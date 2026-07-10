गोविंदा गोली लेकर पहुंचे सुनीता आहूजा से लॉक अप 2 में मिलने, बोले- मार ले अब मुझे
गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच काफी समय से अनबन की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब सुनीता के लिए गोविंदा, शो लॉक अप 2 में आए हैं और यहां आते ही गोविंदा के स्टेटमेंट्स वायरल हो रहे हैं।
लॉक अप 2 शो काफी चर्चा में है। शो के कंटेस्टेंट्स किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार शो में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी शो में कंटेस्टेंट बनकर आई हैं। शो में अब कंटेस्टेंट्स के परिवार वाले शो में आ रहे हैं। पहले गौरव खन्ना शो में आए और अब गोविंदा ने शो में एंट्री ली है। वह पत्नी सुनीता के लिए शो में आए हैं। हालांकि शो में आने के बाद वह सुनीता के लिए बोलते हैं कि ले मुझे मार ले गोली।
आते ही गोविंदा ने क्या बोला
दरअसल, शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें फराह खान और रितेश देशमुख, गोविंदा का स्वागत करते हैं। एंट्री मारते ही गोविंदा बोलते हैं ये वो लॉक अप है जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देते हैं वो कई लॉक अप्स हैं। मैं वहां से आ रहा हूं।
गोविंदा बोले गोली लेकर आया हूं
फराह ने फिर मजाक में गोविंदा से पूछा कि तूने ऐसी सुपारी क्यों दी थी कि इसको मारो गोली? इस पर गोविंदा ने कहा, ‘अरे मैं लेके आया हूं जेब में गोली। मैंने बोला सीने में मारना चाह रही थी, मार ले अब।’
लॉक अप के प्रीमियर के दौरान सुनीता ने बताया था कि कैसे गोविंदा संग शादी को लेकर उनके स्टेटमेंट्स पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सुनीता ने माना कि गोविंदा के कई अफेयर्स रहे थे, लेकिन उन्होंने सब माफ किया अपने प्यार के लिए। सुनीता ने इसके अलावा गोविंदा के गोली लगने पर भी बोला था और कहा था कि जब कोई तीसरा आता है तो अंखियों से नहीं, घुचनों पर गोली मारी जाती है।
जब सुनीता ने कहा था मेरा निशाना चूकता नहीं
वहीं फराह खान ने जब उन्हें उनके पुराने स्टेटमेंट की याद दिलाई थी कि अगर अफवाहों के मुताबिक उन्होंने गोली मारी होती तो सीधा उनके सीने पर निशाना लगातीं। इस पर सुनीला ने हंसते हुए कहा था कि मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है।
गोविंदा-सुनीता के रिश्ते में दरार की खबर
गोविंदा और सुनीता के बारे में बता दें कि दोनों ने 1987 में शादी की थी और उनके 2 बच्चे हैं टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। कुछ दिनों पहले ये खबर आ रही थी कि दोनों के रिश्ते में काफी दिक्कतें चल रही हैं। वहीं सुनीता ने तो एक इंटरव्यू में साफ कह दिया था कि एक्टर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। हालांकि गोविंदा ने इस बात को साफ तरीके से गलत बताया था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।