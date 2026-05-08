समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट का दूसरा सीजन है आने वाला, दोस्त ने दिया डेट का बड़ा हिंट
समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिससे फैंस को बड़ा हिंट मिला है दूसरे सीजन की रिलीज डेट को लेकर।
समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट ने साल 2025 में काफी धमाल मचाया था, लेकिन उसी साल शो विवाद में भी फंस गया था जब एक एपिसोड को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि ना सिर्फ शो बंद हुआ, उस एपिसोड को भी हटाया गया और समय रैना समेत रणवीर इलाहाबादिया पर भी एफआईआर दर्ज हो गई थी। अब समय शो के दूसरे सीजन को लेकर आ रहे हैं और इसी बीच अब एक हिंट मिला है कि शो कब आएगा।
समय ने कहा था आएगा दूसरा सीजन
दरअसल, समय ने खुद कन्फर्म किया था कि शो का दूसरा सीजन आएगा। अब समय के दोस्त बलराज घाई ने एक हिंट दिया है दूसरे सीजन को लेकर।
दरअसल, समय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर आस्क मी क्वेशन सेशन रखा और इस दौरान जब उनसे दूसरे सीजन को लेकर पूछा गया कि कब आएगा तो वह बोलते हैं कि मैं इस ब्रेक को काफी एंजॉय कर रहा हूं। इसके बाद मैं प्लान करता हूं।
बलराज ने क्या दिया हिंट
समय के इस क्वेशन के बाद बलराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह दूसरे सीजन को लेकर हिंट दे रहे हैं। उनके हिंट के मुताबिक दूसरा सीजन 9 मई के आएगा।
बलराज कहते हैं, ‘सच बताऊं तो मैं बहुत शुक्रगुजार फील कर रहा हूं। मैं काफी खुश हूं कि अब सब अपनी जगह पर बैठ रहा है। सब सही जा रहा है फाइनली। अब बस मैं 9 मई के लिए रुक रहा हूं, दूसरा सीजन ड्रॉप होगा और फिर उसके बाद दुनिया भाई जो..।’
इस वीडियो के वायरल होने के बाद समय के फैंस क्रेजी हो गए हैं और अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं।
द लेटेंट शो कॉन्ट्रोवर्सी
द लेटेंट शो की बात करें तो इसके एक एपिसोड को लेकर तब काफी बवाल हुआ जब रणवीर इलाहाबादिया इसमें आए थे। रणवीर के साथ इसमें आशीष चंचलानी और अपूर्वा मुखिजा में थे। इस दौरान रणवीर ने पैरेंट्स को लेकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। वहीं तीनों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुए। रणवीर ने इसके बाद सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी।
इसके बाद मार्च में कोर्ट ने रणवीर को उनके पॉडकास्ट वापस शुरू करने को कहा। अपूर्वा ने भी फिर यूट्यूब पर वापसी की और कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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