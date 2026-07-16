शिवांगी जोशी के कैरेक्टर पर सवाल खड़े करने पर शिल्पा शिंदे पर भड़कीं जन्नत जुबैर, बोलीं-जानती हूं वह कैसी इंसान है
जन्नत जुबैर और शिल्पा शिंदे काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को पर्सनली और प्रोफेशनली सपोर्ट किया है। अब जन्नत ने शिवांगी के सपोर्ट में पोस्ट किया है।
शिवांगी जोशी इन दिनों शो लॉक अप 2 में नजर आ रही हैं। शो में कुछ दिनों से शिल्पा शिंदे जो खुद भी कंटेस्टेंट हैं, उन्होंने शिवांगी जोशी को लेकर कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं जो दर्शकों को पसंद नहीं आए हैं। इतना ही नहीं शिल्पा की लोगों ने सोशल मीडिया पर क्लास भी लगाई है। अब शिवांगी की दोस्त जन्नत जुबैर ने एक्ट्रेस के सपोर्ट में पोस्ट किया है।
जन्नत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शिवांगी की फोटो शेयर की है और लिखा, 'काफी अजीब है कि लोग कैसे आसानी से किसी के कैरेक्टर को जज कर लेते हैं बिना उन्हें जाने।'
किसी महिला के कैरेक्टर पर बोला गलत
जन्नत ने आगे लिखा, ‘मैं शिवांगी को सालों से जानती हूं और मैं जानती हूं कि वह किस तरह की इंसान हैं। उनके लिए वैल्यूज कितने मायने रखते हैं। यही वजह है कि उनके बारे में ऐसी बातें सुनना मुझे पसंद नहीं आया। आपको किसी की बात से डिसअग्रीमेंट होना आम है, आप उनके गेम के खिलाफ बोलो। लेकिन किसी महिला के कैरेक्टर पर बोलना गलत है। यह एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता।’
आखिर में जन्नत ने लिखा, 'मैं आपके साथ हूं शिवांगी जोशी'।
दरअसल, शो के लेटेस्ट एपिसोड में शिल्पा ने यह दावा किया कि शिवांगी के कई अफेयर्स रहे हैं अपने को-स्टार्स के साथ। वह बोली थीं, ‘इतने शोज किए अब तक और जिस शो में गई है, उस शो में उस लड़के के साथ अफेयर रहा है। अभी कुशाल टंडन उससे बड़ा है एज वाइज देखो तो, उसके साथ भी तो अफेयर था।’
क्या बोली थीं शिल्पा
वहीं दूसरे क्लिप में शिल्पा, शिवांगी की वर्जनिटी को लेकर कमेंट करती हैं। दरअसल, श्रेया, शिल्पा की मिमिक्री करने को बोलती हैं तो इस पर शिल्पा कहती हैं मैं तो बहुत मासूम हूं। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं वर्जन हूं। मैं तो शादी के बाद भी नहीं करूंगी।
जानें लॉक अप 2 के बारे में
लॉक अप 2 की बात करें तो इस शो को फराह खान और रितेश देशमुख ने होस्ट किया है। शो से अब तक 4 कंटेस्टेंट्स बाहर हो गए हैं जैसे सुनीता आहूजा, श्रेष्ठ अय्यर, रियाज और माधुरी जैन ग्रोवर। फिलहाल शो में शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे, धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चमोला, आकांक्षा चौधरी, वरुण यादव, श्रेया कालरा, सूफी मोतिवाला, पमेला हैं।
यह शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। इसका नया एपिसोड शनिवार से गुरुवार को 8 बजे प्रीमियर होता था। जो शो जीतेगा उसे 1 करोड़ प्राइज मनी मिलेगा।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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