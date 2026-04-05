जियो हॉटस्टार टॉप 10 में ये फिल्में और सीरीज, दूसरे नंबर पर 8.4 IMDb रेटिंग वाले इस शो ने मारी बाजी
जियो हॉटस्टार पर आज यानी 05 अप्रैल को कौन सी फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट में पहले दो नंबर पर रियलिटी शोज ने बाजी मारी है। यहां चेक करें टॉप 10 फिल्मों और सीरीज की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं।
जियो हॉटस्टार पर हर हफ्ते बेहतरीन सीरीज और फिल्में रिलीज होती हैं। इनमें से कौन सी फिल्में और सीरीज आज यानी 05 अप्रैल को टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं इसकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में साउथ से लेकर हॉलीवुड सीरीज शामिल हैं। टॉप 10 फिल्मों और सीरीज के नाम के साथ हम आपको इन फिल्मों और सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग भी बता रहे हैं। अगर अभी तक आपने ये फिल्में और सीरीज देखना नहीं शुरू किया है तो शुरू कर सकते हैं।
स्प्लिट्सविला 16: लिस्ट में पहला नंबर पर डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला का है। इस सीरीज का सीजन 16 अभी चल रहा है। सीजन 16 इसी साल 9 जनवरी से शुरू हुआ है। हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार शो के नए एपिसोड रिलीज किए जाते हैं। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 3.8 है।
लाफ्टर शेफ्स: लिस्ट में दूसरा नंबर कलर्स के रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स का है। लाफ्टर शेफ्स का तीसरा सीजन चल रहा है। इस शो में टीवी के जानेमाने चेहरे कुकिंग करते और अपने मजाकिया अंदाज से लोगों को हंसाते नजर आते हैं। भारती सिंह शो को होस्ट कर रही हैं। हर शनिवार और रविवार शो का नया एपिसोड रिलीज किया जाता है। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।
चिरैया: लिस्ट में तीसरे नंबर पर दिव्या दत्ता की सारीज चिरैया है। सीरीज मैरिटल रेप के मुद्दे पर बात करती है। यह सीरीज जियो हॉटस्टार पर 20 मार्च, 2026 को रिलीज की गई थी। सीरीज में दिव्या दत्ता (कमलेश), संजय मिश्रा, सिद्धार्थ शॉ और प्रसन्ना बिष्ट जैसे कलाकार नजर आए हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
काट्टान: लिस्ट में चौथे नंबर पर तमिल भाषा की सस्पेंस थ्रिलर सीरीज काट्टान है। सीरीज में विजय सेतुपति, कलाइवानी भास्कर और रिशा जैकब्स मोनिका जैसे कलाकार नजर आए हैं। सीरीज को एम. मणिकंदन ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।
मैच फिक्सिंग: द नेशन ऐट स्टेक: लिस्ट में 5वें नंबर पर हिंदी भाषा की राजनीतिक थ्रिलर फिल्म मैच फिक्सिंग: द नेशन ऐट स्टेक है।इस फिल्म को केदार गायकवाड़ ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंगल 5.9 है।
टॉप 10 में ये फिल्में और सीरीज भी शामिल
लिस्ट में छठे नंबर पर कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 है। फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है। लिस्ट में 7वें नंबर पर प्रभास की फिल्म द राजा साहब है। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। फिल्म को मारुति ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.1 है। लिस्ट में 8वें नंबर पर दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी है। फिल्म में महिमा चौधरी और संजय मिश्रा नजर आए हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है। लिस्ट में 9वें नंबर पर जापानी कार्टून सीरीज डोरेमॉन है और 10वें नंबर पर हॉलीवुड की बेस्ट सीरीज में से एक गेम ऑफ थ्रोन्स है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।