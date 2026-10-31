हैलोवीन के लिए नहीं सूझ रहा शाम का प्लान? OTT पर घर बैठे देखिए ये 5 खौफनाक फिल्में
हैलोवीन पर नहीं बन पा रहा शाम को कोई दमदार प्लान? घर बैठे ही ओटीटी पर एन्जॉय कीजिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्में।
हैलोवीन अब किसी एक देश या महाद्वीप तक सीमित नहीं, आज भारत में भी इसे खूब मजे से सेलिब्रेट किया जाता है। जहां स्टोर्स, सिनेमाघरों और बिजनेस के लिए यह मार्केटिंग और प्रमोशन का एक जरिया बन जाता है, वहीं बच्चों के लिए सेलिब्रेट करने का एक और मौका। आज 31 अक्टूबर को इंडिया में भी स्कूल-कॉलेजों से लेकर बाजारों तक में हैलोवीन सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर आप घर बैठे ओटीटी पर परिवार के साथ इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ सबसे डरावनी फिल्मों की लिस्ट। सस्पेंस-थ्रिलर और हॉरर से लबरेज ये फिल्में आपके हैलोवीन को एक अलग ही टच देंगी।
व्हेन ईविल लर्क्स (When Evil Lurks)
'भूल भुलैया', 'स्त्री' और 'तुम्बाड' जैसी फिल्में तो हर कोई देख चुका है। आप अगर वाकई डर और रोमांच को एक साथ महसूस करना चाहते हैं, तो अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद इस फिल्म से कीजिए। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7 है। कहानी एक दूर-दराज गांव में फैले भूतिया संक्रमण की है। आमतौर पर हॉरर फिल्मों का एक नपा-तुला पैटर्न होता है, और ये उन सभी नियमों को तोड़कर आगे बढ़ती है। इसमें ऐसे सीन हैं जो कमजोर दिल वालों के लिए बिलकुल नहीं हैं।
अंडर द शैडो (Under the Shadow)
साल 1980 के दशक के इराक-इरान युद्ध के बैकड्रॉप पर बनी यह फिल्म रोंगटे खड़े कर देती है। युद्ध के बम धमाकों के बीच एक मां और उसकी बेटी एक अपार्टमेंट में फंसी हैं। बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि वहां भी मौत ही है। वहीं अंदर एक अदृश्य शक्ति उन्हें पागलपन की हद तक परेशान कर देगी। इस कहानी में डर धीरे-धीरे बढ़ता है और धीरे-धीरे बढ़ने वाला यह टैम्पो आपको रोमांच की हद तक धकेलता है। यह फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी।
नो वन गेट्स आउट अलाइव (No one gets out Alive)
यह एक बेहद अंडररेटेड हॉरर-थ्रिलर फिल्म है। कहानी एक अवैध माइग्रेंट औरत के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सस्ते और लगभग टूट चुके बोर्डिंग हाउस में रहने जाती है। वहां रात में औरतों के रोने की आवाजें आती हैं और मकान मालिक के कुछ बेहद खौफनाक और अनसुलझे रहस्य हैं। इसका क्लाइमेक्स आपको कई रातों तक सोने नहीं देगा। यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी।
द इनविटेशन (The Invitation)
यह फिल्म भी आपको नेटफ्लिक्स पर ही मिलेगी। इसको कोई खून खराबा नहीं है, आप सीन्स देखकर नहीं बल्कि सिचुएशन के बारे में सोचकर खौफ से भर जाएंगे। एक शख्स अपनी एक्स वाइफ के साथ डिनर इनविटेशन पर जाता है। पूरे डिनर के दौरान उसे महसूस होता है कि मेहमानों और उसकी एक्स वाइफ का ग्रुप कुछ बेहद भयानक और खूनी साजिश रच रहा है। फिल्म का आखिरी 15 मिनट का ट्विस्ट रूह कंपा देता है।
इंकेंटेशन (Incantation)
यह एक ताइवानी फिल्म है जो कि हैलोवीन के लिए सबसे खौफनाक चॉइस है। यह 'फाउंड फुटेज' स्टाइल में बनी एक कल्ट हॉरर फिल्म है। एक मां अपनी बेटी को एक प्राचीन श्राप से बचाने की कोशिश कर रही है। फिल्म में दर्शकों को सीधे कहानी का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे डर का लेवल दोगुना हो जाता है। यह फिल्म आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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