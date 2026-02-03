Ikka Cast: सनी देओल को कोर्ट रूम में टक्कर देंगी तिलोत्तमा, अक्षय खन्ना फिर बने विलेन, यूजर्स हुए हैरान

संक्षेप: फिल्म इक्का की कास्ट देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। सनी देओल के खिलाफ कोर्टरूम में नजर आएंगी तिलोत्तमा शोम को देखना मजेदार होने वाला है। सनी देओल के थप्पड़ की गूंज लंबे समय तक चलने वाली है।

बॉर्डर 2 से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाले सनी देओल अपनी नेटफ्लिक्स डेब्यू फिल्म इक्का ले आए हैं। आज फिल्म की पहली झलक रिलीज कर दी गई है जिसे देखने के बाद फैंस इस फिल्म के इंतजार में है। सनी देओल को फिल्म दामिनी के 33 साल बाद दोबारा से कोर्टरूम में वकील के किरदार में देखा जा सकता। काला कोर्ट पहने हुए सनी देओल एक केस लड़ रहे हैं। एक्टर के अपोजिट धुरंधर के रहमान डकैत अक्षय खन्ना कटघरे में मुजरिम की तरह खड़े नजर आ रहे हैं। एक मिनट के इस टीजर में फिल्म की कास्ट का चेहरा दिखा दिया है। इस टीजर को देखने के बाद यूजर्स दो दिग्गज एक्टर्स को फिर से साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं।

सनी देओल

सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी फिल्म इक्का में सनी देओल एक वकील के किरदार में नजर आने वाले हैं। इससे पहले जब सनी देओल फिल्म दामिनी में वकील बने तो उन्होंने कई अवॉर्ड और ऑडियंस की तारीफ अपने नाम की थी। उसी फिल्म के बाद उनका डायलॉग तारीख पे तारीख भी मशहूर हुआ था। फिल्म इक्का में उन्हें दोबारा से वकील बने देखना फैंस के लिए खास है।





अक्षय खन्ना

फिल्म इक्का में अक्षय खन्ना अहम किरदार निभा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वो इस फिल्म के विलेन हैं। टीजर में उन्हें कोर्टरूम के कटघरे में खड़ा देखा जा सकता है। इस फिल्म में भी उनका अलग स्वैग नजर आ रहा है जो ऑडियंस को पसंद आएगा। एक सीन में सनी देओल उन्हें थप्पड़ मारते हैं। ये सीन खास होने वाला है।



दिया मिर्जा



इक्का के इस टीजर में तीन मजबूत हीरोइन हैं। दिया का किरदार देखकर लग रहा है कि वो एक मां और पत्नी हैं जो अपने वकील से न्याय की आस लगाए हुए हैं। टीजर में उनकी झलक तीन बार दिखाई गई। एक बार वो हॉस्पिटल में भाग रही है और फिर कोर्ट रूम में।



तिलोत्तमा शोम



इस फिल्म में सनी देओल के खिलाफ केस लड़ती दिखेंगी एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम। टीजर में उन्हें कोर्टरूम में काले कोर्ट में देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि तिलोत्तमा शोम का किरदार अक्षय खन्ना के लिए लड़ाई लड़ता दिखेगा।



संजीदा शेख



पिछले कुछ सालों में संजीदा शेख ने अलग किरदार निभाए हैं। अब उन्हें फिल्म इक्का में एक नए रूप में देखा जाएगा। इक्का में उनकी छोटी सी झलक नजर आई है। लेकिन माना जा रहा है कि वो अहम किरदार निभाती दिखेंगी।