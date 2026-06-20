इंडियाज गॉट लेटेंट 2 आज से हो रहा शुरू, जानें कब और कहां देख सकेंगे समय का शो?
India's Got Latent: समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 2 आज यानी 20 जून से शुरू हो रहा है। समय के शो का सीजन 2 इस बार नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर आएगा।
अपपिछले साल विवादों में आया समय रैना का कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट अब अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। समय रैना का शो आज यानी 20 जून से नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर स्ट्रीम होगा। नेटफ्लिक्स ने एक मजेदार वीडियो प्रोमो के साथ ये खास ऐलान किया। आज सीजन 2 का पहला एपिसोड नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर शाम 7 बजे आप देख सकेंगे।
क्या नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर अलग-अलग आएगा इंडियाज गॉट लेटेंट?
इंडियाज गॉट लेटेंट का पहला सीजन केवल यूट्यूब पर आया था। समय रैना के यूट्यूब चैनल पर शो के पूरे-पूरे एपिसोड पोस्ट किए जाते थे। इन एपिसोड्स को देखने के लिए लोगों को मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। पर इस बार शो को नेटफ्लिक्स पर भी डाला जा रहा है।
नेटफ्लिक्स ने जो प्रोमो वीडियो रिलीज किया है, उसमें समय रैना बताते हैं कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, दोनों पर एपिसोड्स एक ही टाइम पर अपलोड किया जाएगा। दोनों जगहे एपिसोड्स की ड्यूरेशन भी एक ही रहेगी।
समय रैना ने यूट्यूब कम्यूनिटी के लिए क्या कहा?
समय रैना ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके बताया कि यूट्यूब पर लेटेंट के एपिसोड फ्री रहेंगे। उन्होंने स्टोरी में लिखा- आप लोगों को सच में लगा कि मैं अपनी यूट्यूब कम्यूनिटी को पीछे छोड़ दूंगा जो मेरा साथ हमेशा खड़ी रही। लेटेंट के एपिसोड यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध रहेंगे। यूट्यूब पर विज्ञापन के साथ और नेटफ्लिक्स पर बिना विज्ञापन के।
समय ने नेटफ्लिक्स को थैंक्यू बोलते हुए भी स्टोरी पोस्ट की। उन्होंने लिखा- मुझे नहीं लगता कि नेटफ्लिक्स ने दुनिया में किसी भी शो के लिए ये किया होगा कि कोई शो नेटफ्लिक्स पर भी आ रहा है और यूट्यूब पर भी। नेटफ्लिक्स इंडिया को बहुत सारा प्यार भेजो।
कौन होगा पहले एपिसोड में गेस्ट?
समय रैना ने पहले एपिसोड के गेस्ट के नामों से भी पर्दा हटा दिया है। लेटेंट सीजन 2 के पहले एपिसोड में शरवरी वाघ, आलिया भट्ट और आशीष सोलंकी मेहमान बनकर पहुंचेंगे।
बता दें, समय रैना के शो में कंटेस्टेंट आते हैं और उनके सामने अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। अपने टैलेंट को दिखाने से पहले ही कंटेस्टेंट खुद को एक नंबर देते हैं जो उन्हें लगता है कि पैनल में लोग उन्हें दे सकते हैं। अगर पैनल में बैठे मेंबर्स का एवरेज कंटेस्टेंट के दिए हुए नंबर से मैच करता है तो उस कंटेस्टेंट को पैसे मिलते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नेटफ्लिक्स पर भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाएगा? और अगर यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है तो कंटेस्टेंट को जीतन पर क्या प्राइज अमाउंट दिया जाएगा
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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