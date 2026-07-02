हॉटस्टार की इस थ्रिलर के हर एपिसोड में सस्पेंस ही सस्पेंस, 8.5 है IMDb रेटिंग

OTT Watch: अगर आप सस्पेंस थ्रिलर सीरीज के शौकीन हैं और अबतक आपने जियो हॉटस्टार की ये सीरीज नहीं देखी है, तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।

सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन लोगों के लिए जियो हॉटस्टार पर एक बेहद शानदार सीरीज मौजूद है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो आप कुछ बहुत अच्छा मिस कर रहे हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसके हर एपिसोड आपको मिस्ट्री में उलझे मिलेंगे। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं।

क्या है इस सीरीज का नाम? हम जिस सस्पेंस थ्रिलर सीरीज की बात कर रहे हैं, उसका नाम है असुर। इस सीरीज का पहला सीजन कोविड के वक्त में रिलीज हुआ था। पहला सीजन 2 मार्च 2020 में आया था। वहीं, सीरीज का दूसरा सीजन 1 जून, 2023 को रिलीज हुआ था। दोनों सीजन मिलाकर इस सीरीज में 16 एपिसोड्स हैं। पहले सीजन में 8 एपिसोड और दूसरे सीजन में 8 एपिसोड हैं।

दिलचस्प है सीरीज का प्लॉट असुर एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस सीरीज है। इस सीरीज में कुछ दृश्य ऐसे हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। असुर से ही अरशद वारसी ने वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा था। इस सीरीज में अच्छे और बुरे के बीच की जंग है। सीरीज का प्लॉट काफी दिलचस्प है।

क्या है पहले सीजन का प्लॉट? सीजन 1 की शुरुआत होती है एक बनारस के एक बाप-बेटे से जो पूजा विधि कराते हैं। बेटा अपने ही पिता को मार देता है। इसके बाद सीरीज में 11 साल का लीप होता है। कहानी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट (बरुण सोबती) की है जो सीबीआई छोड़कर अब विदेश में फॉरेंसिक साइंस का टीचर बन जाता है। इसके फोन पर एक-एक करके कुछ कॉर्डिनेट्स आते हैं। उन कॉर्डिनेट्स पर हमेशा एक लाश मिलती है। इन घटनाओं के बाद वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भारत आने को मजबूर हो जाता है।

एक के बाद एक लोगों की मौत होती जा रही है, और सीबीआई के सामने उन मौतों के जिम्मेदार सीरियल किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी है। इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए सीबीआई की पूरी टीम लग जाती है, लेकिन उनके हाथ लगती है एक के बाद एक हार। जैसे ही उन्हें लगता है केस सुलझने वाला है, उन्हें एहसास होता है कि वो सीरियल किलर के जाल में फंस चुके हैं। सीजन 1 के अंत में सीबीआई को लगता है कि उन्होंने असुर को पकड़ लिया है, लेकिन वो कहानी का अंत नहीं होता है।

सीजन 2 का क्लाइमेक्स है बेहद जोरदार सीजन 2 में पुराने किरदार ही नजर आते हैं और सीबीआई को एहसास होता है कि असुर अब भी उनकी पकड़ से दूर है। असुर को पकड़ने की इस जर्नी में लोग अपनों को खो देते हैं। सीजन 2 में किरदार अपने इमोशन्स से भी लड़ते नजर आते हैं। सीजन 2 का क्लाइमेक्स ऐसा है कि अंत तक आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे।

असुर की कास्ट इस सीरीज के कलाकारों की बात करें तो सीरीज में अरशद वारसी (धननजय राजपूत), बरुण सोबती (निखिल नायर), अनुप्रिया गोयनका (नैना नायर), रिद्धि डोगरा (नुसरत सईद), पवन चोपड़ा (शशांक अवस्थि), अमय वाघ (रसूल शेख), विशेष बंसल (शुभ जोशी), शारिब हासमी (लोलार्क दुबे) और अभिषेक चौहान (शुभि जोशी) जैसे कलाकार नजर आए हैं।