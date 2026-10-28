IMDb ने जारी की पिछले 10 सालों की 11 सबसे पॉपुलर वेब सीरीज की लिस्ट, जानें किस OTT पर देखें
IMDb की एक लिस्ट आई है, इसमें 2016 से 2026 तक की चर्चित 11 वेब सीरीज के नाम शामिल हैं। जानें इनकी रेटिंग और किस ओटीटी पर देख सकते हैं।
पिछले 10 सालों में ओटीटी पर कई ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुईं, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। किसी ने क्राइम और सस्पेंस से दर्शकों को आखिरी एपिसोड तक बांधे रखा, तो किसी ने दोस्ती और जिंदगी से जुड़ी कहानियों से लोगों का दिल जीत लिया। अब IMDb की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज की लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में साल 2016 से 2026 तक की चर्चित भारतीय वेब सीरीज के नाम शामिल हैं। आइए जानते हैं कि किस साल कौन-सी सीरीज ने दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई और इन्हें किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है।
2016: टीवीएफ पिचर्स
रेटिंग - 9
इस सीरीज की कहानी चार दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी कॉर्पोरेट नौकरियों से परेशान होकर कुछ अपना शुरू करने का फैसला लेते हैं। हालांकि, नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस खड़ा करना उनके लिए आसान नहीं होता। सपनों, दोस्ती और चुनौतियों से भरी इस सीरीज को आप जी5 पर देख सकते हैं।
2017: इनसाइड एज
रेटिंग - 7.9
क्रिकेट की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे क्या कुछ चलता है, इसकी झलक 'इनसाइड एज' में देखने को मिलती है। सीरीज में क्रिकेट, सट्टेबाजी, राजनीति और खेल के पीछे होने वाले दांव-पेच दिखाए गए हैं। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
2018: सेक्रेड गेम्स
रेटिंग - 8.5
नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान स्टारर 'सेक्रेड गेम्स' भारतीय ओटीटी की सबसे चर्चित सीरीज में से एक रही है। इसकी कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड, अपराध और एक पुलिस अधिकारी की जांच के इर्द-गिर्द घूमती है। सस्पेंस और जबरदस्त ट्विस्ट से भरी यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
2019: सेक्रेड गेम्स 2
रेटिंग- 7.9
'सेक्रेड गेम्स' का दूसरा सीजन साल 2019 में रिलीज हुआ था। इसकी कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। इस बार कई पुराने रहस्यों से पर्दा उठता है और कहानी में कुछ नए किरदारों की एंट्री होती है। हालांकि, दूसरे सीजन को लेकर दर्शकों की राय बंटी हुई थी। इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
2020: स्कैम 1992
रेटिंग- 9.2
हंसल मेहता के निर्देशन में बनी 'स्कैम 1992' ने शेयर बाजार के चर्चित घोटाले की कहानी को पर्दे पर उतारा। इसमें प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता का किरदार निभाया था। उनकी एक्टिंग ने दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का भी दिल जीत लिया। सीरीज की कहानी, डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ने खूब सुर्खियां बटोरीं। आज भी इसे भारतीय ओटीटी की बेहतरीन सीरीज में गिना जाता है। इसे आप सोनीलिव पर देख सकते हैं।
2021: एस्पिरेंट्स
रेटिंग - 9.1
यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की जिंदगी कैसी होती है? उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इन्हीं सवालों के जवाब 'एस्पिरेंट्स' में मिलते हैं। सीरीज में तीन दोस्तों की कहानी दिखाई गई है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। दोस्ती, मेहनत और जिंदगी की सच्चाई दिखाने वाली यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।
2022: क्रिमिनल जस्टिस
रेटिंग: 7.8
अगर आपको क्राइम और कोर्टरूम ड्रामा पसंद है, तो 'क्रिमिनल जस्टिस' आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। इस सीरीज में अपराध, पुलिस की जांच और अदालत में चलने वाली कानूनी लड़ाई को दिखाया गया है। हर मामले के साथ कहानी में नए मोड़ आते हैं। इसे आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं।
2023: फर्जी
रेटिंग- 8.3
शाहिद कपूर और विजय सेतुपति स्टारर 'फर्जी' नकली नोटों के कारोबार पर आधारित एक क्राइम थ्रिलर है। इसमें शाहिद ने सनी नाम के एक कलाकार का किरदार निभाया है, जो अपनी कला का इस्तेमाल नकली नोट बनाने के लिए करने लगता है। इसके बाद उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि वह अपराध की दुनिया में फंसता चला जाता है। सीरीज की कहानी, कलाकारों की एक्टिंग और दिलचस्प ट्विस्ट ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।
2024: मिर्जापुर सीजन 3
रेटिंग - 6.4
'मिर्जापुर' के तीसरे सीजन में सत्ता, बदले और वर्चस्व की लड़ाई और तेज हो जाती है। गुड्डू पंडित और कालीन भैया के बीच चल रही दुश्मनी कहानी को आगे बढ़ाती है। पंकज त्रिपाठी और अली फजल समेत कई कलाकार इस सीजन में नजर आए हैं। हालांकि, पिछले दो सीजन के मुकाबले तीसरे सीजन को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
2025: द बैड्स ऑफ बॉलीवुड
रेटिंग - 7.5
आर्यन खान के निर्देशन में बनी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने रिलीज के बाद खूब चर्चा बटोरी। इस सीरीज में बॉलीवुड की चकाचौंध, स्टारडम, फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी राजनीति और पर्दे के पीछे की दुनिया को दिखाया गया है। इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी नजर आते हैं। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
2026: प्रीतम एंड पेड्रो
रेटिंग- 7.7
साल 2026 की चर्चित सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' में कॉमेडी और थ्रिलर का तड़का देखने को मिलता है। कहानी में मजेदार घटनाओं के साथ सस्पेंस भी है। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो इस सीरीज को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसे आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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