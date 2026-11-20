'भीख मांगा, खून बेचा...', इंडियाज गॉट लेटेंट के कंटेस्टेंट का रो- रोकर बुरा हाल, समय रैना से की ये अपील
एक बार फिर 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सुर्खियों में आए हैं। एक कंटेस्टेंट ने एक एपिसोड जीतने का दावा किया है। उसने रोते हुए वीडियो शेयर किया और बताया कि पूरे नंबर मिलने के बाद भी उनका एपिसोड रिलीज नहीं किया गया।
India’s Got Latent Episode: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ये शो हमेशा ही किसी न किसी विवादों में घिरा रहा है। ये शो भले ही एक कॉमेडी शो है। यहां पर अक्सर शो पर आए गेस्ट को रोस्ट किया जाता है। कई बार उन पर किए गए जोक्स को लेकर समय रैना ट्रोल भी किए जाते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो और समय रैना सुर्खियों में आए हैं। शो पर पहुंचे एक कंटेस्टेंट ने एक एपिसोड जीतने का दावा किया है। उस कंटेस्टेंट ने रोते हुए वीडियो शेयर किया और बताया कि पूरे नंबर मिलने के बाद भी उनका एपिसोड रिलीज नहीं किया गया। कंटेस्टेंट का वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।
मैं शो का विनर हूं, लेकिन...
दरअसल, स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन के हालिया एपिसोड में शामिल हुए सुभाष अहिरवार ने इस शो को जीतने का दावा किया है। सुभाष ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बुरी तरह से भावुक होते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सुभाष रोते हुए कहते हैं, 'मैं, 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट 2' में गया था और मैं वहां का विनर हूं। मेरा एपिसोड नहीं आया। जजों ने मुझे कितने नंबर दिए थे- 8-8, 9-9 नहीं 10/10 नंबर इतना अच्छा गया था मेरा। और मैंने भी अपने आप को दस नंबर दिए थे। मुझे फोन भी दिया गया, एक लाख रुपये दिए गए, वाउचर दिया गया, 50 हजार का खाने वाला, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। जो मतलब की चीज थी वो रिलीज नहीं हुई।'
पैदा होते ही भीख मांगा, खून बेचा और...
सुभाष ने आगे कहा, 'समय भाई मेरी जर्नी है। पता है मैं कहां आया। मैं पैदा हुआ 6-7 साल का हुआ भीख मांगने लगा। वहां से उठकर आया। नौ साल का हुआ ढाबे पर लग गया। 12 साल का हुआ सिर पर बर्तन रखकर सब्जी बेचने लगा। 15 साल का हुआ मजदूरी करने लगा। 5-5 मंजिल तक जाता था मैं 50 किलो की सीमेंट की बोरियां लेकर, समझ रहे हैं आप फिर भी आगे बढ़ा हार नहीं मानी। फिर गार्ड की नौकरी की। सारी मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ा। फिर ढाबे पर काम करते हुए थिएटर किया। ग्रेजुएट होने के बावजूद मैंने बाथरूम धोया। किसको बोलूं मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे काम चाहिए था मैंने काम किया। खून तक बेचा। मुंबई में डिलीवरी ब्वॉय का काम किया।'
आदमी कहां से उठ के आया...
सुभाष ने आगे कहा, 'आदमी कहां से उठ के आया... एक मौका मिला आपके एपिसोड में आया, विजेता बना... समय भाई मैं हार गया हूं यार। जीती बाजी हार गया मैं। समय भाई किसी के सपनों के साथ नहीं खेलना चाहिए। कृपया मेरा एपिसोड जारी करें।' ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल सुभाष के इस बयान पर समय रैना का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है।
लेटेंट सीजन 2 के बारे में
'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' के इस एपिसोड्स में राघव जुयाल,मुनव्वर फारूकी, निहारिका एनएम, रोहन जोशी, बादशाह, सौरव जोशी, हर्ष लिम्बाचिया, रजत सूद, दीपक कलाल, रवि गुप्ता, आयुष्मान खुराना और सुहानी शाह जैसे मेहमान नजर आए।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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