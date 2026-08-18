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18 से 21 अगस्त के बीच जियो हॉटस्टार पर आ रही हैं ये फिल्में और सीरीज, अक्षय कुमार करेंगे धमाका

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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इस हफ्ते जियो हॉटस्टार पर शानदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। ये हफ्ता खास होने वाला है। जानिए फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट यहां। अक्षय कुमार भी अपनी नई फिल्म OTT पर ला रहे हैं

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18 से 21 अगस्त के बीच जियो हॉटस्टार पर आ रही हैं ये फिल्में और सीरीज

आने वाला हफ्ता जियो हॉटस्टार की ऑडियंस के लिए खास होने वाला है। क्राइम, ड्रामा और थ्रिलर से भरी सीरीज और फिल्में रिलीज होने वाली हैं। अगर अपना आने वाला हफ्ता खास बनाना चाहते हैं तो इन आने वाली फिल्मों और सीरीज की डेट अपने पास सेव करके रख लें। शानदार होने वाला है हफ्ता। अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है। जानिए जियो हॉटस्टार पर ऑडियंस को क्या और कब देखने को मिलने वाला है।


वेलकम टू द जंगल
स्ट्रीम डेट-21 अगस्त
OTT प्लेटफार्म- जियो हॉटस्टार

अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू जंगल ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। साथ ही फिल्म देखने वाली ऑडियंस ने इतनी बड़ी कास्ट को खूब पसंद किया था। अब ये फिल्म OTT पर दस्तक देने के लिए तैयार है। ये फिल्म 21 अगस्त यानी आने वाले शुक्रवार को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। ये फिल्म 26 जून को थिएटर में रिलीज हुई थी। सालों बाद फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रवीना टंडन नजर आई। कुल 32 एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।

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वेलकम

इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया

स्ट्रीम डेट- 18 अगस्त
OTT प्लेटफार्म- जियो हॉटस्टार

ये एक डार्क कॉमेडी शो है जिसकी शुरुआत साल 2005 में हुई थी। अब इसका नया सीजन आ रहा है जिसे आप जियो हॉटस्टार पर 18 अगस्त यानी आज से देख सकते हैं। ये सीरीज एक मतलबी शराबी और समाज से कटे कुछ लोगों के ग्रुप की कहानी है इन्हें गैंग कहा जाता है। इस सीरीज में आपको चार्ली डे, ग्लेन हॉवर्टन, रॉब मैकएल्हेनी, कैटलिन ओलसन, डैनी डेविटो जैसे कई पॉपुलर चेहरे नजर आने वाले हैं।

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ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2
स्ट्रीम डेट-21 अगस्त
OTT प्लेटफार्म- जियो हॉटस्टार

ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 को भी ऑडियंस ने खूब पसंद किया है। हर हफ्ते आने वाले नए एपिसोड ऑडियंस को इस सीरीज से हटने नहीं दे रहे हैं। इस शुक्रवार यानी 21 अगस्त को एक नया एपिसोड भी आने वाला है।

ठुकरा के मेरा प्यार

पॉलिटिकल रिवेंज ड्रामा में रोमांटिक स्टोरी पसंद की जा रही है। इस सीरीज में धवल ठाकुर, संचिता बसु, अनिरुद्ध दवे, गोविन्द पांडे, सुशील पांडे, कपिल कनपुरीया और निहारिका चौकसे जैसे एक्टर्स नजर आए हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

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