नेटफ्लिक्स से हटने जा रहा 10 सीजन वाला ये पॉपुलर शो, 31 साल पहले हुआ था रिलीज

हॉलीवुड के कुछ ऐसे टीवी शोज हैं जो भारत में भी बहुत पॉपुलर हुए। इन शोज ने भारतीयों के दिल में भी खास जगह बना ली। ऐसा ही एक शो अब नेटफ्लिक्स से हटने जा रहा है। ये शो 31 साल पहले अमेरिका में रिलीज हुआ था। 

Dec 28, 2025 01:37 pm IST
हॉलीवुड के कुछ शोज ऐसे हैं जो भारत में भी खूब फेमस हुए। लोगों ने इन शोज को यहां भी जमकर देखा। आज हम आपको ऐसे ही एक अमेरिकन सिटकॉम के बारे में बता रहे हैं जिसे भारत में भी खूब पसंद किया गया। ये शो इतना पॉपलुर हुआ कि इस शो पर बेस्ड कैफे और स्टे तक भारत में खोले गए। हालांकि, अब ये शो नेटफ्लिक्स से हटने जा रहा है। ये अमेरिकन सिटकॉम 31 साल पहले रिलीज हुआ था।

क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम?

क्या आप पहचान पाए शो का नाम? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस शो का नाम है फ्रेंड्स। ये एक ऐसा शो है जिसकी भारत में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है।

1994 में रिलीज हुई थी सीरीज

फ्रेंड्स एक अमेरिकन सिटकॉम सीरीज है जो साल 1994 में रिलीज हुई थी। ये सीरीज साल 2004 तक स्ट्रीम हुई। इस सीरीज में कुल 10 सीजन और हर एक सीजन में 24 से 25 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज लंबे वक्ते से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही थी, लेकिन अब 30 दिसंबर को ये सीरीज नेटफ्लिक्स से हट जाएगी।

8.9 है आईएमडीबी रेटिंग

फ्रेंड्स की आईएमडीबी रेटिंग 8.9 है। जैसे ही खबर आई की ये सीरीज नेटफ्लिक्स से हटने जा रही है। भारत में भी लोग काफी उदास हो गए। सोशल मीडिया पर लोग इस सीरीज के हटने को लेकर रील्स बना रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस सीरीज से वो दिल से जुड़े हैं।

सीरीज के कलाकार

इस सीरीज की स्टार कास्ट की बात करें तो सीरीज में जेनिफर एनिस्टन, कोर्टनी कॉक्स, लीसा कुडरो, मेट ली ब्लॉन्क, डेविड श्विमर औप मैथ्यू पेरी (2023 में हो गया निधन) जैसे कलाकार नजर आए थे। इस सीरीज के नाम 6 प्राइम टाइम एम्मी अवॉर्ड्स हैं। एम्मी अवॉर्ड्स मिलाकर सीरीज के पास पूरे 79 अवॉर्ड्स हैं।

शो की स्टोरीलाइन

इस शो की स्टोरीलाइन की बात करें तो यह शो 6 दोस्तों की कहानी दिखाता है जो हर नए एपिसोड में कुछ नया करते और मुसीबत में पड़ते हैं। ये 6 दोस्त अपने करियर से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ तक, हर एक चीज एक दूसरे से शेयर करते हैं।

