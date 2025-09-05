Jio Hotstar 2021 Murder Mystery Series 8 episodes full of twists 8 IMDb rating Candy 8 एपिसोड्स वाली इस मर्डर मिस्ट्री सीरीज में हैं खूब सारे ट्विस्ट, 8 है IMDb रेटिंग, Web-series Hindi News - Hindustan
Jio Hotstar 2021 Murder Mystery Series 8 episodes full of twists 8 IMDb rating Candy

8 एपिसोड्स वाली इस मर्डर मिस्ट्री सीरीज में हैं खूब सारे ट्विस्ट, 8 है IMDb रेटिंग

अगर आप मर्डर मिस्ट्री देखने के शौकीन हैं तो आज हम आपको जियो हॉटस्टार की ऐसी ही एक सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसके हर एपिसोड में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 07:26 PM
साल 2021 में ओटीटी पर एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज रिलीज हुई थी। इस सीरीज के हर एपिसोड में आपको ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो आप इस वीकेंड पर इसे देख सकते हैं। इस सीरीज में रोनित रॉय अहम भूमिका में नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए इस सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है कैंडी।

साल 2021 में रिलीज हुई थी सीरीज

कैंडी साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज का अभी तक एक सीजन आया है। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं। सीरीज में रोनित रॉय, ऋचा चड्ढा और मनु ऋषि चड्ढा जैसे कलाकार नजर आए थे। इस सीरीज ने कुल तीन अवॉर्ड्स जीते थे।

सीरीज का प्लॉट

कैंडी की कहानी उत्तारखंड के एक फिक्शनल टाउन रुद्रकुंड में दिखाई गई है। कहानी कुछ इस तरह है कि इलाके के विधायक का बेटा वायु रुद्रकुंड का किंग बनना चाहता है। इसके लिए वो वहां के स्कूल के बच्चों को ड्रग्स बेचता है। सीरीज में ट्विस्ट तब आता है जब स्कूल के बच्चे एक एक करके मरने लगते हैं। इस पूरे क्राइम को छिपाने के लिए मसान नाम के एक मॉनस्टर का हाथ बताया जाता है। इस सीरीज के हर एपिसोड में आपको अलग-अलग ट्विस्ट मिलेंगे।

सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग

आईएमडीबी की मानें तो इस सीरीज को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, इस सीरीज में रोनित रॉय के किरदार के लिए पहले अनिल कपूर और अक्षय खन्ना को अप्रोच किया गया था। हालांकि, बाद में ये किरदार रोनित रॉय ने निभाया। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

