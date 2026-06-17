जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये 10 फिल्में और सीरीज, लिस्ट में एक्शन से लेकर क्राइम थ्रिलर फिल्में शामिल
Jio Hotstar Top 10: जियो हॉटस्टार पर आज यानी 17 जून को कौन सी फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं, इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में कॉमेडी से लेकर स्पाई थ्रिलर फिल्में देख रही हैं।
जियो हॉटस्टार पर आज यानी 17 जून को जो फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं, उसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में साउथ की फिल्मों से लेकर टीवी के रियलिटी शोज तक शामिल हैं। इस लिस्ट में वो फिल्में और सीरीज शामिल होती हैं जो जियो हॉटस्टार पर जमकर देखी जाती हैं। अगर आपने ये फिल्में और सीरीज अभी तक नहीं देखी हैं तो तुरंत इन्हें देख डालें।
- लाफ्टर शेफ्स
जॉनर: कॉमेडी रियलिटी शो
फिल्म/सीरीज के बारे में: यह रियलिटी शो कलर्स पर प्रसारित होता है। शो में टीवी के जाने-माने चेहरे खाना पकाते और दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आते हैं। इस शो के अबतक दो सीजन आ चुके हैं। शो का तीसरा सीजन चल रहा है। ये शो हर शनिवार और रविवार कलर्स पर आता है। शो में इस वीकेंड पर धमाल 4 की कास्ट मेहमान बनकर पहुंचेगी।
2. धुरंधर द रिवेंज
जॉनर: स्पाई थ्रिलर एक्शन
फिल्म/सीरीज के बारे में: लिस्ट में दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज है। ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए थे। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है।
3. ड्रिडम
जॉनर: क्राइम ड्रामा थ्रिलर
फिल्म/सीरीज के बारे में: एक पुलिस अधिकारी का ट्रान्सफर एक ऐसे गांव में होता है जहां कोई अपराध नहीं होता है। हालांकि, इस पुलिस इंस्पेक्टर के आने के बाद एक लाश इसी गांव में मिलती है। इसके बाद बैंक चोरी की घटना सामने आती है। जब ये पुलिस इंस्पेक्टर केस की जांच शुरू करता है तो एक हैरान करने वाला खुलासा होता है।
4. 24 सीजन 2
जॉनर: एक्शन एडवेंचर ड्रामा
फिल्म/सीरीज के बारे में: जय सिंह रठौर (अनिल कपूर) के सामने चैलेंज है 24 घंटे के अंदर एक डर्ग लॉर्ड को मुंबई में एक खतरनाक वायरस को फैलाने से रोका। क्या जय सिंह अपने मिशन में पास हो पाएंगे?
5. धुरंधर
जॉनर: स्पाई थ्रिलर फिल्म
फिल्म/सीरीज के बारे में: रणवीर सिंह की ये फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी। इस फिल्म को भी आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म धुरंधर द रिवेंज का पहला पार्ट है।
6. केनाथा कानोम
जॉनर: कॉमेडी ड्रामा फिल्म
फिल्म/सीरीज के बारे में: यह एक तमिल भाषा की फिल्म है जो जियो हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में मौजूद है। गांव में पानी की कमी के लिए एक पूरा गांव एक साथ आता है। इसके बाद जो चीजें सामने आती हैं वो हैरान करने वाली हैं।
7. रिवॉल्वर रीटा
जॉनर: डार्क कॉमेडी
फिल्म/सीरीज के बारे में: रीटा की पॉन्डिचेरी की शांत लाइफ में उस वक्त उथल-पुथल मच जाती है जब उसका परिवार एक गैंग हिंसा का हिस्सा बन जाता है। अब अपने परिवार को बचाने के लिए रीटा को बहादुरी दिखानी होगी।
8. जॉली एलएलबी 3
जॉनर: कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा
फिल्म/सीरीज के बारे में: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 पिछले साल रिलीज हुई थी। फिल्म में एक बूढ़ी औरत को उसका हक दिलाने के लिए दोनों जॉली (अरशद और अक्षय) एक साथ आते हैं।
9. इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2
जॉनर: क्राइम थ्रिलर
फिल्म/सीरीज के बारे में: सीरीज का सीजन 2 इसी साल हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है। उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म करने के मिशन पर निकले अविनाश मिश्रा खुद कैसे गुनहगार के कटघरे में हैं, इसका जवाब इस सीजन में मिलता है। सीरीज में रणदीप हुड्डा इंस्पेक्टर अविनाश के रोल में नजर आए हैं।
10. अगली स्टोरी
जॉनर: सोशल क्राइम फिल्म
फिल्म/सीरीज के बारे में: फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल की है जिसमें एक लड़का अपनी पत्नी से इस कदर ऑब्सेस्ड है कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये फिल्म आपको डिस्टर्बिंग लग सकती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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