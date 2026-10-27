Jio Hotstar: जियो हॉटस्टार पर इस हफ्ते आ रही हैं ये शानदार फिल्में और सीरीज, मजेदार होगा वीक
जियो हॉटस्टार पर इस हफ्ते होगा एंटरटेनमेंट का बवाल।जबरदस्त फिल्मों और शानदार सीरीज से भरा होगा हफ्ता। ऑब्सेशन से लेकर करवाचौथ पर होगा कुछ खास। अभी से प्लान कर लीजिए अपना हफ्ता।
जियो हॉटस्टार पर इस हफ्ते ऑडियंस को एंटरटेन करने वाला कंटेंट रिलीज होने वाला है। जबरदस्त फिल्मों के साथ वेब सीरीज और बच्चों के लिए बनाए गए शो भी दस्तक देने वाले हैं। अगर आपको कॉमेडी, लाइट ड्रामा कंटेंट, हॉरर, एक्शन, थ्रिलर से भरा कंटेंट देखना पसंद है तो ये लिस्ट आपके लिए ही है। ये हफ्ता ऑडियंस के लिए खास होने वाला है। अमेरिकी फिल्म ऑब्सेशन से लेकर इंडियन ऑडियंस के लिए करवाचौथ पर बनाई गई सीरीज भी रिलीज की जाएगी। 26 से 30 अक्टूबर के बीच ये फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं।
जब जिद्द पर आ गईं पार्वती
हाल में थिएटर में रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' के गाने पार्वती के नाम का इस्तेमाल कर पुराने टीवी शो महादेव को दे कर नया दिखाया रूप दिया गया है। ये गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। साथ ही फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब इस गाने के नाम पर पुराने सीरियल को ऑडियंस को दिखाया जा रहा है। इस टीवी सीरीज में माता पार्वती और उनकी कहानियों को दिखाया जा रहा है। ये सीरीज आज, 26 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है।
करवाचौथ: 7 जन्मों का उत्सव
महिलाओं के लिए करवाचौथ सबसे खास त्योहार माना जाता है। इस खास फेस्टिव मौके पर एक इवेंट बेस्ड सीरीज आ रही है किसका नाम है 'करवाचौथ: 7 जन्मों का उत्सव'। इस सीरीज में शादीशुदा जोड़ो की कहानियों को दिखाया जाएगा। ये सीरीज करवाचौथ वाले दिन यानी करवाचौथ के दिन प्रीमियर होगी।
लव ऑलवेज
तमिल सिनेमा एक शानदार सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है लव ऑलवेज। ये एक फैंटसी बेस्ड सीरीज है जो जो अलग उम्र के कपल पर बेस्ड है। ये सीरीज 30 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है।
ऑब्सेशन
अमेरिकी फिल्म ऑब्सेशन को थिएटर ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिला था। ये एक सुपरनेचुरल साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की कहानी एक लड़के के एकतरफा प्यार के इर्दगिर्द घूमती है। फिल्म शानदार है जो इस 30 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकेगी।
द पैट्रिक स्टार शो
द पैट्रिक स्टार शो बच्चों को ध्यान में रख कर बनाया गया एक एनिमेटेड सीरीज है। इसके पिछले पांचों सीजन को ऑडियंस ने खूब पसंद किया है। अब नया सीजन आ रहा है। इस शो को आप 30 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो।
घोस्ट: सीजन 6
एक अमेरिकी सीरीज है घोस्ट जिसका नया सीजन आने वाला है। ये BBC ब्रिटिश की ओरिजिनल सीरीज है जिसकी कहानी के कपल के इर्दगिर्द घूमती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी