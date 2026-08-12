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जियो हॉटस्टार पर छाई हुई हैं ये 10 फिल्में और सीरीज, पहले नंबर पर ये रोमांटिक थ्रिलर

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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जियो हॉटस्टार पर आज यानी 12 अगस्त को कौन सी फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक इन फिल्मों और सीरीज नहीं देखी हैं तो तुरंत देख डालिए। 

Jio Hotstar Top 10 Films and Series
जियो हॉटस्टार टॉप 10 में इन फिल्मों और सीरीज का बोलबाला

12 अगस्त को कौन सी फिल्में और सीरीज हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही हैं इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में रोमांटिक से लेकर लाफ्टर शोज शामिल हैं। अगर आपने अबतक ये फिल्में और सीरीज नहीं देखी हैं तो इस वीकेंड पर देखना शुरू कर सकते हैं। हॉटस्टार टॉप 10 लिस्ट में वो फिल्में और सीरीज शामिल होती हैं जिन्हें हॉटस्टार पर दर्शक जमकर देख रहे हैं।

1.ठुकरा के मेरा प्यार

IMDb रेटिंग: 6.5

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में पहले नंबर पर ठुकरा के मेरा प्यार का सीजन 2 है। ठुकरा के मेरा प्यार एक रोमांटिक, पॉलिटिकल रिवेंज ड्रामा सीरीज है। हर शुक्रवार सीरीज के सीजन 2 के नए एपिसोड प्रसारित किए जाते हैं।

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2. द ताज स्टोरी

IMDb रेटिंग: 5.3

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म द ताज स्टोरी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म में परेश रावल , जाकिर हुसैन और नमित दास जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म को तुषार अमरीश गोयल ने डायरेक्ट की है।

3. हाउस ऑफ द ड्रैगन

IMDb रेटिंग: 8.3

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में तीसरे नंबर पर हाउस ऑफ द ड्रैगन है। इस सीरीज का तीसरा सीजन हाल में आया है। हाउस ऑफ द ड्रैगन एक अमेरिकी फंतासी सीरीज है। यह सीरीज लोकप्रीय सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है।

4. धुरंधर द रिवेंज

IMDb रेटिंग: 8.2

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में चौथे नंबर पर रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज है। इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। धुरंधऱ द रिवेंज इसी साल रिलीज हुई थी। धुरंधर द रिवेंज को बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक कहा जाता है।

5. उइर

IMDb रेटिंग: 6.5

फिल्म/ सीरीज के बारे में: उइर मलयालम भाषा की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म को एम.पद्माकुमार ने डायरेक्ट की है।

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6.रेजर

IMDb रेटिंग: 4.3

फिल्म/ सीरीज के बारे में: रेजर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म तेलुगु भाषा की फिल्म है। फिल्म को रवि बाबू ने डायरेक्ट किया है।

7. धुरंधर

IMDb रेटिंग: 8.2

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में 7वें नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर है। फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को भी आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का दूसरा पार्ट इस साल रिलीज हुआ है।

8. स्पाइडर मैन नो वे होम

IMDb रेटिंग: 8.1

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में 8वें नंबर पर अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म स्पाइडर मैन नो वे होम है। ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी।हाल ही में स्पाइडर मैन की सीक्वल फिल्म स्पाइडर मै ब्रैंड न्यू डे सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

9. लाफ्टर शेफ्स

IMDb रेटिंग: 8.4

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में 9वें नंबर पर कलर्स का कॉमेडी कुकिंग शो लाफ्टर शेफ्स है। इस सीरीज के तीन सीजन रिलीज हो चुके हैं। तीसरे सीजन के विनर अली गोनी और जन्नत जुबैर बने थे। सीरीज के तीसरे सीजन का फिनाले हाल ही में हुआ था।

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10. प्रीतम एंड पेड्रो

IMDb रेटिंग: 7.8

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में 10वें नंबर पर प्रीतम एंड पेड्रो है। ये सीरीज राज कुमार हिरानी ने प्रोड्यूस की है। ये सीरीज एक साइबर क्राइम सीरीज है। सीरीज में अरशद वारसी, वीर हिरानी और विक्रांत मैसी अहम रोल में नजर आए हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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