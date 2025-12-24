सीरियल किलर बन ‘धक धक गर्ल’ ने उड़ाए होश, ‘मिसेज देशपांडे’ के तीसरे एपिसोड में है दमदार ट्विस्ट

संक्षेप: Mrs Deshpande Review: मिसेज देशपांडे में माधुरी दीक्षित एकदम अलग किरदार में नजर आई हैं। फिल्मों में चुलबुली, प्यार करने वाली लड़की का किरदार निभाने वाली माधुरी इस सीरीज में एक सीरियल किलर बनी हैं।

माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री का लंबे समय से हिस्सा हैं। उन्होंने फिल्मों में एक रोमांटिक, चुलबुली लोगों से प्यार करने वाली लड़की के रोल तो कई बार निभाए हैं, लेकिन इस बार माधुरी दीक्षित बिल्कुल ही अलग रोल में नजर आई हैं। 58 की उम्र में माधुरी दीक्षित ने एक सीरियल किलर का रोल निभाया है। हाल ही में जियो हॉटस्टार पर माधुरी दीक्षित की वेब सीरीज मिसेज देशपांडे रिलीज हुई है। अगर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो तुरंत देखा डालिए।

6 एपिसोड की है सीरीज मिसेज देशपांडे 6 एपिसोड की इस सीरीज में दमदार ट्विस्ट और टर्न्स हैं। माधुरी दीक्षित यानी मिसेज देशपांडे एक ऐसी सीरियल किलर होती हैं जो अपने 8वें मर्डर के बाद पकड़ी जाती हैं औक फिर उन्हें जेल होती है। जेल में सालों तक रहने के बाद मुंबई में फिर एक सीरियल किलर दस्तक देता है। ये सीरियल किलर अपने शिकार को उसी तरह मारता है जैसे मिसेज देशपांडे मारती थीं।

तीसरे एपिसोड में दमदार ट्विस्ट इस सीरियल किलर को नाम मिलता है कॉपीकैट सीरियल किलर। कॉपीकैट सीरियल किलर को पकड़ने में पुलसी की मदद मिसेज देशपांडे करती हैं। पहले दो एपिसोड में आपको ये सीरीज किसी नॉर्मल क्राइम ड्रामा की तरह लग सकती है, लेकिन सीरीज के तीसरे एपिसोड में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी कहानी ही बदल देता है।

मां-बेटे के रिश्ते पर बात करती सीरीज माधुरी दीक्षित की ये सीरीज भले ही एक क्राइम थ्रिलर सीरीज हो, लेकिन सीरीज में एक मां-बेटे के रिश्ते को भी दिखाया गया है। सीरीज में देखने को मिला कि कैसे एक मां अपने बेटे के लिए उसी से अपनी पहचान छिपाती है।

डार्क रोल में नजर आईं माधुरी दीक्षित माधरी दीक्षित का मिसेज देशपांडे का किरदार एक मजबूत महिला का किरदार है जो अपने खातिर और अपनों के लिए एक ऐसी इंसान बन जाती है जिससे हर कोई डरता है। माधुरी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया। एक डार्क रोल निभाकर माधुरी दीक्षित ने हर किसी को हैरान कर दिया है।

फ्रेंच थ्रिलर सीरीज से है प्रेरित तीसरे एपिसोड के बाद से सीरीज में ऐसे-ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि सीरीज बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कॉपी कैट की आइडेंटिटी जब सामने आती है, वो आपको हैरान करेगी। माधुरी दीक्षित की ये सीरीज फ्रेंच थ्रिलर सीरीज ला मांटे पर आधारित है।