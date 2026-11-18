OTT: जमी हुई झील में मिली लाश और कातिल की तलाश! क्या आपने देखी 6 एपिसोड की सस्पेंस से भरी मर्डर मिस्ट्री?
OTT Watch: जियो हॉटस्टार पर हाल ही में एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज रिलीज हुई है। इस सीरीज में 6 एपिसोड्स हैं। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री वाली सीरीज पसंद हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।
अगर आप सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं तो हम आपको हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक ऐसी सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस सीरीज की कहानी एक मर्डर केस के इर्द-गिर्द घूमती है। सीरीज की कहानी में एक बहन अपनी बहन के कातिल का पता लगाने की कोशिश करती है।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्रेंचाइजी का स्पिन ऑफ है सीरीज
हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क। ये सीरीज करण जौहर की साल 2012 में रिलीज हुई फ्रेंचाइजी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का स्पिन ऑफ है। 2012 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म से आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था।
मर्डर मिस्ट्री है 6 एपिसोड्स की ये सीरीज
2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीक्वल आया था। इस सीक्वल में अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया नजर आए थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 भी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क रिलीज किया गया है। ये इस फ्रेंचाइजी से बिल्कुल उलट है। सीरीज की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमती है।
जियो हॉटस्टार पर कब रिलीज हुई ये सीरीज
स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क एक 6 एपिसोड की सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। ये सीरीज 13 नवंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। इस सीरीज को रीमा माया ने डायरेक्ट किया है। सीरीज को करण जौहर, आदर पूनावाला और अपूर्व मेहता ने धर्माटिक एंटरटेनमेंट बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है।
क्या है स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क का प्लॉट?
फ्रेंचाइजी के पहले दो पार्ट्स की तरह ही सीरीज की कहानी एक कॉलेज के इर्द-गिर्द घूमती है। कॉलेज के छात्रों के बीच एक कॉम्पिटिशन भी होता है, लेकिन इस स्पिन ऑफ सीरीज में ये कॉम्पिटिशन एक खतरनाक मोड़ ले लेता है।
इस सीरीज के प्लॉट की बात करें तो सीरीज की कहानी सेंट टेरेसा स्कूल के बच्चों के इर्द-गिर्द घूमती है। इस स्कूल की पॉपुलर स्टूडेंट आयशा की लाश स्कूल के पास जंगल में एक जमी हुई लेक में मिलती है। ये खबर जैसे ही घरवालों को मिलती है, आयशा की जुड़वा बहन अदिति सेंट टेरेसा स्कूल में एडमिशन लेती है और अपनी बहन के मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश करती है।
सेंट टेरेसा स्कूल में पहुंचते ही अदिति की मुलाकात आयशा के दोस्तों और दुश्मनों से होती है। अदिति के सामने चुनौती है कि वो किस पर भरोसा करे किस पर नहीं, लेकिन फिर भी वो धीरे-धीरे लोगों से दोस्ती करती है और उसके सामने एक-एक करके हैरान करने वाले राज खुलने लगते हैं। आखिर क्यों और कौन करता है आयशा का मर्डर? ये आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा।
क्यों देखें ये सीरीज?
इस सीरीज के पहले एपिसोड से ही सस्पेंस बनाया जाता है। सीरीज की कहानी दिलचस्प है। कहानी जब शुरू होती है तो आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है। जिस तरह से कहानी की शुरुआत होती है आपको भी इस मर्डर मिस्ट्री में दिलचस्पी आने लगती है। आपके मन में भी सवाल आएगा कि आखिर क्यों आयशा का मर्डर किया गया? ये सीरीज सस्पेंस बनाए रखने में कामयाब रहती है।
हालांकि, सीरीज में जो चीजें आपको पसंद नहीं आएंगी वो ये है कि सीरीज भले ही सस्पेंस बनाए रखने में कामयाब हुई हो, लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद आपको एक बार स्क्विड गेम की याद तो जरूर आएगी। स्कूल में चलने वाले सीक्रेट कॉम्पटीशन का जब राज खुलता है, तो आपको लगेगा कि मेकर्स ने इस सीन में इस्तेमाल किए जाने वाले कॉस्ट्यूम्स और खेल के नियमों में कोई भी दिमाग नहीं लगाया है और बस स्क्विड गेम से कॉन्सेप्ट को चुरा लिया है।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क की कास्ट
सीरीज की कास्ट की बात करें तो इसमें शनाया कपूर, दिविक शर्मा, अभिनव सिंह, मान्या ग्रोवर, दीया दामिनी, आदि मलिक, शीबा चड्ढा, विवेक गोम्बर और नीरज काबी जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस सीरीज से शनाया कपूर ने अपना ओटीटी डेब्यू किया है। सीरीज में शनाया कपूर डबल रोल में नजर आई हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना