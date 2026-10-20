जियो हॉटस्टार पर इस हफ्ते आ रही हैं ये 7 फिल्में और सीरीज, जबरदस्त होने वाला है हफ्ता
जियोहॉटस्टार पर अगले 3 दिन जबरदस्त होने वाले हैं। इस प्लेटफार्म पर शानदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इस बार क्राइम थ्रिलर से लेकर डिवोशनल फिल्में और सीरीज आ रही हैं। ये रही लिस्ट-
जियो हॉटस्टार की ऑडियंस के लिए ये हफ्ता खास होने वाला है। इस हफ्ते OTT लवर्स के लिए एक्शन, रोमांस के साथ डिवोशनल फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। बच्चों के लिए भी इस हफ्ते शानदार एनिमेटेड फिल्में आ रही हैं। ओ अगर इस फेस्टिव सीजन में घर से बाहर निकल कर थिएटर जाने का मन नहीं करे तो घर बैठकर इन फिल्मों और सीरीज का आनंद लिया जा सकता है। जानिए इस हफ्ते जियोहॉटस्टार पर क्या क्या आने वाला है। ये रही आने वाले कंटेंट की लिस्ट-
बिट्टू बहानेबाज एक का तीन
भाषा-हिंदी
रिलीज डेट: 20 अक्टूबर
बिट्टू बहानेबाज एक का तीन नाम की मिनी एनिमेटेड फिल्म है। इस फिल्म की कहानी एक बिट्टू नाम के लड़के के ही जो अपनी तीन अलग पहचान बनाता है। फिल्म आज से जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती हैं।
महिषासुर वध
भाषा-हिंदी
रिलीज डेट: 20 अक्टूबर
आज 20 अक्टूबर से जियोहॉटस्टार पर महिषासुर वध नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है। नाम से ही समझ गए होंगे कि ये एक डिवोशनल फिल्म होने वाली है जिसमें देवी दुर्गा को महिषासुर का अंत करते हुए दिखाया जाएगा। ये फिल्म आज से देखी जा सकती है।
मोआना
भाषा-इंग्लिश (डब भाषा में भी मौजूद है।)
रिलीज डेट: 21 अक्टूबर
मोआना की कहानी अपने पहले भी सुनी और देखी होगी। पहले एक एनिमेटेड फिल्म आई थी। अब एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया है। ट्रेलर शानदार लग रहा है। ये फिल्म एक मोआना नाम की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है। मोआना और समुंद्र का गहरा रिश्ता है। फिल्म में उसकी हिम्मत की वजह से कई लोगों को आजादी मिलती है। इस फिल्म को आप 21 अक्टूबर को देख सकेंगे।
अप्सरा
भाषा-हिंदी
रिलीज डेट: 21 अक्टूबर
अप्सरा नाम का एक सुपरनैचुरल फैंटसी शो आने वाला है। इस सीरीज की कहानी दो बहनों की है। दोनों बहनों के पास अलग शक्तियां हैं। कहानी में समुंद्र मंथन और अमृत कलश से प्रेरित है। ये शो 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। टीवी चैनल स्टार प्लस पर रात 10 बजे से देखा जा सकेगा।
वरम
भाषा-तेलुगू
रिलीज डेट: 22 अक्टूबर
वरम नाम की एक तेलुगू फिल्म जियो हॉटस्टार पर आने वाली है। इस क्राइम थ्रिलर सरिस की कहानी गरीब झोपड़ी में रहने वाले लड़के राजू की है। राजू को एक वरदान मिलता है और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। इस सीरीज को 22 अक्टूबर से देखा जा सकता है।
द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7
भाषा-हिंदी
रिलीज डेट: 23 अक्टूबर
भगवान हनुमान जी पर कई फिल्में और सीरीज बनी हैं। उनमे से एक द लेजेंड ऑफ हनुमान’ है। इसके पिछले सीजन को पसंद किया गया है। इस सीरीज में हनुमान जी की कहानियों को दिखाया जाएगा। ये एक एनिमेटेड सीरीज है जिसमें शरद केलकर ने अपनी आवाज दी है।
हैपी'ज प्लेस: सीजन 3
भाषा-इंग्लिश
रिलीज डेट: 23 अक्टूबर
हैपी'ज प्लेस के दूसरे सीजन में बॉबी और एम्मेट का रोमांस दिखाया गया था। बाद में उसे पता चलता है कि एम्मेट उसकी सौतेली बहन है। इस मजेदार सीरीज को 23 अक्टूबर से जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
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