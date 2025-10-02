Jio Hotstar Top 10 Trending shows in India October 2 Bigg Boss 19 number 1 got hridya poorvam check full list here जियो हॉटस्टार टॉप 10 फिल्में और सीरीज, नंबर दो पर ये कपल रियलिटी शो, Web-series Hindi News - Hindustan
जियो हॉटस्टार टॉप 10 फिल्में और सीरीज, नंबर दो पर ये कपल रियलिटी शो

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 02 अक्टूबर को कौन सी फिल्में और सीरियल ट्रेंड कर रहे हैं हम उनके नाम आपको बता रहे हैं। बिग बॉस 19 नंबर 1 पर बना हुआ है। लिस्ट में पति पत्नी और पंगा भी शामिल है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 10:55 AM
जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही टॉप 10 सीरीज या फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में साउथ इंडियन फिल्म, हॉलीवुड सीरीज और हिंदी सीरीज के नाम शामिल हैं। लिस्ट में आज यानी 02 अक्टूबर को बिग बॉस 19 पहले नंबर पर है। इस लिस्ट में लाफ्टर शेफ्स, पति पत्नी और पंगा भी शामिल है।

बिग बॉस 19: लिस्ट में सबसे पहले बिग बॉस 19 का नाम है। बिग बॉस 19 में इस वक्त बहुत ही दिलचस्प खेल चल रहा है। फरहाना भट्ट घर की कैप्टन हैं। घर में दो ग्रूप भी साफ नजर आ रहे हैं। लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल और नेहल के बीच जोरदार लड़ाई देखने को मिली।

पति-पत्नी और पंगा: लिस्ट में दूसरे नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा है। इस सीरियल को मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे होस्ट कर रहे हैं। सीरियल की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है।

द ट्रायल: लिस्ट में तीसरे नंबर पर काजोल की वेब सीरीज द ट्रायल है। यह एक कानूनी और राजनीतिक ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज के अबतक दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है।

डीमन स्लेयर: लिस्ट में चौथे नंबर पर जापानी सीरीज डीमन स्लेयर है। सीरीज के चार सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज के चार सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।

लाफ्टर शेफ्स: लिस्ट में 5वें नंबर पर कलर्स का कॉमेडी कुकिंग शो लाफ्टर शेफ्स है। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।

अन्नपूर्णी: लिस्ट में छठे नंबर पर तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म अन्नपूर्णी है। यह एक इमोशनल फैमिली ड्रामा फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.8 है।

डोरेमॉन और शिनचैन: लिस्ट में 7वें नंबर पर बच्चों का कार्टून डोरेमॉन है। वहीं,लिस्ट में 8वें नंबर पर पॉपुलर कार्टून शिनचैन है।

गेम ऑफ थ्रोन्स: लिस्ट में 9वें नंबर पर मोस्ट पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है। इस सीरीज के 8 सीजन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है।

हृदयपूर्वम: लिस्ट में 10वें नंबर पर मलयालम रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म हृदयपूर्वम है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।

