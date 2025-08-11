'द ट्रेटर्स' के इस कंटेस्टेंट को पहचान पाए आप? 12वीं क्लास में किया था राम का किरदार

द ट्रेटर्स का हिस्सा रहे इस स्टैंडअप कॉमेडियन की यह तस्वीर देखकर लोग हैरान रह गए। कमेंट सेक्शन में लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं।

करण जौहर होस्टेड रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' के फिनाले तक पहुंचने में कामयाब रहे स्टैंडअप कॉमेडियन हर्ष गुजराल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सोमवार को उन्होंने अपनी एक थ्रोबैक तस्वीर फैंस के साथ साझा की है जिसमें आपके लिए शायद हर्ष को पहचान पाना मुश्किल होगा। यह फोटो हर्ष गुजराल की 12वीं क्लास की है, जब उन्होंने स्कूल के एक प्ले में राम का किरदार निभाया था। हर्ष गुजराल फोटो में मुकुट पहने राम का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं।

12वीं क्लास में राम बने थे हर्ष स्टैंडअप कॉमेडियन ने यह फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "12वीं क्लास में स्कूल में राम जी बना था मैं। लक्ष्मण जी 8वीं क्लास के थे। घरवालों ने ढूंढ कर फोटो भेजी तो मन सा कर गया शेयर करने का। पापा ने पूरे मोहल्ले को बुला कर आशीर्वाद दिलवाया था मुझसे।" हर्ष गुजराल एक स्टार यूट्यूब और स्टैंडअप कॉमेडियन हैं, जिनके शोज में बेहिसाब भीड़ पहुंचती है। हर्ष काफी ब्रूटल अंदाज में लोगों को रोस्ट भी कर देते हैं। आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' के एक इवेंट में भी हर्ष ने लोगों को एंटरटेन किया था।