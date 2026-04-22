Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जियो हॉटस्टार की ये क्राइम सीरीज देख उड़ जाएंगे होश, पहले एपिसोड से ही शुरू होता है सस्पेंस

Apr 22, 2026 06:22 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

Crime Thriller Series: क्राइम सीरीज के शौकीन हैं तो जियो हॉटस्टार की ये सीरीज जरूर देखें। परिवार के एक बेटे की मौत हो जाती है। हर एक एपिसोड में एक नया सस्पेक्ट सामने आता है। 7 एपिसोड की सीरीज का क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगा।

जियो हॉटस्टार की ये क्राइम सीरीज देख उड़ जाएंगे होश, पहले एपिसोड से ही शुरू होता है सस्पेंस

अगर आप क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं तो कहीं आप से जियो हॉटस्टार की ये सीरीज मिस तो नहीं हो गई? हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उस सीरीज के हर एक एपिसोड में एक परिवार के ऐसे-ऐसे राज खुलते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। परिवार के एक 16 साल के लड़के की मौत हो जाती है। ये मौत पहले सुसाइड लगती है, लेकिन जब जांच शुरू होती है तो जो एक एक करके राज खुलते हैं उससे साफ हो जाता है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो इसे जरूर देखिए। सीरीज का नाम है- द रायकर केस।

द रायकर केस में 7 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड में परिवार के अलग-अलग लोगों के हैरान करने वाले राज खुलते हैं। सीरीज गोवा के एक प्रतिष्ठित परिवार की कहानी है। सीरीज शुरू ही एक सस्पेंस के साथ होती है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।

पहला एपिसोड

द रायकर केस के पहले एपिसोड का नाम है सुसाइड या मर्डर। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे रायकर परिवार के एक लड़के की मौत हो जाती है। सबको लगता है कि वो सुसाइड है, लेकिन पुलिस जब जांच शुरू करती है तो साफ होता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। परिवार की बेटी अपने ऊपर मर्डर का इल्जाम ले लेती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है?

ये भी पढ़ें:फिल्मों और सीरीज में नजर आए ये कंटेंट क्रिएटर्स, एक की 21.5 मिलियन फॉलोइंग

दूसरा एपिसोड

दूसरे एपिसोड का नाम हैं हंट फॉर द किलर। पुलिस की जांच जैसे शुरू होती है रायकर परिवार जो एक साथ होने का दावा करता है, उस परिवार में दरारें दिखने लगती है। परिवार के एक सबसे महत्वपूर्ण शख्स पर मर्डर का आरोप लगता है। आखिर कौन है वो मर्डर?

तीसरा एपिसोड

तीसरे एपिसोड का नाम है द एविडेंस डजंट लाई। परिवार की जो बेटी मर्डर की जिम्मेदारी लेती है उसके सामने एक बहुत ही अजीब सबूत हाथ लगता है। वो सबूत लेकर वो पुलिस के पास जाती है और परिवार के उस सदस्य को छुड़ाकर लाती है जिसपर मर्डर का आरोप है। परिवार की वो बेटी फिर पुलिस की मदद करती है।

ये भी पढ़ें:दुनिया की 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्में, आपने कितनी देखी हैं?

चौथा एपिसोड

चौथे एपिसोड का नाम है हिडन सीक्रेट्स, बरीड ट्रूथ। घर की बेटी इताशा के सामने परिवार के वो राज सामने आने लगते हैं जो उसने कभी सोचे भी नहीं होते हैं। एक एक करके परिवार के लोग अपने-अपने बोले गए झूठ से पर्दा उठाना शुरू करते हैं। लेकिन इस बीच इताशा खुद को बिल्कुल अकेला पाती है और उसे मिलता है एक साथ। क्या उस साथ पर भरोसा किया जा सकता है?

पांचवा एपिसोड

पांचवे एपिसोड का नाम है रायकर्स वर्सेस रायकर्स। इतिशा के सामने अब अपने परिवार के हर सदस्य के असली चेहरे सामने आ चुके हैं। वो अपने ही परिवार को पहचान नहीं पा रही है। उसके हाथ एक ऐसा सबूत लगता है कि उसकी खुद की लाइफ अब खतरे में है।

छठा एपिसोड

छठे एपिसोड का नाम ट्रुथ ओवर फैमली है। इस एपिसोड में सामने आता है किलर का चेहरा। सीरीज के पांच एपिसोड तक आपको उस शख्स पर बिल्कुल शक नहीं होगा। लेकिन जब सच सामने आता है, हर कोई हैरान रह जाता है। अपने सच को छिपाने के लिए मर्डर एक बहुत ही खतरनाक चाल चलता है।

सातवां एपिसोड

सातवें एपिसोड का नाम है व्हूडनइट। इस एपिसोड में इताशा एक बुरे संकट में फंस जाती है। उस संकट के दौरान इताशा के सामने वो सच आता है जो उसके कभी सोचा नहीं होता है। सीरीज ऐसे अजीब मोड़ पर खत्म होती है कि आपको सीरीज खत्म होते ही सीजन 2 का इंतजार होगा।

ये भी पढ़ें:2020 में आई इस क्राइम सीरीज को मिला था स्पेशल अवार्ड, 8.2 है IMDb रेटिंग

सीरीज की कास्ट

सीरीज की कहानी की तरह ही इस शो की कास्ट भी जबरदस्त है। इस सीरीज में अतुल कुलकर्णी, अश्विनी भावे, पारुल गुलाटी, रीना वाधवा, ललिक प्रभाकर, रुशद राणा और कुणाल करण कपूर जैसे कलाकार नजर आए हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Hotstar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।