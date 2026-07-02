हॉटस्टार की इस थ्रिलर के हर एपिसोड में सस्पेंस ही सस्पेंस, 8.5 है IMDb रेटिंग
OTT Watch: अगर आप सस्पेंस थ्रिलर सीरीज के शौकीन हैं और अबतक आपने जियो हॉटस्टार की ये सीरीज नहीं देखी है, तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।
सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन लोगों के लिए जियो हॉटस्टार पर एक बेहद शानदार सीरीज मौजूद है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो आप कुछ बहुत अच्छा मिस कर रहे हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसके हर एपिसोड आपको मिस्ट्री में उलझे मिलेंगे। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं।
क्या है इस सीरीज का नाम?
हम जिस सस्पेंस थ्रिलर सीरीज की बात कर रहे हैं, उसका नाम है असुर। इस सीरीज का पहला सीजन कोविड के वक्त में रिलीज हुआ था। पहला सीजन 2 मार्च 2020 में आया था। वहीं, सीरीज का दूसरा सीजन 1 जून, 2023 को रिलीज हुआ था। दोनों सीजन मिलाकर इस सीरीज में 16 एपिसोड्स हैं। पहले सीजन में 8 एपिसोड और दूसरे सीजन में 8 एपिसोड हैं।
दिलचस्प है सीरीज का प्लॉट
असुर एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस सीरीज है। इस सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। असुर से ही अरशद वारसी ने वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा था। इस सीरीज में अच्छे और बुरे के बीच की जंग है। सीरीज का प्लॉट काफी दिलचस्प है।
क्या है पहले सीजन का प्लॉट?
सीजन 1 की शुरुआत होती है एक बनारस के एक बाप-बेटे से जो पूजा विधि कराते हैं। बेटा अपने ही पिता को मार देता है। इसके बाद सीरीज में 11 साल का लीप होता है। कहानी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट (बरुण सोबती) की है जो सीबीआई छोड़कर अब विदेश में फॉरेंसिक साइंस का टीचर बन जाता है। इसके फोन पर एक-एक करके कुछ कॉर्डिनेट्स आते हैं। उन कॉर्डिनेट्स पर हमेशा एक लाश मिलती है। इन घटनाओं के बाद वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भारत आने को मजबूर हो जाता है।
एक के बाद एक लोगों की मौत होती जा रही है, और सीबीआई के सामने उन मौतों के जिम्मेदार सीरियल किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी है। इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए सीबीआई की पूरी टीम लग जाती है, लेकिन उनके हाथ लगती है एक के बाद एक हार। जैसे ही उन्हें लगता है केस सुलझने वाला है, उन्हें एहसास होता है कि वो सीरियल किलर के जाल में फंस चुके हैं। सीजन 1 के अंत में सीबीआई को लगता है कि उन्होंने असुर को पकड़ लिया है, लेकिन वो कहानी का अंत नहीं होता है।
सीजन 2 का क्लाइमेक्स है बेहद जोरदार
सीजन 2 में पुराने किरदार ही नजर आते हैं और सीबीआई को एहसास होता है कि असुर अब भी उनकी पकड़ से दूर है। असुर को पकड़ने की इस जर्नी में लोग अपनों को खो देते हैं। सीजन 2 में किरदार अपने इमोशन्स से भी लड़ते नजर आते हैं। सीजन 2 का क्लाइमेक्स ऐसा है कि अंत तक आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे।
असुर की कास्ट
इस सीरीज के कलाकारों की बात करें तो सीरीज में अरशद वारसी (धननजय राजपूत), बरुण सोबती (निखिल नायर), अनुप्रिया गोयनका (नैना नायर), रिद्धि डोगरा (नुसरत सईद), पवन चोपड़ा (शशांक अवस्थि), अमय वाघ (रसूल शेख), विशेष बंसल (शुभ जोशी), शारिब हासमी (लोलार्क दुबे) और अभिषेक चौहान (शुभि जोशी) जैसे कलाकार नजर आए हैं।
सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग
इस सीरीज के क्रिएटर गौरव शुक्ला हैं। ओनी सेन ने सीरीज को डायरेक्ट किया है। सीरीज को लिखा है अभिजीत खुमान, नीरेन भट्ट, ईशा चोपड़ा और गौरव शुक्ला ने। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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