‘ग्राम चिकित्सालय 2’ का ट्रेलर देखा? निरहुआ की हुई है एंट्री, ‘पंचायत’ के फैंस को मिलेगा सरप्राइज
Gram Chikitsalay 2 Trailer: टीवीएफ की सीरीज ‘ग्राम चिकित्सालय 2’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर 23 जून के दिन रिलीज होगी।
टीवीएफ (TVF) के फैंस के लिए एक और खुशखबरी है। मेकर्स अपनी मशहूर कॉमेडी ड्रामा सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय' के दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रहे हैं। ऐसे में मेकर्स ने आज ‘ग्राम चिकित्सालय सीजन 2’ का दूसरा ट्रेलर रिलीज किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस सीरीज को खास बनाने के लिए कुछ खास प्लान भी किया है। क्या? आइए बताते हैं।
डॉ. प्रभात का नया मिशन
सामने आए ट्रेलर के मुताबिक, सीजन 2 में डॉ. प्रभात (अमोल पराशर) का सबसे बड़ा मिशन भठकंडी गांव के बदहाल स्वास्थ्य केंद्र (PHC) की सूरत बदलना है। वह अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए जी-जान लगा देते हैं, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। उन्हें पता चलता है कि जो दवाइयां बाहर के लोगों को आसानी से मिल रही हैं, वो भठकंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। क्यों?
कॉम्पीटिशन से खुलेगा किस्मत का ताला
डॉ. प्रभात जब जांच पड़ताल करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जिला स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक कॉम्पिटीशन होता है। जो भी अस्पताल इस कॉम्पिटीशन को जीतता है, सीएमओ ऑफिस उसकी सारी मांगें पूरी कर देता है। अब डॉ. प्रभात इस परीक्षा को पास करके अपने ग्राम चिकित्सालय की किस्मत बदल पाएंगे या नहीं, ये सीजन 2 की मुख्य कहानी है।
सीजन 2 में क्या सरप्राइज छिपा है?
इस ट्रेलर का सबसे धमाकेदार हिस्सा इसका अंत है, जहां फैंस को एक तगड़ा सरप्राइज मिलता है। टीवीएफ की ही सुपरहिट सीरीज 'पंचायत' के फुलेरा गांव के नए प्रधानपति यानी बनराकस (दुर्गेश कुमार) और विनोद की इस शो में बेहद दमदार एंट्री हुई है। 'पंचायत' और 'ग्राम चिकित्सालय' के इस क्रॉसओवर ने फैंस का उत्साह दोगुना कर दिया है।
दूसरा सरप्राइज
दूसरा सरप्राइज ये है कि इस सीरीज में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव की एंट्री हुई है। उनका सीरीज में कोई छोटा कैमियो नहीं हुआ है, बल्कि पूरी सीरीज वो नजर आएंगे और कहानी में नया ट्विस्ट लाएंगे। अगर उनके रोल के बारे में बात करें तो वो CMO ऑफिस के एक ताकतवर और भ्रष्ट अधिकारी, बाबू साहब का किरदार निभा रहे हैं।
कब और कहां देखें?
रिलीज डेट: 23 जून
ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो
स्टार कास्ट
डॉ. प्रभात सिन्हा: अमोल पाराशर
बाबू साहेब: दिनेश लाल यादव (निरहुआ)
दूसरे एक्टर्स: विनय पाठक, आकाश मखीजा, आनंदेश्वर द्विवेदी, आकांशा रंजन कपूर, और गरिमा विक्रांत सिंह
यहां देखिए ट्रेलर
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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खासियत और हुनर (Expertise)
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