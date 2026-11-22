OTT: चार दोस्त, एक ऑफिस और लॉन्ग-डिस्टेंस प्यार... दिल छू लेगी ये सीरीज, IMDb पर मिली है 7.5 रेटिंग
Must Watch Series: अगर आप वीकेंड पर दोस्ती, एडल्ट लाइफ और रिलेशनशिप पर कोई अच्छी सीरीज देखना चाहते हैं तो आपको जियो हॉटस्टार की ये सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
अगर आप इस वीकेंड पर कोई फील गुड सीरीज देखना चाहते हैं तो हम आपको ऐसी ही एक सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो आप आसानी से बिंज वॉच कर सकते हैं। ये सीरीज दोस्ती, एडल्ट लाइफ और रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर बात करती है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग भी शानदार है। आइए जानते हैं किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप ये सीरीज देख सकते हैं।
आसानी से बिंज वॉच कर सकते हैं दो सीजन
हम जिस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है ‘ब्रोचारा’। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं, लेकिन दोनों सीजन को मिलाकर टोटल 10 एपिसोड्स हैं जिन्हें आप आसानी से बिंज वॉच कर सकते हैं।
क्या है सीरीज का प्लॉट?
सीरीज की कहानी चार दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ये दोस्त अपने जीवन की हर समस्या एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे किसी दोस्ती में होता है हर अच्छे और बुरे समय में ये एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं।
सीजन 1 के बारे में
सीजन 1 की कहानी कन्नु, शिवाशीष, प्रणय और धीरेन नाम के चार दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है। ये चारों दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते हैं और साथ में ही आते-जाते हैं। ऑफिस के बाद ये दोस्त साथ में हैंगआउट करते हैं। ये चारों ही दोस्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं। ऐसे में ये एक दूसरे से अपनी रिलेशनशिप की समस्याओं और फीलिंग्स को लेकर भी बात करते हैं।
सीजन 2 के बारे में
सीजन 2 की कहानी कन्नु, शिवाशीष, प्रणय और अभिमन्यु की कहानी है। धीरेन की जगह ऑफिस में अभिमन्यु ने ले ली है। उसकी दोस्ती भी धीरेन के दोस्तों से हो जाती है। दूसरे सीजन की कहानी और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। प्रणय और कन्नु की पत्नी अब उनके साथ ही रह रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को खत्म करते हुए अब ये कपल साथ रह रहे हैं। वहीं, शिवाशीष भी अपनी रिलेशनशिप की समस्याओं से गुजर रहा है। उसने अपने पिता से एक बड़ी बात छिपाई हुई है जिसका असर उसकी रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। शिवाशीष इन समस्याओं के बारे में अपने दोस्तों से बात करता है। वहीं, अभिमन्यु किसी रिलेशनशिप में नहीं है। एक प्वाइंट पर वो अकेला महसूस करने लगता है। बाकी तीनों दोस्त अभिमन्यु की स्थिति को समझने और उसे समझाते भी नजर आते हैं।
इस सीरीज की कास्ट और डायरेक्टर
ब्रोचारा में अमेय वाघ, सायनदीप सेनगुप्ता, वरुण तिवारी, सिया महाजन, तरुण खेम, ध्रुव सहगल, अंकुर राठी और निशित ब्रोकर जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस सीरीज का पहला सीजन सिमरप्रीत सिंह ने डायरेक्ट किया है। दूसरा सीजन दिव्यांशु मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है।
इस सीरीज के पहले सीजन में 5 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड का रनटाइम 15 से 17 मिनट का है। दूसरे सीजन में भी 5 एपिसोड्स हैं। इन एपिसोड्स का रनटाइम 23 से 30 मिनट है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना