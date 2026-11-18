OTT Watch: जियो हॉटस्टार पर हाल ही में एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज रिलीज हुई है। इस सीरीज में 6 एपिसोड्स हैं। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री वाली सीरीज पसंद हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।

अगर आप सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं तो हम आपको हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक ऐसी सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस सीरीज की कहानी एक मर्डर केस के इर्द-गिर्द घूमती है। सीरीज की कहानी में एक बहन अपनी बहन के कातिल का पता लगाने की कोशिश करती है।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्रेंचाइजी का स्पिन ऑफ है सीरीज हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क। ये सीरीज करण जौहर की साल 2012 में रिलीज हुई फ्रेंचाइजी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का स्पिन ऑफ है। 2012 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म से आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था।

मर्डर मिस्ट्री है 6 एपिसोड्स की ये सीरीज 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीक्वल आया था। इस सीक्वल में अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया नजर आए थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 भी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क रिलीज किया गया है। ये इस फ्रेंचाइजी से बिल्कुल उलट है। सीरीज की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमती है।

जियो हॉटस्टार पर कब रिलीज हुई ये सीरीज स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क एक 6 एपिसोड की सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। ये सीरीज 13 नवंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। इस सीरीज को रीमा माया ने डायरेक्ट किया है। सीरीज को करण जौहर, आदर पूनावाला और अपूर्व मेहता ने धर्माटिक एंटरटेनमेंट बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है।

क्या है स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क का प्लॉट? फ्रेंचाइजी के पहले दो पार्ट्स की तरह ही सीरीज की कहानी एक कॉलेज के इर्द-गिर्द घूमती है। कॉलेज के छात्रों के बीच एक कॉम्पिटिशन भी होता है, लेकिन इस स्पिन ऑफ सीरीज में ये कॉम्पिटिशन एक खतरनाक मोड़ ले लेता है।

इस सीरीज के प्लॉट की बात करें तो सीरीज की कहानी सेंट टेरेसा स्कूल के बच्चों के इर्द-गिर्द घूमती है। इस स्कूल की पॉपुलर स्टूडेंट आयशा की लाश स्कूल के पास जंगल में एक जमी हुई लेक में मिलती है। ये खबर जैसे ही घरवालों को मिलती है, आयशा की जुड़वा बहन अदिति सेंट टेरेसा स्कूल में एडमिशन लेती है और अपनी बहन के मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश करती है।

सेंट टेरेसा स्कूल में पहुंचते ही अदिति की मुलाकात आयशा के दोस्तों और दुश्मनों से होती है। अदिति के सामने चुनौती है कि वो किस पर भरोसा करे किस पर नहीं, लेकिन फिर भी वो धीरे-धीरे लोगों से दोस्ती करती है और उसके सामने एक-एक करके हैरान करने वाले राज खुलने लगते हैं। आखिर क्यों और कौन करता है आयशा का मर्डर? ये आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा।

क्यों देखें ये सीरीज? इस सीरीज के पहले एपिसोड से ही सस्पेंस बनाया जाता है। सीरीज की कहानी दिलचस्प है। कहानी जब शुरू होती है तो आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है। जिस तरह से कहानी की शुरुआत होती है आपको भी इस मर्डर मिस्ट्री में दिलचस्पी आने लगती है। आपके मन में भी सवाल आएगा कि आखिर क्यों आयशा का मर्डर किया गया? ये सीरीज सस्पेंस बनाए रखने में कामयाब रहती है।

हालांकि, सीरीज में जो चीजें आपको पसंद नहीं आएंगी वो ये है कि सीरीज भले ही सस्पेंस बनाए रखने में कामयाब हुई हो, लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद आपको एक बार स्क्विड गेम की याद तो जरूर आएगी। स्कूल में चलने वाले सीक्रेट कॉम्पटीशन का जब राज खुलता है, तो आपको लगेगा कि मेकर्स ने इस सीन में इस्तेमाल किए जाने वाले कॉस्ट्यूम्स और खेल के नियमों में कोई भी दिमाग नहीं लगाया है और बस स्क्विड गेम से कॉन्सेप्ट को चुरा लिया है।