'तू अब भी मेरी पत्नी है', डायवोर्स के खुलासे पर गौरव खन्ना ने आकांक्षा से पूछे सवाल, बंधाई हिम्मत

Lock Upp Today's Episode: लॉकअप के आज के एपिसोड की शुरुआत गौरव खन्ना के जेल के अंदर आने से हुई। उन्होंने आकांक्षा से पूछा कि उन्होंने अभी तलाक वाली बात क्यों बता दी? उन्होंने ये भी बताया कि तलाक की चर्चा दोनों के बीच कब हुई।

लॉकअप का आज का एपिसोड काफी इमोशनल पल से शुरू हुआ। गौरव खन्ना जेल के अंदर कैदियों से मिलने आए। अंदर आते ही वो आकांक्षा के पास गए और उन्होंने आकांक्षा से कहा कि तूने तो बैंड बजा दी। गौरव खन्ना ने आकांक्षा से पूछा कि उन्होंने तलाक की बात अभी क्यों बता दी। आकांक्षा ने कहा कि उन्होंने वही बोला जो सच था। गौरव ने कहा कि ये बात तब बाहर आनी चाहिए थी जब वो चीज हो जाती है।

आकांक्षा को सपोर्ट करने आए गौरव खन्ना गौरव ने इस एपिसोड के दौरान आकांक्षा की हिम्मत बंधाने की कोशिश भी की, लेकिन बीच-बीच में कुछ शिकायतें भी कीं। गौरव ने सबसे पहले आकांक्षा से पूछा कि क्या वो खुश हैं? उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया बाहर न…इतने मजे तू करा रही है मेरे बिन मतलब के।" गौरव इतना बोलते ही इमोशनल हो गए। आकांक्षा ने उन्हें कहा कि वो न रोएं। वो बहुत ज्यादा रो चुकी हैं। इसपर गौरव ने कहा कि उन्होंने एपिसोड देखा है इसलिए ही वो सपोर्ट करने आए हैं।

गौरव ने पूछा आकांक्षा से सवाल गौरव ने इसी बातचीत के दौरान आकांक्षा से कहा- उन्हें रुकना चाहिए था तलाक हो जाने तक। गौरव ने कहा कि लेकिन ठीक है ये उनका गेम है और वो अच्छे से खेल रही हैं। बिग बॉस विनर से पत्नी से पूछा- "तू रोई क्यों? अगर तू इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना बड़ा तूने नेशनल टीवी पर बम फोड़ा, 196 देशों में जो तुमने…"

गौरव ने याद की पहली मुलाकात की डेट गौरव ने फिर आकांक्षा को याद दिलाया कि ये वो महीना है जब वो लोग पहली बार मिले थे। गौरव ने पहली बार मिलने की तारीख भी बताई। उन्होंने बताया कि वो लोग पहली बार 30 जूलाई, 2015 को मिले थे। गौरव ने कहा- 11 साल…और तुमने जो …लेकिन ठीक है। इसपर आकांक्षा ने कहा कि तो उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है।

आकांक्षा ने कब की तलाक की चर्चा? इस बात पर गौरव ने कहा कि हमने सिर्फ चर्चा की थी। कोई पेटिशन साइन नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। इसपर आकांक्षा ने कहा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी के लिए चले गए थे। गौरव ने बताया कि उनके शो में जाने से 7 दिन पहले आकांक्षा ने उनपर ये बम फोड़ा।

गौरव ने बताया क्या बोल रहे लोग? फराह खान ने गौरव और आकांक्षा को अलग से बात करने का मौका भी दिया। उस वक्त गौरव ने आकांक्षा से कहा कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हमने मई में, मेरे जाने से पहले ये चर्चा की। बाहर ऐसा लग रहा कि हम एक-डेढ़ साल से डायवोर्स हैं। लोग कह रहे हैं कि उस शो (बिग बॉस) में आकांक्षा ऑडिशन दे रही थीं और मैं बेचारा बनने की एक्टिंग कर रहा था।

गौरव बोले- तू अब भी मेरी पत्नी हो गौरव ने कहा कि वो मीडिया को नजरअंदाज कर रहे हैं। गौरव खन्ना ने कहा कि वो किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हैरान थे जिस तरह से लोगों ने इस चीज को लिया है। उन्होंने कहा कि लोगों का जो मन आ रहा है वो बोल रहे हैं, जो मन आ रहा है वो बना रहे हैं, और मैं ये नहीं झेल सकता कि कोई तेरे खिलाफ कुछ बोले क्योंकि कानूनी तौर पर तू अब भी मेरी पत्नी है, और मैं तेरा पति हूं।

आकांक्षा ने गौरव को क्या दिया जवाब? आकांक्षा ने गौरव को समझाते हुए कहा कि अगर लोग ये समझ नहीं सकते हैं कि दो लोग बिना किसी लड़ाई के हंसकर खुशी के साथ अलग हो सकते हैं तो ये लोगों की समस्या है। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने ट्रोल्स को कभी इतनी तवज्जो दी ही नहीं है।