7.7 IMDb रेटिंग वाली इस क्राइम ड्रामा सीरीज पर पहले बनने वाली थी फिल्म, करीना होतीं मूवी की हिरोइन
Must Watch Crime Drama: अगर आप क्राइम ड्रामा सीरीज के शौकीन हैं तो जियो हॉटस्टार की क्राइम सीरीज आर्या को तो आपने जरूर देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं पहले ये सीरीज एक फिल्म के रूप में प्लान की गई थी।
अगर आप क्राइम ड्रामा सीरीज के शौकीन हैं तो आपने जियो हॉटस्टार की वेब सीरीज आर्या जरूर देखी होगी। ये सीरीज बेस्ट इंडियन क्राइम ड्रामा सीरीज में गिनी जाती है। आर्या के अबतक तीन सीजन आ चके हैं। आज हम आपको सुष्मिता सेन की इसी सीरीज से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बता रहे हैं। जिस सीरीज को फैंस का इतना प्यार मिला, वो सीरीज पहले एक फिल्म के रूप में बनने वाली थी। हालांकि, बाद में उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा था।
सीरीज पर बनने वाली थी फिल्म
आईएमडीबी के मुताबिक, साल 2009 में इसे सीरीज के रूप में नहीं बल्कि एक फिल्म के रूप में बनाने का प्लान था। फिल्म के लिए काजोल को साइन करा गया था और अजय देवगन इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे। बाद में इस फिल्म से काजोल बाहर हो गई थीं और करीना कपूर फिल्म को स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए दी गई थी। हालांकि, फिल्म को बाद में बंद कर दिया गया था।
10 साल बाद सुष्मिता सेन ने किया था कमबैक
जियो हॉटस्टार की वेब सीरीज आर्या के जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने 10 साल बाद कमबैक करा था। सीरीज के लिए सुष्मिता को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था। इस सीरीज में सुष्मिता सेन के साथ चंद्रचूड़ सिंह, सिकंदर खेर और विकास कुमार जैसे कलाकार नजर आए थे।
सीरीज में हैं कुल 25 एपिसोड्स
आर्या सीरीज को राम माधवनी और संदीप मोदी ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज के अबतक तीन सीजन आ चुके हैं। इसके तीन सीजन मिलाकर सीरीज में कुल 25 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो सीरीज की रेटिंग 7.7 है। ये क्राइम सीरीज डच ड्रामा सीरीज पेनोजा का ऑफीशियल रीमेक है। पेनोजा की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। आर्या का पहला सीजन साल 2020 में आया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।