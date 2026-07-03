चीटिंग पर बनी 6.9 IMDb रेटिंग वाली ये थ्रिलर सीरीज करेगी परेशान, अवॉर्ड विनिंग ब्रिटिश शो का है रीमेक
Jio Hotstar Thriller Show: अगर आप थ्रिलर शोज के शौकीन हैं तो हो सकता है जियो हॉटस्टार की ये सीरीज पसंद आए। ये सीरीज एक पति-पत्नी के रिश्ते, उसमे चींटिंग और फिर परिवार के हालातों के बारे में बात करती है।
जियो हॉटस्टार पर एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज मौजूद है जो एक ब्रिटिश शो का रीमेक है। अगर आप थ्रिलर शोज के शौकीन हैं तो आपको जियो हॉटस्टार की ये सीरीज पसंद आ सकती है। हम जियो हॉटस्टार की जिस सीरीज की बात कर रहे हैं इसमे रसिका दुग्गल और पूरब कोहली लीड रोल में नजर आए हैं। इस सीरीज के अबतक दो सीजन आ चुके हैं।
क्या है इस थ्रिलर सीरीज का नाम?
क्या आप पहचान पाए इस सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है ऑउट ऑफ लव। सीरीज का पहला सीजन साल 2019 में रिलीज हुआ था। वहीं, आउट ऑफ लव का दूसरा सीजन साल 2021 में आया था।
क्या है आउट ऑफ लव का प्लॉट?
सीजन 1: डॉक्टर मीरा कपूर और आकर्ष कपूर एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे होते हैं। उनका एक बेटा भी होता है। मीरा और आकर्ष का घर एक शांत से हिल स्टेशन कुन्नूर में होता है। दोनों का जीवन अच्छा बीत रहा होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मीरा को शक होता है कि उसके पति का कहीं अफेयर चल रहा है।
मीरा जब इस शक का पता लगाने के लिए जांच शुरू करती है, उसके सामने एक के बाद एक हैरान करने वाले सच सामने आने लगते हैं। उसके सामने से उसके दोस्तों, आसपास के लोगों के चेहरे से पर्दे उठते हैं।
सीजन 2: मीरा का पति उससे दूर जा चुका है। अब वो बस अपने बेटे के साथ कुन्नूर में रहती है। अपने बेटे के साथ मीरा जीवन में आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर उसके जीवन में ट्विस्ट आता है जब आकर्ष कुन्नूर वापस आने का फैसला लेता है।
सीजन 2 में दिखाया गया है कि कैसे माता-पिता की लड़ाई के बीच उनका बेटा अपने मन की शांति खोता चला जाता है। सीजन 2 में मीरा के इमोशन्स, अपने बेटे को सिर्फ अपने पास रखने का पागलपन दिखाया गया है। ये सीरीज चीटिंग और चीटिंग के साथ आनेवाले नतीजों को दिखाती है।
सीरीज की कास्ट और डायरेक्टर
हॉटस्टार की इस सीरीज के दो सीजन मिलाकर 10 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज को तिग्मांशु धूलिया, ओनी सेन, ऐजाज खान ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में रसिका दुग्गल (मीरा कपूर), पूरब कोहली (आकर्ष कोहली) के अलावा मीनाक्षी चौधरी (आलिया कपूर), सोनी राजदान (आकर्ष की मां), अंजान श्रीवास्तव (डॉक्टर प्रधान), हर्ष छाया (कार्तिक कश्यप) और दिशा ठाकुर (शालिनी) जैसे कलाकार नजर आए हैं।
इस ब्रिटिश सीरीज पर आधारित है जियो हॉटस्टार की सीरीज
आउट ऑफ लव की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। ये थ्रिलर सीरीज ब्रिटिश शो डॉक्टर फॉस्टर पर आधारित है। डॉक्टर फॉस्टर एक सुपरहिट ब्रिटिश शो था। ये साल 2015 से 2017 के बीच प्रसारित हुआ था। आईएमडीबी के मुताबिक, इस शो ने 12 अवॉर्ड्स जीते हैं, इन 12 अवॉर्ड्स में से एक बाफ्टा अवॉर्ड भी है। डॉक्टर फॉस्टर की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। डॉक्टर फॉस्टर के भी दो सीजन रिलीज हुए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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