OTT Watch: 7 एपिसोड की ये थ्रिलर उड़ा देगी होश, सस्पेंस से भरा है हर एपिसोड

अगर आप थ्रिलर शो के शौकीन हैं तो आपको जियो हॉटस्टार की एक ऐसी सीरीज के बारे में हम बता रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। यह एक तेलुगु सीरीज है जो हिंदी भाषा में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है।

जियो हॉटस्टार पर एक बेहद बेहतरीन तेलुगु वेब सीरीज मौजूद है। अगर आप थ्रिलर सीरीज के शौकीन हैं तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। एक सीरीज आपको डराती है, हैरान करती है और अंत तक आपको बांधे रहती है। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसकी लीड एक्ट्रेस कलर्स टीवी की बालिका वधु अविका गौर हैं। ये सीरीज साल 2023 में रिलीज हुई थी।

क्या है इस सीरीज का नाम? क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है वधुवु। जियो हॉटस्टार की इस सीरीज में 7 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड में आपको सस्पेंस और थ्रिल मिलेगा।

वधुवु की स्टार कास्ट वधुवु हॉटस्टार पर आपको 8 भाषाओं में मिल जाएगी। ये सीरीज तेलुगु (ओरिजनल), तमिल, मलयालम, मराठी, बंगाली और कन्नड़ भाषा में मौजूद है। वधुवु में अविका गौर के अलावा नंदू विजय कृष्णा, अली रजा, सौजस रेनुकुंतला, रूपा लक्ष्मी और अम्मा रमेश जैसे कलाकार नजर आए हैं।

वधुवु का प्लॉट वधुवु के प्लॉट की बात करें तो ये सीरीज एक नई दुल्हन की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है। वो जब नए घर में जाती है तो कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। उस घर के लोगों के दिल में गहरे राज छिपे हैं। इन राज से जब एक एक करके पर्दा हटता है, आप हैरान रह जाएंगे। शादी से पहले भी कुछ ऐसी घटना घटती हैं जो इंदू (अविका गौर) को सोच में डाल देती हैं।

द लीफ: पहले एपिसोड का नाम है द लीफ। इस एपिसोड की आईएमडीबी रेटिंग 7 है। पहले एपिसोड में इंदू की शादी तय होती है। ससुराल वाले जो तोहफा लाते हैं उसमें एक ऐसा तोहफा होता है जो इंदू के घरवालों को परेशान कर देता है। आखिर क्या है वो तोहफा?

द शैडो: दूसरे एपिसोड का नाम द शैडो है। एपिसोड की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। इंदू की शादी हो रही है। इस बीच वो अपने पास्ट को लेकर भी परेशान है। इंदू की एक शादी टूट चुकी है। इंदू को डर है कि कहीं उसके शादी टूटने की वजह का उसके ससुरालवालों को पता न चल जाए।

शेरलॉक होम्स: तीसरे एपिसोड का नाम है शेरलॉक होम्स। इंदू नए घर में आ चुकी है। घर में कुछ अजीब है। इंदू इनका पता लगाने की अपनी कोशिश शुरू करती है, लेकिन वो फिर भी राज की जड़ तक नहीं पहुंच पाती है।

द सीक्रेट: इंदू के पति को एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी इंदू के जीवन में तूफान लाने वाली है। अब इस नए कपल के सामने इस परेशानी से लड़ने की चुनौती है। इस बीच इंदू के सामने अपने पति का एक ऐसा सच सामने आता है, जो इंदू को हैरान कर देता है। इस एपिसोड का नाम है द सीक्रेट। एपिसोड की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।

द स्ट्रेंजर: पांचवे एपिसोड का नाम है द स्ट्रेंजर। एपिसोड की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। इंदू उस घर में घटने वाली अजीब घटनाओं का सच पता लगाने का मन बना लेती है। इससे उसकी सास बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। इंदू सच की तलाश में जब घर से बाहर निकलती है, उसकी मुलाकात एक अनजान शख्स से होती है। कौन है वो अनजान शख्स?

द बुकस्टोर: छठे एपिसोड का नाम है द बुकस्टोर। इस एपिसोड की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है। इंदु अब सच के बहुत करीब है। बुकस्टोर में उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो उसकी शादी के अजीब तोहफे से जुड़े हैं।

द इन्वेस्टिगेशन: शो के आखिरी एपिसोड का नाम है द इन्वेस्टिगेशन। इस एपिसोड की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। इंदू के सामने उस परिवार का जो राज खुलता है वो उसे चौंका देता है।