IMDb Top 10: साल 2025 में इन 10 वेब सीरीज का चला जादू, नंबर 6 पर इस हॉरर शो ने बनाई जगह

IMDb top 10 Most Popular Series: साल 2025 खत्म होने वाला है। इस साल कुछ बेहतरीन सीरीज रिलीज हुई हैं। हम आपको आईएमडीबी की टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर भारतीय सीरज के बारे में बता रहे हैं। 

Dec 10, 2025 02:17 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
साल 2025 मनोरंजन से भरा रहा। इस साल कई बेहतरीन इंडियन वेब सीरजी रिलीज हुई हैं। हम आपको आईएमडीबी की टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन सीरीज के बारे में बता रहे हैं। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि आप इन वेब सीरीज को कहां देख सकते हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर पंकज त्रिपाठी का शोक्रिमिनल जस्टिस: ए फैमिली मैटर है। यह सीरीज 29 मई को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुई थी। शो का आखिरी एपिसोड 6 जुलाई को आया था। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है।

द फैमिली मैन: लिस्ट में 9वें नंबर पर मनोज बाजपेयी की सीरीज द फैमिली मैन है। इस साल सीरीज का तीसरा सीजन आया है। इस सीरीज के तीनों सीजन आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।

खाकी द बंगाल चैप्टर: लिस्ट में 8वें नंबर पर नेटफ्लिक्स सीरीज खाकी द बंगाल चैप्टर है। यह सीरीज 20 मार्च को प्रीमियर हुई थी। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।

स्पेशल ऑप्स: लिस्ट में 7वें नंबर पर स्पेशल ऑप्स है। इस साल सीरीज का सीजन 2 रिलीज हुआ है। सीरीज का दूसरा सीजन 18 जुलाई को प्रीमियर हुआ था। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

खौफ: लिस्ट में छठे नंबर पर हॉरर सीरीज खौफ है। यह सीरीज 18 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस सीरीज में बिग बॉस 18 में नजर आईं चुम अहम रोल में नजर आई थीं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

मंडला मर्डर्स: लिस्ट में 5वें नंबर पर क्राइम थ्रिलर सीरीज मंडला मर्डर्स है। सीरीज 25 जुलाई को रिलीज हुई थी। सीरीज में वाणी कपूर और वैभव राज जैसे कलाकार नजर आए थे। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

पंचायत: लिस्ट में चौथे नंबर पर पंचायत सीरीज है। इस सीरीज का चौथा सीजन इस साल रिलीज हुआ है। आप इस सीरीज के चारों सीजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।

पाताल लोक: लिस्ट में तीसरे नंबर पर जयदीप अहलावत की सीरीज पाताल लोक है। इस साल सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज हुआ है। सीरीज के दोनों सीजन आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

ब्लैक वॉरंट: लिस्ट में दूसरे नंबर पर सीरीज ब्लैक वॉरंट है। सीरीज 10 जनवरी को रिलीज हुई थी। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।

बैड्स ऑफ बॉलीवुड: लिस्ट में पहले नंबर पर आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड है। यह सीरीज 18 सितंबर को रिलीज हुई थी। इस सीरीज को काफी प्यार मिला था। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।

