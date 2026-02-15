Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

जानिए नेटफ्लिक्स पर धुरंधर को पीछे छोड़ने वाली तेलुगू फिल्म की कहानी, बॉलीवुड वाले पहले बना चुके है मूवी

Feb 15, 2026 07:38 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म अनगनगा ओका राजू नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म ने धुरंधर को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या आप फिल्म की कहानी जानते हैं? अक्षय कुमार की इस फिल्म से इंस्पायर्ड है ये कहानी। बॉलीवुड वाले सालों पहले बना चुके थे जो अब तेलुगू में बनी है।

जानिए नेटफ्लिक्स पर धुरंधर को पीछे छोड़ने वाली तेलुगू फिल्म की कहानी, बॉलीवुड वाले पहले बना चुके है मूवी

नेटफ्लिक्स पर एक तेलुगू फिल्म आई है अनगनगा ओका राजू। इस फिल्म में नवीन पॉलीशेट्टी और मीनाक्षी चौधरी लीड रोल में हैं। ये वही फिल्म है जिसने आते ही ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर को पीछे छोड़ दिया। अनगनगा ओका राजू इसी साल 14 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब नेटफ्लिक्स ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है। लेकिन धुरंधर जैसी फिल्म को पीछे छोड़ने वाली इस फिल्म की कहानी क्या है? चलिए हम बताते हैं।

राजू का है अमीर बनने का सपना

अनगनगा ओका राजू एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी एक राजू के इर्द गिर्द घूमती है। राजू एक अमीर जमींदार के घर पैदा तो हुआ लेकिन अमीरी दिखाने के लिए उसके पास सिर्फ उसके लॉयल नौकर हैं। लेकिन वो अपनी अमीरी की धौंस हर जगह दिखाता है। राजू खुद को अमीर बनाने के लिए एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो अमीर हो। लेकिन ये चाल उसपर उल्टी पड़ जाती है। लेकिन उसे ये ख्याल आता कैसे है?

ये भी पढ़ें:यश की टॉक्सिक हो रही है पोस्टपोन? धुरंधर 2 से क्लैश नहीं, ये हैं वजह

बेइज्जती का बदला ऐसे लिया

दरअसल, राजू अपने दोस्त की शादी में जाता है। वहां भी वो खुद को बड़ा जमींदार का पोता बताता और अपनी अमीरी की बात करता है। दूल्हे की मां राजू की बहुत बेइज्जती करती है। वो कहती हैं कि अमीर लोगों की शादी में इसे किसने बुलाया। राजू ये बर्दाश्त नहीं कर पाता वो कहता है कि मैं भी अमीर हु और जमींदार का पोता हूं। लेकिन दूल्हे की मां की बेइज्जती उसे पसंद नहीं आती। वो फिर कहता है कि आज जैसे तुम लोग अमीर बहू के आने से ऐसा बर्ताव कर रहे हो एक दिन मैं भी ग्रैंड शादी करूंगा और शादी का कार्ड सबसे पहले तुम्हें देने आऊंगा।

ये भी पढ़ें:शाहरुख-ऋतिक नहीं, ये एक्टर बनेंगा नया डॉन? फरहान अख्तर की तलाश हुई खत्म
mr and mrs khiladi

इस हिंदी फिल्म से इंस्पायर लग रही है कहानी

इसके बाद राजू एक ब्रोकर को हायर करता है और ऐसी लड़कियों की तलाश शुरू करता है जो अकेली संतान हो और अमीर हो। एक लड़की पसंद आती है लेकिन उसका भाई होता है। ऐसे में उसे पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। फिर राजू की मुलाकात चारुलता से होती है। चारू के शरीर पर सोना देखकर राजू तय कर लेता है कि वो इसी से शादी करेगा। चारू अमीर परिवार की इकलौती संतान होती हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब राजू को शादी की पहली रात को पता चलता है कि चारु के घर की प्रॉपर्टी जुए में बर्बाद हो गई हैं और उस पर कर्ज है। ये कर्जा अब राजू को चुकाना है। कहानी में आगे क्या होता है इसके लिए फिल्म देखी जानी जरूरी है। वैसे इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार और जूही चावला की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी जैसी है। उस फिल्म में राजा भी अमीर होने के लिए शालू से शादी कर लेता है। हालांकि, दोनों फिल्मों का क्लाइमेक्स अलग है।

ये भी पढ़ें:तुमसा कोई प्यारा…इस मशहूर शायर ने लिखा है गोविंदा का ये गाना
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Akshay Kumar Juhi Chawla Netflix अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;