नेटफ्लिक्स पर आते ही छाई ये क्राइम थ्रिलर, जानें कैसी है 2 घंटे 3 मिनट की फिल्म

नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक क्राइम थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म रिलीज होते ही नेटफ्लिक्स टॉप 10 में नंबर 1 बन गई है। आइए जानते हैं कैसी है नेटफ्लिक्स पर छाई ये मूवी।

अगर आप कोई नई रिलीज क्राइम थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको बता दें नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक हिंदी क्राइम थ्रिलर रिलीज हुई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही ये फिल्म छा गई है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी लीड रोल में नजर आए हैं। आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में।

क्या है इस फिल्म का नाम? हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है ‘गजब रात’। इस फिल्म को नीरज पांडे और रितेश शाह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में मनोज बाजपेयी, मेघना अग्रवाल और दिव्या दत्ता जैसे कलाकार नजर आए हैं।

गजब रात का क्या है प्लॉट? फिल्म के प्लॉट की बात करें तो फिल्म की कहानी एक ऐसे घूसखोर पुलिस ऑफिसर के इर्द-गिर्द घूमती है जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना जानता है। पैसे कमाने के इसी चक्कर में एक रात वो एक होटल में रेड मारता है। एक आम रेड से शुरू हुई फिल्म की कहानी उस वक्त टर्न लेती है जब उसी होटल से थोड़ी दूर पर एक लड़की मिलती है।

किन सवालों के जवाब तलाशती है गजब रात? लड़की की हालत बहुत बुरी होती है। वहां, मौजूद लोग उस लड़की की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं। इस केस की जिम्मेदारी अजय निरवित (मनोज बाजपेयी) को सौंपी जाती है। उस लड़की का ये हाल किसने किया? क्यों उस लड़की के पीछे देश की बड़ी ताकतें पड़ी हैं? फिल्म की कहानी ये राज सुलझाती है। ये फिल्म एक रात की ही कहानी है।

कितना है इस फिल्म का रनटाइम? फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 3 मिनट है। इस फिल्म की कहानी में शुरू से अंत तक सिर्फ एक ही सस्पेंस है, वो है कि उस लड़की पर क्यों और किसने हमला किया है। पहले हम आपको फिल्म के पॉजिटिव बता रहे हैं। फिल्म की सबसे अच्छी बात है मनोज बाजपेयी की एक्टिंग। मनोज बाजपेयी ने एक बार साबित कर दिया है कि उन्हें कोई भी रोल दिया जाए, वो उस रोल को बेहद शानदार तरीके से निभा सकते हैं।

मजेदार हैं फिल्म के डायलॉग्स फिल्म की दूसरी बात है फिल्म के डायलॉग्स। इस फिल्म में अजय निरवित की अपने सीनियर्स के साथ बातचीत और नोकझोंक दोनों ही स्क्रीन पर मजेदार लगती हैं।

क्या हैं फिल्म की कमजोर कड़ियां? अब जानते हैं कि फिल्म कहां पर कमजोर लगती है। फिल्म को देखकर आपको लगेगा कि फिल्म की कहानी एक रात में खत्म करने के चक्कर में डायरेक्टर बहुत हड़बड़ी में हैं। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा किकु शारदा, दिव्या दत्ता और नुसरत भरूचा जैसे कलाकार नजर आए हैं। लेकिन डायरेक्टर इन एक्टर्स की काबिलियत का इस्तेमाल करने में असफल रहे हैं।

दिव्या दत्ता का किरदार कहानी के लिए काफी अहम है, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया है। किकु शारदा को भी फिल्म में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है। किकु शारदा जितनी देर के लिए भी स्क्रीन पर आते हैं, उनकी प्रेजेंस अच्छी लगती है। इसी से पता चलता है कि फिल्म में अगर उन्हें और स्क्रीनटाइम दिया जाता तो फिल्म और भी दिलचस्प होती। नुसरत भरूचा को फिल्म में बस अजय निरवित का किरदार सेट करने के लिए लाया गया है।