हॉलीवुड मूवीज के पारखी हैं तो वॉचलिस्ट में ऐड करें ये फिल्म; ऑस्कर्स में 8 नॉमिनेशंस, IMDb 8.1

संक्षेप: Movie Suggestion: इतिहास से जुड़ी फिल्में देखने के शौकीन हैं तो हॉलीवुड की यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मूवी शेक्सपियर की जिंदगी की ट्रैजिडी पर आधारित है। अगर कुछ अलग देखना चाहते हैं तो फिल्म को अपनी वॉचलिस्ट में डाल लें।

हिस्टोरिक फिल्में पसंद हैं तो यहां आपके लिए एक धांसू मूवी का सजेशन है। फिल्म का जॉनर, ड्रामा और ट्रैजेडी है। मूवी महान नाटककार विलियम शेक्सपियर के बारे में और इसमें उनकी पत्नी और बेटी की स्ट्रॉन्ग और इमोशनल कहानी दिखाई गई है। हैमनेट साल 2025 में रिलीज हुई थी। इसकी ड्यूरेशन 2 घंटे 5 मिनट है। मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है और इसे 28 हजार लोगों ने रेट किया है। फिल्म इंग्लिश में है लेकिन आपको हिंदी सबटाइटल्स में मिल सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भारत के लोग क्यों देखें एक इंडियन और मूवी लवर हैं तो आपके मन में सवाल होगा कि हैमनेट क्यों देखें? दरअसल यह एक प्लॉट ड्रिवेन स्टोरी नहीं बल्कि जज्बातों, रिश्तों और दुख की कहानी है। इसके साथ आपको भरपूर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। इसकी स्टोरी टेलिंग इमोशनल है जो सीधे आपके दिल से जुड़ जाएगी। यह एक मां-बाप के प्यार और उनके अपराधबोध को बहुत संवेदनशीलता के साथ दिखाती है। अगर आपको मसान, अक्तूबर या रेनकोट जैसी मूवीज पसंद आई हैं तो हैमनेट भी अच्छी लगेगी।

क्या है कहानी यह कहानी 1580 के दशक के इंग्लैंड की है। विलियम शेक्सपियर (Paul Mescal) एक युवा और स्ट्रगलिंग ट्यूटर है। उसे एग्नेस हैथवे से प्यार हो जाता है। एग्नेस कोई साधारण महिला नहीं बल्कि जड़ी-बूटियों की जानकार है और प्रकृति से उसका गहरा नाता है। शादी के बाद, विलियम अपने करियर के लिए लंदन चला जाता है। एग्नेस स्ट्रैटफ़ोर्ड में अपने तीन बच्चों की परवरिश करती हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब 1596 की गर्मियों में उनका 11 साल का बेटा हैमनेट, प्लेग (महामारी) की चपेट में आ जाता है। हैमनेट अपनी जुड़वां बहन जूडिथ को बचाने की कोशिश में खुद अपनी जान गंवा देता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि कैसे एक मां अपने बच्चे की मौत के सदमे से टूट जाती है और कैसे एक पिता (विलियम) अपने इस गहरे दुख को दुनिया के सबसे मशहूर नाटक 'हैमलेट' (Hamlet) में बदल देता है।





कहां देखें फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर है लेकिन अभी रेंट पर देखी जा सकती है। कुछ बड़े शहरों के PVR/INOX में यह फिल्म दिखाी जा रही है। अगर फ्री स्ट्रीमिंग चाहते हैं तो मार्च-अप्रैल तक वेट करना होगा। प्राइम या MUBI पर फ्री में देख सकेंगे।





क्यों है देखने लायक अगर आपको नेचर शॉट्स पसंद हैं और इतिहास से जुड़ी फिल्में पसंद हैं तो जरूर देखनी चाहिए। एक सी फिल्में देखकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं तो हैमनेट बेस्ट फिल्म है। फिल्म से यह मैसेज मिलता है कि कैसे एक पर्सनल ट्रैजिडी से शेक्सपियर की महान रचना का जन्म हुआ। आप लिटरेचर पसंद करते हैं तो भी मस्ट वॉच फिल्म है।