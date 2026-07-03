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India's Got Latent 2 Ep 2: इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के दूसरे एपिसोड की रिलीज डेट बदली, अब इस दिन आएगा समय का शो

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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India's Got Latent 2 Episode 2: समय रैना का शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ अपना दूसरा एपिसोड लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए आपको इसकी रिलीज डेट और टाइम बताते हैं।

India's Got Latent 2 Ep 2: इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के दूसरे एपिसोड की रिलीज डेट बदली, अब इस दिन आएगा समय का शो

कॉमेडियन समय रैना का मशहूर और अनफिल्टर्ड टैलेंट-कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। सीजन 2 के पहले एपिसोड के बाद में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ बतौर गेस्ट नजर आए थे। वहीं अब इसका दूसरा एपिसोड रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है।

कब आएगा एपिसोड 2?

वैसे तो समय रैना ने वीडियो पोस्ट कर इस बात का ऐलान किया था कि उनके शो का हर नया एपिसोड हर दो हफ्ते बाद शनिवार को रिलीज किया जाएगा। इस हिसाब से दूसरा एपिसोड को कल यानी शनिवार, 4 जुलाई को ड्रॉप होगा। लेकिन समय ने पोस्ट शेयर कर दूसरे एपिसोड की रिलीज डेट बदल दी है।

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अब कब और कितने बजे आएगा दूसरा एपिसोड?

अब 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का दूसरा एपिसोड 3 जुलाई यानी आज आने वाला है। समय ने अपने पोस्ट में लिखा, 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2 का दूसरा एपिसोड 3 जुलाई के दिन शाम 7 बजे नेटफ्लिक्स और मेरे यूट्यूब पर रिलीज होगा।' अब अगर आप सोच रहे हैं कि समय ने अपना तय शेड्यूल क्यों बदला, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है आलिया भट्ट और शरवरी की आने वाली स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' है।

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'अल्फा' कब हो रही है रिलीज?

दरअसल, शो का पहला एपिसोड 'अल्फा' के प्रमोशन से जुड़ा हुआ था और यह फिल्म आज यानी शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसी खास मौके और फिल्म के हाइप को भुनाने के लिए समय रैना ने दूसरे एपिसोड को एक दिन पहले, यानी आज शुक्रवार (3 जुलाई) को ही रिलीज करने का फैसला किया है।

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फैंस के लिए रखी पार्टी

समय रैना ने अपनी दूसरी स्टोरी में बताया कि उन्होंने मुंबई के वर्सोवा सोशल सहित कई जगहों पर शुक्रवार शाम 7 बजे 'फैन वॉच पार्टिज' भी रखी हैं। ताकि फैंस वहां बैठकर 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का दूसरा एपिसोड देख सकें और साथ में मजा ले सकें।

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नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर एक साथ धमाका

'इंडियाज गॉट लेटेंट' का ये सीजन अपने नए और बड़े डिस्ट्रिब्यूशन फॉर्मेट को लेकर काफी चर्चा में है। जहां पहला सीजन सिर्फ यूट्यूब पर उपलब्ध था, वहीं सीजन 2 यूट्यूब के साथ-साथ ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी एक साथ स्ट्रीम किया जा रहा है। पहले ही एपिसोड ने व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां यूट्यूब पर इसे चंद दिनों में करोड़ों व्यूज मिले, वहीं नेटफ्लिक्स की 'ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश शोज' की लिस्ट में भी इसने अपनी जगह बनाई है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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samay raina

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