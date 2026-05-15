इंस्पेक्टर अविनाश: सीजन 2 में भी नहीं मिला इस सवाल का जवाब, हॉटस्टार पर रिलीज होते ही टॉप 10 में बनाई जगह
Hotstar Top 10: इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 रिलीज हो गया है। सच्ची क्राइम घटनाओं पर आधारित ये सीरीज रिलीज होते ही जियो हॉटस्टार पर छा गई है। सीरीज ने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है।
जियो हॉटस्टार पर इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 आज यानी 15 मई को रिलीज हो चुका है। इंस्पेक्टर अविनाश सच्ची घटनाओं पर आधारित एक सीरीज है। इस सीरीज में रणदीप हुड्डा लीड रोल में नजर आए हैं। ये क्राइम सीरीज रिलीज होते ही जियो हॉटस्टार पर छा गई है। इंस्पेक्टर अविनाश जियो हॉटस्टार की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गई है। पहले सीजन की तरह ही ये सीजन भी दमदार है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो तुरंत देख डालिए। इंस्पेक्टर अविनाश का पहला सीजन साल 2023 में रिलीज हुआ था।
टॉप 10 की लिस्ट में कौन से नंबर पर बनाई जगह?
इंस्पेक्टर अविनाश जियो हॉटस्टार पर टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 2 पर अपनी जगह बना पाने में सफल हो गई है। वहीं, पहले नंबर पर अब भी कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। तीसरे पर डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 16, चौथे पर अनिल कपूर की सीरीज 24 है। लिस्ट में 5वें नंबर पर वाझा 2 है।
इंस्पेक्टर अविनाश के सीजन 2 में नहीं मिला इस सवाल का जवाब
इंस्पेक्टर अविनाश का अगर आपने देखा होगा, तो आपको याद होगा कि रणदीप हुड्डा के किरदार अविनाश मिश्रा को एक पंडित जी उनकी ग्रहों की दशा बताते हैं। जब भी इंस्पेक्टर अविनाश किसी मिशन पर होते हैं, उनके पास पंडित जी का फोन आता है, वो बताते हैं कि उनका दिन कैसा जाने वाला है। उस सीजन में अविनाश कहते हैं कि इन पंडित जी से मिलने की भी एक कहानी है, वो कभी और बताएंगे। हालांकि, सीजन 2 में रणदीप के किरदार ने वो कहानी अभी तक नहीं बताई है।
कैसी है इंस्पेक्टर अविनाश?
इंस्पेक्टर अविनाश के सीजन 1 की कहानी शुरू होती है इंस्पेक्टर अविनाश के कोर्ट केस से। अविनाश और उनकी टीम पर तीन नौजवानों के फर्जी एनकाउंटर का आरोप है। वो केस कैसे शुरू हुआ इसका जवाब पहले सीजन के अंत तक हम तलाशने की कोशिश करते हैं। अब सीजन 2 में इस सवाल का जवाब भी मिल गया है। सीजन 2 में ये भी पता चलेगा कि क्या इंस्पेक्टर अविनाश को जेल होगी या वो कोर्ट से बरी हो जाएंगे।
सीजन 2 में होगा हैरान करने वाला खुलासा
सीजन 2 में कुल 10 एपिसोड्स हैं। सीजन 2 की एंडिंग भी कुछ इस तरह की गई है कि फैंस को अब सीजन 3 का इंतजार होगा। सीजन 2 में एक विलेन का अंत तो इंस्पेक्टर अविनाश कर देंगे, लेकिन देवी अब भी जिंदा है। इस सीजन में एक बहुत ही हैरान करने वाला खुलासा आपके सामने होगा। सीजन 1 में इंस्पेक्टर अविनाश की टीम से कौन सारी जानकारी लीक कर रहा है, इसका खुलासा सीजन 2 में होगा। जब वो नाम सामने आएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे।
जियो हॉटस्टार टॉप 10 में इन शोज और फिल्मों का नाम
जियो हॉटस्टार की टॉप 10 लिस्ट में नंबर 6 पर जापानी कार्टून डोरेमॉन है। 7वें पर ठुकरा के मेरा प्यार सीरीज है। 8वें नंबर पर सीरीज रिजॉर्ट है। 9वें नंबर पर दिव्या दत्ता की सीरीज चिरैया है और 10वें पर जर्मन एरोटिक फिल्म आस्क मी व्हाट यू वॉन्ट है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।