नेटफ्लिक्स ने हटाया मनोज बाजपेयी के 'घूसखोर पंडत' का टीजर, सरकार ने दिया निर्देश
मनोज बाजपेयी की घूसखोर पंडत फिल्म के नाम को लेकर विवाद हो रहा है। वहीं अब खबर आ रही है कि सरकार ने इसका टीजर हटाने को बोला है नेटफ्लिक्स को।
मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म घुसखोर पंडत की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। अब भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को फिल्म 'घुसखोर पंडत' का टीजर और बाकी प्रमोशनल कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कहा है।
एफआईआर हुई दर्ज
दरअसल, जबसे फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तबसे इसका विरोध करके कहा जा रहा था कि ये टाइटल काफी जातिवादी और ऑफेंसिव है। इस विवाद के चलते लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन (एनएचआरसी) ने एक शिकायत के बाद मिनिसट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और ब्रोडकास्टिंग को नोटिस जारी किया है।
सेंटर ने टीजर और प्रमोशनल कंटेंट हटाने को कहा
इस मामले में कार्रवाई करते हुए सेंटर ने नेटफ्लिक्स को फिल्म का टीजर और बाकी सभी प्रमोशनल कंटेंट को हटाने के लिए कहा है।
पीटीआई से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर ने कहा, ‘इस तरह की हरकत, जो किसी भी समाज के खिलाफ है, पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल ।’
बीजेपी के नेशनल स्पोकपर्सन गौरव भाटिया ने एक्स पर लिखा, 'केंद्र के त्वरित और प्रभावी निर्णय का हार्दिक अभिनंदन! 'घूसखोर पंडत' जैसे अपमानजनक कंटेंट को न केवल प्लेटफॉर्म से हटवाया गया है, बल्कि इस मामले में FIR भी दर्ज की गई है।'
किसी जाति या समुदाय को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कदम
उन्होंने आगे लिखा, 'यह स्पष्ट संदेश है कि सनातन धर्म का अपमान अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यावसायिक लाभ के लिए किसी भी जाति या समुदाय को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' ही हमारा आधार है।'
