IMDb ने जारी की पिछले 10 सालों की 11 सबसे पॉपुलर वेब सीरीज की लिस्ट, जानें किस OTT पर देखें

IMDb की एक लिस्ट आई है, इसमें 2016 से 2026 तक की चर्चित 11 वेब सीरीज के नाम शामिल हैं। जानें इनकी रेटिंग और किस ओटीटी पर देख सकते हैं।

IMDb की 10 साल की 11 सबसे पॉपुलर सीरीज की लिस्ट

पिछले 10 सालों में ओटीटी पर कई ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुईं, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। किसी ने क्राइम और सस्पेंस से दर्शकों को आखिरी एपिसोड तक बांधे रखा, तो किसी ने दोस्ती और जिंदगी से जुड़ी कहानियों से लोगों का दिल जीत लिया। अब IMDb की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज की लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में साल 2016 से 2026 तक की चर्चित भारतीय वेब सीरीज के नाम शामिल हैं। आइए जानते हैं कि किस साल कौन-सी सीरीज ने दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई और इन्हें किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है।

2016: टीवीएफ पिचर्स रेटिंग - 9

इस सीरीज की कहानी चार दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी कॉर्पोरेट नौकरियों से परेशान होकर कुछ अपना शुरू करने का फैसला लेते हैं। हालांकि, नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस खड़ा करना उनके लिए आसान नहीं होता। सपनों, दोस्ती और चुनौतियों से भरी इस सीरीज को आप जी5 पर देख सकते हैं।

2017: इनसाइड एज रेटिंग - 7.9

क्रिकेट की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे क्या कुछ चलता है, इसकी झलक 'इनसाइड एज' में देखने को मिलती है। सीरीज में क्रिकेट, सट्टेबाजी, राजनीति और खेल के पीछे होने वाले दांव-पेच दिखाए गए हैं। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

2018: सेक्रेड गेम्स रेटिंग - 8.5

2019: सेक्रेड गेम्स 2 रेटिंग- 7.9

'सेक्रेड गेम्स' का दूसरा सीजन साल 2019 में रिलीज हुआ था। इसकी कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। इस बार कई पुराने रहस्यों से पर्दा उठता है और कहानी में कुछ नए किरदारों की एंट्री होती है। हालांकि, दूसरे सीजन को लेकर दर्शकों की राय बंटी हुई थी। इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

2020: स्कैम 1992 रेटिंग- 9.2

हंसल मेहता के निर्देशन में बनी 'स्कैम 1992' ने शेयर बाजार के चर्चित घोटाले की कहानी को पर्दे पर उतारा। इसमें प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता का किरदार निभाया था। उनकी एक्टिंग ने दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का भी दिल जीत लिया। सीरीज की कहानी, डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ने खूब सुर्खियां बटोरीं। आज भी इसे भारतीय ओटीटी की बेहतरीन सीरीज में गिना जाता है। इसे आप सोनीलिव पर देख सकते हैं।

2021: एस्पिरेंट्स रेटिंग - 9.1

यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की जिंदगी कैसी होती है? उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इन्हीं सवालों के जवाब 'एस्पिरेंट्स' में मिलते हैं। सीरीज में तीन दोस्तों की कहानी दिखाई गई है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। दोस्ती, मेहनत और जिंदगी की सच्चाई दिखाने वाली यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

2022: क्रिमिनल जस्टिस रेटिंग: 7.8

अगर आपको क्राइम और कोर्टरूम ड्रामा पसंद है, तो 'क्रिमिनल जस्टिस' आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। इस सीरीज में अपराध, पुलिस की जांच और अदालत में चलने वाली कानूनी लड़ाई को दिखाया गया है। हर मामले के साथ कहानी में नए मोड़ आते हैं। इसे आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं।

2023: फर्जी रेटिंग- 8.3

शाहिद कपूर और विजय सेतुपति स्टारर 'फर्जी' नकली नोटों के कारोबार पर आधारित एक क्राइम थ्रिलर है। इसमें शाहिद ने सनी नाम के एक कलाकार का किरदार निभाया है, जो अपनी कला का इस्तेमाल नकली नोट बनाने के लिए करने लगता है। इसके बाद उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि वह अपराध की दुनिया में फंसता चला जाता है। सीरीज की कहानी, कलाकारों की एक्टिंग और दिलचस्प ट्विस्ट ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।

2024: मिर्जापुर सीजन 3 रेटिंग - 6.4

'मिर्जापुर' के तीसरे सीजन में सत्ता, बदले और वर्चस्व की लड़ाई और तेज हो जाती है। गुड्डू पंडित और कालीन भैया के बीच चल रही दुश्मनी कहानी को आगे बढ़ाती है। पंकज त्रिपाठी और अली फजल समेत कई कलाकार इस सीजन में नजर आए हैं। हालांकि, पिछले दो सीजन के मुकाबले तीसरे सीजन को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

2025: द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रेटिंग - 7.5

आर्यन खान के निर्देशन में बनी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने रिलीज के बाद खूब चर्चा बटोरी। इस सीरीज में बॉलीवुड की चकाचौंध, स्टारडम, फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी राजनीति और पर्दे के पीछे की दुनिया को दिखाया गया है। इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी नजर आते हैं। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

2026: प्रीतम एंड पेड्रो रेटिंग- 7.7