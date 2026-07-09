हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही 8.1 IMDb रेटिंग वाली फिल्म, 5 साल पहले हुई थी रिलीज
Top 10 Trending: जियो हॉटस्टार पर साल 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन सुपरहीरो फिल्म ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म का नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। इस फिल्म ने भारत में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
जियो हॉटस्टार टॉप 10 में वो फिल्में और सीरीज ट्रेंड करती हैं जिन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जमकर देखा जाता है। इस लिस्ट में आज यानी 09 जुलाई को एक पांच साल पुरानी हॉलीवुड फिल्म ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म का नाम है स्पाइडर मैन नो वे होम। ये फिल्म इस वजह से ट्रेंड कर रही है क्योंकि जल्द ही फिल्म का अगला पार्ट स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
स्पाइडरमैन नो वे होम ने कितनी की थी कमाई?
स्पाइडरमैन नो वे होम की बात करें तो ये ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में भी शानदार कलेक्शन किया था। स्पाइडरमैन नो वे होम ने भारत में 218.41 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, फिल्म के दुनियाभर के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने डॉलर 1.921 बिलियन यानी 16 हजार (1 डॉलर = 83-84 रुपये के कन्वर्जन रेट के आधार पर) के करीब की कमाई की थी। स्पाइडरमैन नो वे होम की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फल्म की रेटिंग 8.1 है।
क्यों हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही 5 साल पुरानी फिल्म?
हॉटस्टार पर स्पाइडरमैन नो वे होम नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म के ट्रेंड होने की एक वजह ये हो सकती है कि फिल्म का नया पार्ट स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे भारत में 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है। कुछ जगहों पर फिल्म 31 जुलाई को रिलीज होगी। स्पाइडरमैन हॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक है जिसकी भारत में भी काफी लोकप्रियता है। भारत में लोग मार्वल की फिल्मों को काफी पसंद करते हैं।
पहले 24 घंटे में बिके 45 हजार टिकट्स
स्पाइडरमैन के क्रेज का भारत में इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे की एडवांस बुकिंग भारत में 17 जून को खुली थीं। पहले 24 घंटे में इस फिल्म के 45 हजार टिकट्स बिक गए थे।
स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे के बारे में
स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे को डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में टॉम हॉलैंड (स्पाइडर मैन), जेंडाया, सैडी सिंक, मार्क रफालो, जॉन बर्न्थेल और जैकब बैटलन जैसे कलाकार नजर आएंगे।
हॉटस्टार पर और कौन सी फिल्में टॉप 10 में कर रहीं ट्रेंड
इस लिस्ट में तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म अर्जुन सन ऑफ वैजयंती है। इसके अलावा लिस्ट में धुरंधर द रिवेंज और धुरंधर पार्ट 1 शामिल है। इसके अलावा कुछ वेब सीरीज टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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