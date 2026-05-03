जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये फिल्में और सीरीज, लिस्ट में हिमेश रेशमिया की मूवी शामिल
जियो हॉटस्टार पर आज यानी 03 मई को कौन सी फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं इसकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में रियलिटी शोज से लेकर क्राइम फिल्में शामिल हैं।
अगर आप कुछ अच्छे शोज और फिल्में देखना चाहते हैं तो हम आपको जियो हॉटस्टार पर आज यानी 03 मई को ट्रेंड कर रहीं फिल्मों और शोज के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में क्राइम फिल्मों से लेकर रियलिटी शोज तक शामिल हैं। अगर आपने अभी तक ये शोज और फिल्में नहीं देखी हैं तो उन्हें तुरंत देखना शुरू कर सकते हैं।
स्प्लिट्सविला 16: लिस्ट में पहले नंबर पर डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 16 का नाम है। हर शुक्रवार से रविवार के बीच शो के नए एपिसोड आते हैं। इस सीजन का प्रीमियर 9 जनवरी, 2026 को हुआ था। शो अब अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है।
लाफ्टर शेफ्स 3: लिस्ट में दूसरे नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स 3 है। शो को भारती सिंह होस्ट करती है। हर शनिवार और रविवार को शो का नया एपिसोड आता है। लाफ्टर शेफ्स की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा पहुंचीं थी। नेशनल टीवी पर सुनीता और कृष्णा का लगभग 14 साल बाद री-यूनियन हुआ।
24: लिस्ट में तीसरे नंबर पर अनिल कपूर का साल 2013 में आया शो 24 है। हर शुक्रवार को शो का नया एपिसोड रिलीज किया जाता है। यह एक एक्शन थ्रिलर शो है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।
सिसु: लिस्ट में चौथे नंबर पर सिसु है। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का रनटाइम 91 मिनट का है। यह फिल्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में फिनलैंड और नाजी जर्मनी के बीच हुए लैपलैंड युद्ध पर आधारित है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।
चिरैया: लिस्ट में 5वें नंबर पर मैरिटल रेप के मुद्दे पर बात करने वाली सीरीज चिरैया है। सीरीज में दिव्या दत्ता लीड रोल में नजर आई हैं। दिव्या दत्ता के अलावा सीरीज में संजय मिश्रा भी नजर आए हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
टॉप 10 में ये शोज और फिल्में
लिस्ट में छठे नंबर पर मलयालम भाषा की फिल्म संभवम अध्यायम ओन्नू है। फिल्म इसी साल मार्च में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। लिस्ट में 7वें नंबर पर कपिल शर्मा की फिल्म किस-किस को प्यार करूं 2 है। फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है। लिस्ट में 8वें नंबर पर जापानी कार्टून डोरेमॉन है। 9वें नंबर पर हिमेश रेशमिया की फिल्म बैडऐस रविकुमार है और 10वें नंबर पर राजश्री प्रोडक्शन की सीरीज संगमरमर है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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