनल जस्टिस
साल 2019 में पंकज त्रिपाठी स्टारर एक वेब सीरीज की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था क्रिमिनल जस्टिस। इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं। हर सीजन में एक नया केस लेकिन उसे सुलझाने वाले वकील माधव मिश्रा एक ही। पहले सीजन में विक्रांत मैसी एक विक्टिम थे। इस सीरीज की खासियत है कि विक्टिम को मर्डर से लेकर जेल जाने और कोर्टरूम ड्रामा से गुजरना होता है जो इसे खास बनाता है। इस सीरीज को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है।
आर्या
साल 2020 में सुष्मिता सेन स्टारर वेब सीरीज आर्य की शुरुआत हुई थी। सुष्मिता का किरदार अपने परिवार के साथ बेहद खुश होता है। तभी उसके पति की हत्या कर दी जाती है। बाद में आर्या को एक ऐसा बिजनेस संभालना पड़ता है जिसे वो नहीं करना चाहती। वो अपने बच्चों के लिए ड्रग्स और इसके दलदल में उतरती है। अपने बच्चों का बचाव करती है। इस सीरीज को IMDb पर 7।7 की रेटिंग मिली हुई है।
लूटेरे
स्कैम 1992 जैसी शानदार वेब सीरीज बनाने वाले हंसल मेहता ने लूटेरे नाम की भी एक सीरीज बनाई है। इस सीरीज की अकहानी एक इंडियन कार्गो शियो के हाईजैक के बारे में हैं। शिप को हाईजैक कर सभी लोगों को बंधक बना लिया जाता है। इस शिप में कुछ ऐसा कंसाइमेंट था जो अगर बाहर आता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। इस सीरीज में जबरदस्त एक्शन है जो आपको पसंद आएगा। इस सीरीज को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। IMDB पर 7 की रेटिंग मिली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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