जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहे ये शोज और फिल्में, पहले नंबर पर इस रियलिटी शो का नाम
Top 10 Trending: जियो हॉटस्टार पर आज यानी 21 मार्च को ट्रेंड कर रहे टॉप 10 शोज, फिल्मों और सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। साथ ही, हम आपको इनकी आईएमडीबी रेटिंग भी बता रहे हैं।
जियो हॉटस्टार पर आज यानी 21 मार्च को कौन सी फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में रियलिटी शोज से लेकर हॉलीवुड सीरीज शामिल हैं। आप इन फिल्मों और सीरीज को अपने वीकेंड पर आराम से बैठकर देख सकते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर रियलिटी शो स्प्लिट्सविला है। स्प्लिट्सविला एक डेटिंग रियलिटी शो है। इसके अबतक 15 सीजन पूरे हो चुके हैं और 16वां सीजन चल रहा है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 3.8 है।
चिरइया: लिस्ट में दूसरे नंबर पर जियो हॉटस्टार पर हाल ही में रिलीज हुई 6 एपिसोड की सीरीज चिरइया है। इस सीरीज में दिव्या दत्ता लीड रोल में नजर आई हैं। सीरीज मैरिटल रेप जैसे सोशल मुद्दे पर बात करती नजर आती है। इस सीरीज की आईएमजीबी रेटिंग अभी जारी नहीं हुई है।
लाफ्टर शेफ्स: लिस्ट में तीसरे नंबर पर कलर्स का रियलिटी टीवी शो लाफ्टर शेफ्स है। सीरीज के अबतक अबतक तीन सीजन आ चुके हैं। सीरीज का तीसरा सीजन अभी चल रहा है। तीसरे सीजन के नए एपिसोड हर शनिवार और रविवार को टेलीकास्ट होते हैं। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।
द राजासाहब: लिस्ट में चौथे नंबर पर प्रभास और संजय दत्त की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजासाहब है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.2 है। फिल्म के डायरेक्टर मारुति हैं। इस फिल्म इसी साल 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
किस किसको प्यार करूं 2: लिस्ट में 5वें नंबर पर कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 है। फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट की है। फिल्म पिछले साल दिसंबर के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है।
जूटोपिया 2: लिस्ट में छठे नंबर पर एनिमल एडवेंचर कॉमेडी फिल्म जूटोपिया 2 है। फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। फिल्म के डायरेक्टर जेरेड बुश और बायरन हॉवर्ड हैं। फिल्म 28 नवंबर, 2025 को भारत में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
संगमरमर: लिस्ट में 7वें नंबर पर राजश्री प्रोडक्शन की सीरीज संगमरमर है। हर गुरुवार को सीरीज के चार नए एपिसोड रिलीज किए जाते हैं। सीरीज में शीन दास और सौरभ राज जैन मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.9 है।
गेम ऑफ थ्रोन्स: लिस्ट में 8वें नंबर पर हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है। इस सीरीज में 8 सीजन हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है। सीरीज का पहला एपिसोड साल 2011 में आया था।
गरुड़न: लिस्ट में 9वें नंबर पर मलयालम भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म गरुड़न है। फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। फिल्म को अरुण वर्मा ने डायरेक्ट किया है।
वहीं, लिस्ट में 10वें नंबर पर मुनव्वर फारूकी का रियलिटी शो द सोसाइटी है। द सोसाइटी का सीजन 2 हाल ही में शुरू हुआ है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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