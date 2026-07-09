'तू अब भी मेरी पत्नी है', डायवोर्स के खुलासे पर गौरव खन्ना ने आकांक्षा से पूछे सवाल, बंधाई हिम्मत
Lock Upp Today's Episode: लॉकअप के आज के एपिसोड की शुरुआत गौरव खन्ना के जेल के अंदर आने से हुई। उन्होंने आकांक्षा से पूछा कि उन्होंने अभी तलाक वाली बात क्यों बता दी? उन्होंने ये भी बताया कि तलाक की चर्चा दोनों के बीच कब हुई।
लॉकअप का आज का एपिसोड काफी इमोशनल पल से शुरू हुआ। गौरव खन्ना जेल के अंदर कैदियों से मिलने आए। अंदर आते ही वो आकांक्षा के पास गए और उन्होंने आकांक्षा से कहा कि तूने तो बैंड बजा दी। गौरव खन्ना ने आकांक्षा से पूछा कि उन्होंने तलाक की बात अभी क्यों बता दी। आकांक्षा ने कहा कि उन्होंने वही बोला जो सच था। गौरव ने कहा कि ये बात तब बाहर आनी चाहिए थी जब वो चीज हो जाती है।
आकांक्षा को सपोर्ट करने आए गौरव खन्ना
गौरव ने इस एपिसोड के दौरान आकांक्षा की हिम्मत बंधाने की कोशिश भी की, लेकिन बीच-बीच में कुछ शिकायतें भी कीं। गौरव ने सबसे पहले आकांक्षा से पूछा कि क्या वो खुश हैं? उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया बाहर न…इतने मजे तू करा रही है मेरे बिन मतलब के।" गौरव इतना बोलते ही इमोशनल हो गए। आकांक्षा ने उन्हें कहा कि वो न रोएं। वो बहुत ज्यादा रो चुकी हैं। इसपर गौरव ने कहा कि उन्होंने एपिसोड देखा है इसलिए ही वो सपोर्ट करने आए हैं।
गौरव ने पूछा आकांक्षा से सवाल
गौरव ने इसी बातचीत के दौरान आकांक्षा से कहा- उन्हें रुकना चाहिए था तलाक हो जाने तक। गौरव ने कहा कि लेकिन ठीक है ये उनका गेम है और वो अच्छे से खेल रही हैं। बिग बॉस विनर से पत्नी से पूछा- "तू रोई क्यों? अगर तू इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना बड़ा तूने नेशनल टीवी पर बम फोड़ा, 196 देशों में जो तुमने…"
गौरव ने याद की पहली मुलाकात की डेट
गौरव ने फिर आकांक्षा को याद दिलाया कि ये वो महीना है जब वो लोग पहली बार मिले थे। गौरव ने पहली बार मिलने की तारीख भी बताई। उन्होंने बताया कि वो लोग पहली बार 30 जूलाई, 2015 को मिले थे। गौरव ने कहा- 11 साल…और तुमने जो …लेकिन ठीक है। इसपर आकांक्षा ने कहा कि तो उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है।
आकांक्षा ने कब की तलाक की चर्चा?
इस बात पर गौरव ने कहा कि हमने सिर्फ चर्चा की थी। कोई पेटिशन साइन नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। इसपर आकांक्षा ने कहा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी के लिए चले गए थे। गौरव ने बताया कि उनके शो में जाने से 7 दिन पहले आकांक्षा ने उनपर ये बम फोड़ा।
गौरव ने बताया क्या बोल रहे लोग?
फराह खान ने गौरव और आकांक्षा को अलग से बात करने का मौका भी दिया। उस वक्त गौरव ने आकांक्षा से कहा कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हमने मई में, मेरे जाने से पहले ये चर्चा की। बाहर ऐसा लग रहा कि हम एक-डेढ़ साल से डायवोर्स हैं। लोग कह रहे हैं कि उस शो (बिग बॉस) में आकांक्षा ऑडिशन दे रही थीं और मैं बेचारा बनने की एक्टिंग कर रहा था।
गौरव बोले- तू अब भी मेरी पत्नी हो
गौरव ने कहा कि वो मीडिया को नजरअंदाज कर रहे हैं। गौरव खन्ना ने कहा कि वो किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हैरान थे जिस तरह से लोगों ने इस चीज को लिया है। उन्होंने कहा कि लोगों का जो मन आ रहा है वो बोल रहे हैं, जो मन आ रहा है वो बना रहे हैं, और मैं ये नहीं झेल सकता कि कोई तेरे खिलाफ कुछ बोले क्योंकि कानूनी तौर पर तू अब भी मेरी पत्नी है, और मैं तेरा पति हूं।
आकांक्षा ने गौरव को क्या दिया जवाब?
आकांक्षा ने गौरव को समझाते हुए कहा कि अगर लोग ये समझ नहीं सकते हैं कि दो लोग बिना किसी लड़ाई के हंसकर खुशी के साथ अलग हो सकते हैं तो ये लोगों की समस्या है। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने ट्रोल्स को कभी इतनी तवज्जो दी ही नहीं है।
गौरव खन्ना ने ये भी बताया कि उनका जो नया सीक्रेट रिवील हुआ, अब उसका चल रहा है। गौरव ने कहा कि आकांक्षा जो उस दिन रोई हैं, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा और इसलिए ही वो आज शो में आए हैं। गौरव ने कहा कि अलग होना उनके लिए आसान नहीं है। वो बाहर अपने आपको संभाले हुए हैं। उनके पास कोई बात करने को नहीं है। इसपर आकांक्षा ने कहा कि वो तो फिर भी घर पर हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते है। यहां वो किसी के साथ बात नहीं कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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