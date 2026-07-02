9.1 रेटिंग वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म, शुक्रवार के दिन ओटीटी पर हो रही है रिलीज
Horror Comedy Film: इस शुक्रवार (3 जुलाई) ओटीटी पर एक हॉरर कॉमेडी फिल्म आ रही है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9 से ज्यादा है। आइए आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं।
अगर आप इस वीकेंड घर बैठे कुछ अच्छा और मजेदार देखना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब साउथ की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। खास बात ये है कि इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है। आइए आपको इस फिल्म का नाम, रिलीज डेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं।
हिंदी में भी आएगी ये फिल्म?
आप इस फिल्म को सोनी लिव पर 3 जुलाई से देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये फिल्म पैन-इंडिया के लिए बनाई गई है। मतलब मलयालम के साथ-साथ ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ में भी रिलीज होगी।
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म की कहानी न्यू ईयर ईव के एक जबरदस्त हुड़दंग से शुरू होती है और दो जिगरी दोस्तों के इर्द-गिर्द चलती है। धनुष (श्रीनथ भासी) और ख्वाजा (प्रवीण टी.जे.) बहुत लापरवाह होते हैं और हमेशा तंगहाली से जूझते रहते हैं। नए साल के जश्न में दोनों शराब के नशे में इस कदर धुत हो जाते हैं कि एक लॉन्ज में भयंकर बवाल कर बैठते हैं। वहां से जान बचाकर भागने के चक्कर में वे अनजाने में एक कब्रिस्तान में जा छिपते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब नशे और नासमझी में दोनों एक ऐसी बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो उनकी जिंदगी में तूफान ला देती है। वे कब्रिस्तान की पांच अलग-अलग कब्रों से पीतल के क्रॉस उखाड़ देते हैं। उनकी इस नादानी की वजह से पांच आत्माएं जाग उठती हैं और उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं। इसके बाद शुरू होता है डर, ठहाकों और गानों का एक ऐसा रोलरकोस्टर सफर।
क्यों खास है?
अगर आपने मलयालम सिनेमा की क्लासिक हॉरर फिल्म 'आकाशा गंगा' देखी है, तो आप जानते होंगे कि वहां डर का माहौल कैसा था। लेकिन सालों बाद, इस फिल्म के जरिए हॉरर-कॉमेडी जॉनर में एक बेहद अनोखा और फ्रेश प्रयोग किया गया है। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसके भूत ही हैं। आमतौर पर फिल्मों में नजर आने वाले सफेद साड़ी वाले या डरावने चेहरों वाले पारंपरिक भूतों से इतर, 'कराक्कम' के भूत बेहद रंगीन, रेट्रो लुक वाले और रॉकस्टार जैसी हाई-वोल्टेज एनर्जी से भरपूर हैं। चमकीले डिस्को कॉस्ट्यूम्स और धमाकेदार डांस नंबर्स के साथ भूतों का ये अतरंगी अंदाज दर्शकों को एक बिल्कुल नया और मजेदार विजुअल एक्सपीरियंस देता है।
फिल्म का नाम
इस फिल्म का नाम 'कराक्कम' है। 104 मिनट की ये फिल्म अपनी सिचुएशनल कॉमेडी, शानदार बैकग्राउंड स्कोर और 2D एनिमेशन ट्रांजिशन्स के कारण एक बेहतरीन 'वन-टाइम वॉच' है। अगर आप हॉरर के साथ ठहाके और बेहतरीन गानों का कॉम्बो पसंद करते हैं, तो कल अपने इस फिल्म को सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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