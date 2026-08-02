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OTT Watch: हॉटस्टार पर ये सीरीज कर रही धमाल, 7.7 है IMDb रेटिंग

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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जियो हॉटस्टार पर पिछले कुछ दिनों से एक तमिल सीरीज टॉप 10 में कब्जा जमाए हुए है। इस सीरीज का नाम रिजॉर्ट है। आइए जानते हैं कैसी है ये सीरीज और कितनी है सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग।

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टॉप 10 में काफी दिनों से जगह बनाे हुई है ये सीरीज

जियो हॉटस्टार पर सीरीज रिसॉर्ट पिछले कई दिनों से टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है। रिसॉर्ट एक तमिल भाषा की सीरीज है जिसे हॉटस्टार पर अलग-अलग भाषाओं में देखा जाता है। रिजॉर्ट एक ऑनगोइंग सीरीज है जिसके नए एपिसोड हर शुक्रवार को रिलीज होते हैं। आइए जानते हैं कैसी है रिजॉर्ट?

हर शुक्रवार रिलीज होते हैं रिजॉर्ट के नए एपिसोड्स

रिजॉर्ट एक सिटकॉम इमोशनल सीरीज है। इस सीरीज के अबतक 84 एपिसोड्स आ चुके हैं। रिजॉर्ट को प्रवीण बेनेट ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में विजय कुमार राजेंद्रन लीड रोल में नजर आए हैं। इसके अलावा सीरीज में अबेनेया नेथ्रुन, थलाइवासल विजय, अमर कीर्ति और एलंगो कुमारन जैसे कलाकार नजर आए हैं।

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क्या है रिजॉर्ट का प्लॉट?

इस सीरीज के प्लॉट की बात करें तो सीरीज में वेत्री (विजय कुमार राजेंद्रन) के परिवार पर कर्ज है। इसके लिए वो हाउस हेल्प के तौर पर एक रिजॉर्ट में नौकरी करने लगता है, लेकिन वेत्री का मन उस रिजॉर्ट के किचन में काम करने का है क्योंकि वेत्री अच्छा खाना भी बना लेता है।

क्या अपनी काबीलियत साबित कर पाएगा वेत्री?

रिजॉर्ट के किचन में शेफ बनने का सपना वेत्री के लिए आसान नहीं होता है क्योंकि उस रिजॉर्ट के हेड शेफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो वेत्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं।किचन टीम भी वेत्री को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। वेत्री को एक दिन के लिए किचन संभालने का मौका मिलता है। क्या वेत्री उस एक दिन में अपनी काबीलियत साबिक कर पाएगा?

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हंसाने के साथ-साथ इमोशनल भी करेगी ये सीरीज

ये सीरीज आपको हंसाएगी, इमोशनल करेगी और सोचने पर भी मजबूर करेगी। सीरीज में एक बाप-बेटी वाला एंगल भी है। बेटी का सपना गाना गाने का है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वो एक अच्छी शेफ बने। शेफ बनने का प्रेशर बेटी को परेशान कर रहा है, लेकिन वो अपने पिता के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती है। ये सीरीज एक टीवी शो सीरीज जैसी ही है।

इस सीरीज की क्या है कमी?

ये सीरीज आपको पसंद आएगी, लेकिन इस सीरीज में एक चीज जो आपको परेशान कर सकती है, वो है कि ये सीरीज काफी स्लो है। बीच-बीच में ये सीरीज काफी खींची हुई लगती है। अगर ये सीरीज लिमिटेड एपिसोड्स के साथ बनाई जाती, तो काफी शानदार होती। हालांकि, अगर आपको लंबी सीरीज देखने का शौक है तो आपको ये सीरीज पसंद आएगी।

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कितनी है रिजॉर्ट की आईएमडीबी रेटिंग?

इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है। इस सीरीज का पहला एपिसोड 13 मार्च, 2026 को रिलीज हुआ था। ये सीरीज हॉटस्टार ओरिजनल सीरीज है। इस सीरीज को आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकते हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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