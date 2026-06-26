Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फराह खान होंगी लेटेंट के एपिसोड 2 की गेस्ट? क्या है वायरल वीडियो का सच

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

India's Got Latent Season 2: क्या इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के एपिसोड 2 में तन्मय भट्ट, फराह खान, उर्फी जावेद और रैपर कृष्णा गेस्ट बनकर आनेवाले हैं? सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है। आइए जानते हैं वायरल वीडियो का सच।

फराह खान होंगी लेटेंट के एपिसोड 2 की गेस्ट? क्या है वायरल वीडियो का सच

समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 2 का पहला एपिसोड नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है। पहले एपिसोड को दर्शकों ने खूब प्यार भी दिया। सोशल मीडिया पर भी समय के शो के पहले एपिसोड की खूब रील्स वायरल हुईं। इन रील्स के बीच एक ऐसी भी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें पैनल में फराह खान, तन्मया भट्ट, रैपर कृष्णा और उर्फी जावेद नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा था कि दूसरे एपिसोड में यही पैनल होगा। आइए जानते हैं क्या इस वायरल वीडियो का सच।

क्या समय के शो पर फराह खान बनकर आएंगी गेस्ट?

कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फराह खान, तन्मया भट्ट, रैपर कृष्णा और उर्फी जावेद सीजन 2 के एपिसोड 2 के गेस्ट नहीं होंगे। दरअसल, जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो समय रैना के पहले सीजन का वीडियो है। पहले सीजन में फराह खान, तन्मया भट्ट, रैपर कृष्णा और उर्फी जावेद के साथ एक एपिसोड शूट किया गया था, लेकिन विवाद के चलते वो एपिसोड कभी रिलीज ही नहीं हुआ।

ये भी पढ़ें:नेटफ्लिक्स या यूट्यूब, किस पर मिले समय के इंडियाज गाॅट लेटेंट-2 को ज्यादा व्यूज?

कब आ सकता है लेटेंट का दूसरा एपिसोड?

लेटेंट का पहला एपिसोड नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर 20 जून को रिलीज हुआ था। पहले एपिसोड के रिलीज होने के साथ ही, लोगों के मन में दूसरे एपिसोड को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, समय रैना के लेटेंट का दूसरा एपिसोड 4 जुलाई यानी शनिवार को रिलीज होगा। समय के लेटेंट के एपिसोड हर दूसरे हफ्ते में नेटफ्लिक्स पर रिलीद होंगे।

ये भी पढ़ें:बॉबी देओल से पूछा: इंडियाज गॉट लेटेंट में जाएंगे?, एक्टर बोले: ये कौन-सा शो है?

पहले एपिसोड के गेस्ट

पहले एपिसोड में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ और आशीष सोलंकी पैनल में शामिल हुए थे। इस एपिसोड को यूट्यूब पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। वहीं, नेटफ्लिक्स पर भी इंडियाज गॉट लेटेंट टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है। शरवरी वाघ को दर्शकों ने खूब पसंद किया।शो के दौरान शरवरी ने काफी सारे मीम रिफरेंस दिए थे, लोग एपिसोड देखने के बाद बोल रहे हैं कि शरवरी बिल्कुल अपनी तरह हैं।

ये भी पढ़ें:'इंडियन ट्रंप' को देख आलिया की बोलती हुई बंद, लेटेंट कंटेस्टेंट ने किया रोस्ट

क्या था पहले सीजन को लेकर विवाद

इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 1 को बहुत प्यार मिल रहा था। शो में अलग-अलग गेस्ट भी पहुंचे थे। लेकिन जब शो में रणवीर अलहाबादिया पहुंचे थे तो उन्होंने एक कंटेस्टेंट से माता-पिता से जुड़ा एक अश्लील सवाल पूछा था। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर बवाल मच गया। समय रैना और रणवीर अलहाबादिया के खिलाफ केस दर्ज हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि समय रैना को अपने पहले सीजन के सभी एपिसोड्स को अपने चैनल से हटाना पड़ा था।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
samay raina

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।