जियो हॉटस्टार पर छाई हुई हैं ये 10 फिल्में और सीरीज, पहले नंबर पर ये रोमांटिक थ्रिलर

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 12 अगस्त को कौन सी फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक इन फिल्मों और सीरीज नहीं देखी हैं तो तुरंत देख डालिए।

जियो हॉटस्टार टॉप 10 में इन फिल्मों और सीरीज का बोलबाला

12 अगस्त को कौन सी फिल्में और सीरीज हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही हैं इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में रोमांटिक से लेकर लाफ्टर शोज शामिल हैं। अगर आपने अबतक ये फिल्में और सीरीज नहीं देखी हैं तो इस वीकेंड पर देखना शुरू कर सकते हैं। हॉटस्टार टॉप 10 लिस्ट में वो फिल्में और सीरीज शामिल होती हैं जिन्हें हॉटस्टार पर दर्शक जमकर देख रहे हैं।

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में पहले नंबर पर ठुकरा के मेरा प्यार का सीजन 2 है। ठुकरा के मेरा प्यार एक रोमांटिक, पॉलिटिकल रिवेंज ड्रामा सीरीज है। हर शुक्रवार सीरीज के सीजन 2 के नए एपिसोड प्रसारित किए जाते हैं।

2. द ताज स्टोरी IMDb रेटिंग: 5.3

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म द ताज स्टोरी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म में परेश रावल , जाकिर हुसैन और नमित दास जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म को तुषार अमरीश गोयल ने डायरेक्ट की है।

3. हाउस ऑफ द ड्रैगन IMDb रेटिंग: 8.3

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में तीसरे नंबर पर हाउस ऑफ द ड्रैगन है। इस सीरीज का तीसरा सीजन हाल में आया है। हाउस ऑफ द ड्रैगन एक अमेरिकी फंतासी सीरीज है। यह सीरीज लोकप्रीय सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है।

4. धुरंधर द रिवेंज IMDb रेटिंग: 8.2

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में चौथे नंबर पर रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज है। इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। धुरंधऱ द रिवेंज इसी साल रिलीज हुई थी। धुरंधर द रिवेंज को बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक कहा जाता है।

5. उइर IMDb रेटिंग: 6.5

फिल्म/ सीरीज के बारे में: उइर मलयालम भाषा की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म को एम.पद्माकुमार ने डायरेक्ट की है।

6.रेजर IMDb रेटिंग: 4.3

फिल्म/ सीरीज के बारे में: रेजर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म तेलुगु भाषा की फिल्म है। फिल्म को रवि बाबू ने डायरेक्ट किया है।

7. धुरंधर IMDb रेटिंग: 8.2

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में 7वें नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर है। फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को भी आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का दूसरा पार्ट इस साल रिलीज हुआ है।

8. स्पाइडर मैन नो वे होम IMDb रेटिंग: 8.1

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में 8वें नंबर पर अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म स्पाइडर मैन नो वे होम है। ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी।हाल ही में स्पाइडर मैन की सीक्वल फिल्म स्पाइडर मै ब्रैंड न्यू डे सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

9. लाफ्टर शेफ्स IMDb रेटिंग: 8.4

फिल्म/ सीरीज के बारे में: लिस्ट में 9वें नंबर पर कलर्स का कॉमेडी कुकिंग शो लाफ्टर शेफ्स है। इस सीरीज के तीन सीजन रिलीज हो चुके हैं। तीसरे सीजन के विनर अली गोनी और जन्नत जुबैर बने थे। सीरीज के तीसरे सीजन का फिनाले हाल ही में हुआ था।

10. प्रीतम एंड पेड्रो IMDb रेटिंग: 7.8