हैरी पॉटर की जादूई दुनिया पर बन रही सीरीज, फर्स्ट लुक जारी, हरमाइनी से लेकर डंबलडोर तक कौन निभाएगा कौन सा किरदार?
हैरी पॉटर की किताबें और फिल्में तो आपने देखी हो होंगी। हैरी पॉटर एक ऐसी फिल्म है जो भारत में भी काफी पसंद की जाती है। अब इस फिल्म पर वेब सीरीज बनने जा रही है। हैरी पॉटर वेब सीरीज का फर्स्ट लुक एकबीओ ने जारी कर दिया है।
बहुत सी इंग्लिश फिल्में हैं जो भारत में भी काफी लोकप्रिय हैं। ऐसी ही एक फिल्मों की सीरीज है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर भारत में सबसे ज्यादा पसंज की जाने वाली इंग्लिश फिल्मों में से एक है। 90के दशक के बच्चों के लिए हैरी पॉटर एक बहुत प्यारी याद है। आज की जनरेशन भी हैरी पॉटर को काफी पसंद करती है। अब इन सभी पॉटर फैंस के लिए खुशखबरी है। इस फिल्म पर वेब सीरीज बन रही है और वेब सीरीज का पहला लुक एचबीओ ने जारी कर दिया है।
हैरी पॉटर पर बन रही सीरीज, फर्स्ट लुक जारी
एचबीओ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में हैरी पॉटर का किरदार निभाने वाला चाइल्ट एक्टर हैरी पॉटर का रेड कलर का गाउन पहने है और उसपर पॉटर लिखा है। इसके साथ एकबीओ ने लिखा- कल। ये तस्वीर 24 मार्च को शेयर की गई थी। फैंस इस तस्वीर और कैप्शन से अंदाजा लगा रहे हैं कि आज यानी बुधवार को इस वेब सीरीज का टीजर रिलीज किया जा सकता है।
कैसे हुई हैरी पॉटर की शुरुआत?
हैरी पॉटर की बात करें तो सबसे पहले इस जादूई दुनिया पर जेके राउलिंग ने मुख्यता सात किताबें लिखी थीं। इन किताबों पर बाद में फिल्में बनीं। हैरी पॉटर किताब पर आधारित 8 फिल्में बनीं। इन फिल्मों को भारत में भी काफी लोकप्रियता मिली। फिल्म के किरदार आज भी लोगों को याद हैं।
कहां प्रसारित होगी ये वेब सीरीज?
हैरी पॉटर सीरीज जे.के. रोलिंग की सात किताबों पर आधारित होगी। इस सीरीज का हर एक सीजन सात किताबों में से एक पर आधारित होगा। यह सीरीज एचबीओ ओरिजिनल सीरीज होगी और इसका प्रसारण मैक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म (पूर्व में एचबीओ मैक्स) पर होगा। हालांकि, इस सीरीज की रिलीज डेट का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। खास बात ये है कि जे.के. रोलिंग खुद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ी हुई हैं। इस वेब सीरीज का ऐलान दो साल पहले हुआ था।
हैरी पॉटर सीरीज की कास्ट
हैरी पॉटर सीरीज की कास्ट की बात करें तो वेब सीरीज में डोमिनिक मैकलॉघलिन हैरी पॉटर का किरदार निभाएंगे। एलास्टेयर स्टाउट रॉन वीस्ली के किरदार में नजर आएंगे। हरमाइनी ग्रेंजर का किरदार अरेबेला स्टैंटन निभाएंगी। अल्बस डंबलडोर का किरदार जॉन लिथगो निभाएंगे। जेनेट मैकटीर मिनर्वा मैकगोनाग का किरदार निभाएंगी। Paapa Essiedu सेवेरस स्नेप का किरदार निभाएंगे। इसके अलावा, निक फ्रॉस्ट हॉगवर्ट्स के गेमकीपर रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाएंगे।
फिल्म में किसने निभाया कौन सा किरदार
अगर फिल्म की कास्ट की बात करें तो फिल्म में हैरी पॉटर का किरदार डैनियल रैडक्लिफ ने निभाया है। एमा वॉटसन हरमाइनी ग्रेंजर बनी थीं। रॉन वीसली के रूप में रूपर्ट ग्रिंट थे। रिचर्ड हैरिस और माइकल गैंबोन ने डंबलडोर का किरदार निभाया था। रॉबी कोलट्रैन हैग्रिड बने थे और एलन रिकमैन ने स्नेप की भूमिका निभाई थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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