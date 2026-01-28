जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं 10 फिल्में और सीरीज, लिस्ट में हॉरर फिल्म भी शामिल

संक्षेप: जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। लिस्ट में इंडियन सिनेमा की वॉर ड्रामा फिल्म भी शामिल है।

अगर आज अच्छी फिल्मों और सीरीज देखने के शैकीन हैं तो हम आपको जिय हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं। हम आपको इस लिस्ट में शामिल शोज और फिल्मों की आईएमडीबी रेटिंग भी बता रहे हैं। ये फिल्में और सीरीज आप अपने वीकेंड पर देख सकते हैं। पहले नंबर पर इस लिस्ट में कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। लिस्ट में 1997 में आई वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर का भी नाम शामिल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लाफ्टर शेफ्स: पहले नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। हाल ही सीजन 3 का फिनाले एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। कलर्स के इस रियलिटी शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।

स्प्लिट्सविला सीजन 16: दूसरे नंबर पर डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला का सीजन 16 है। इस बार करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश शो को होस्ट कर रहे हैं। स्प्लिट्सविला का पहला सीजन साल 2008 में आया था। शो की रेटिंग 3.8 है।

गुस्ताख इश्क: कुछ पहले जैसा: लिस्ट में तीसरे नंबर पर विजय राज वर्मा और फातिमा सना शेख की फिल्म गुस्ताख इश्क है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। यह एक रोमांटिक फिल्म है।

स्पेस जेन: चंद्रयान: लिस्ट में चौथे नंबर पर नकुल मेहता की सीरीज स्पेस जेन: चंद्रयान है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5 है।

अ नाइट ऑफ द सेवेंथ किंगडम: लिस्ट में पांचवे नंबर पर एचबीओ की सीरीज अ नाइट ऑफ द सेवेंथ किंगडम है। यह गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज की प्रीक्वल सीरीज है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।

बॉर्डर: लिस्ट में छठे नंबर पर 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बॉर्डर है। फिल्म का सीक्वल भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रहा है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

गेम ऑफ थ्रोन्स: लिस्ट में 7वें नंबर पर हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है। इस सीरीज के कुल 8 सीजन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है।

इलेवन: लिस्ट में 8वें नंबर पर तेलुगु सिनेमा की क्राइम थ्रिलर फिल्म इलेवन है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।