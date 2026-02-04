Hindustan Hindi News
नेटफ्लिक्स की इस हॉरर सीरीज को मिले हैं अच्छे रिव्यूज और 7.3 की रेटिंग, पर आप मत देखना

नेटफ्लिक्स की इस हॉरर सीरीज को मिले हैं अच्छे रिव्यूज और 7.3 की रेटिंग, पर आप मत देखना

संक्षेप:

Horror Web Series: नेटफ्लिक्स पर एक हॉरर वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7 से ज्यादा है। इस सीरीज को क्रिटिक्स ने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए थे, लेकिन आपको ये सीरीज नहीं देखनी चाहिए।

Feb 04, 2026 03:34 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भी IMDb की रेटिंग देखकर फिल्में या सीरीज चुनने के शौकीन हैं, तो जरा ठह जाइए। हर वो सीरीज जिसकी आईएमडीबी अच्छी है वो सीरीज वाकई अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर- नेटफ्लिक्स पर एक हॉरर वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। इतना ही नहीं, इस सीरीज को फिल्म क्रिटिक्स ने भी अच्छे रिव्यूज दिए थे। हालांकि, ये सीरीज देखने लायक नहीं है। क्यों? आइए बताते हैं।

फिल्म का नाम और कहानी

इस सीरीज का नाम ‘मैरिएन’ (Marianne) है। ये साल 2019 में आई थी। इसमें एक फेमस हॉरर राइटर की कहानी दिखाई गई है। जब वो अनाउंस करती है कि वो अब हॉरर कहानियां नहीं लिखेगी तब उसे पता चलता है कि उसका लिखा हुआ हर शब्द सच साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, उसका बनाया हुआ भूत उसे वापस लिखने पर मजबूर करता है।

क्यों नहीं देखनी चाहिए?

धीमी रफ्तार: सीरीज इतनी स्लो है कि डर से ज्यादा आपको नींद आने लगती है। हॉरर फिल्मों में जिस रफ्तार की जरूरत होती है वो इस सीरीज में नहीं है।

जरूरत से ज्यादा खून-खराबा: डराने के लिए केवल खून-खराबे का सहारा लिया गया है जो कई बार डरावना लगने के बजाए घिनौना लगता है।

कमजोर अंत: पहले तो सीरीज समझ ही नहीं आती है। एंड तक जाते-जाते जब आपको सबकुछ समझ जाते हैं और मजेदार एंड का इंतजार कर रहे होते हैं तब इतना बेकार ट्विस्ट आता है कि आपको लगता है कि आपने अपने 8 घंटे बर्बाद कर दिए।

मेरी राय

भले ही क्रिटिक्स ने इसकी सिनेमैटोग्राफी की तारीफ की हो, लेकिन एक आम दर्शक जो असली हॉरर की तलाश में है, उसके लिए यह सिर्फ एक 'ओवररेटेड' शो है। अगर आप 'फ्रॉम' जैसी क्वालिटी सीरीज की तलाश में हैं, तो 'मैरिएन' आपको निराश ही करेगी।

