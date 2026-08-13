New Release: 14 अगस्त के दिन 17 फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज, लिस्ट देख बना लें अपने वीकेंड का प्लान

Friday OTT Release: शुक्रवार के दिन ओटीटी पर 17 नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। आप नीचे दी गई लिस्ट देखिए और अपने पसंदीदा जॉनर वाली फिल्मों को चुन लें।

शुक्रवार के दिन रिलीज होंगी 17 फिल्में-सीरीज

14th August Release: ओटीटी प्रेमियों के लिए यह लॉन्ग वीकेंड काफी खास रहने वाला है। 14 अगस्त को कई नई फिल्में और वेब सीरीज अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। इनमें हॉरर, थ्रिलर, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा जैसे कई जॉनर शामिल हैं। आइए जानते हैं इस दिन क्या-क्या देखने को मिलेगा।

जॉनर: हॉरर थ्रिलर

कलाकार: निरंजन

कहानी एक ऐसी हवेली की है, जहां एक गुड़िया में बंद ‘पद्मिनी’ नाम की आत्मा गलती से आजाद हो जाती है। हवेली का आखिरी वारिस निरंजन मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि जो कुछ वह देख रहा है, वह सच है या उसके दिमाग का भ्रम।

जॉनर: रोमांटिक ड्रामा

कलाकार: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की यह फिल्म एक लव ट्रायएंगल पर आधारित है। थिएटर के बाद अब दर्शक इसे ओटीटी पर देख सकेंगे।

3. भारत भाग्य विधाता (Bharat Bhagya Viddhaata) ओटीटी: जी5

जॉनर: ड्रामा

कलाकार: कंगना रनौत, गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, प्रसाद ओक और ईशा डे

यह फिल्म 2008 के मुंबई आतंकी हमलों से प्रेरित है। कहानी उन हेल्थकेयर वर्कर्स और अस्पताल के कर्मचारियों के साहस को दिखाती है, जिन्होंने मुश्किल समय में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की।

4. पावर बुक III: रेजिंग कनान ओटीटी: लायंसगेट प्ले

जॉनर: क्राइम ड्रामा

कलाकार: मेकाई कर्टिस, ओमर एप्स

‘पावर’ यूनिवर्स की यह चर्चित सीरीज अपने पांचवें और आखिरी सीजन के साथ खत्म हो रही है। इसका फिनाले अब भारतीय दर्शकों के लिए उपलब्ध है।

5. 1917 ओटीटी: लायंसगेट प्ले

जॉनर: वॉर ड्रामा

कलाकार: जॉर्ज मैके, डीन-चार्ल्स चैपमैन

सैम मेंडेस की यह ऑस्कर विजेता फिल्म प्रथम विश्व युद्ध की कहानी है। इसमें दो ब्रिटिश सैनिक दुश्मन के इलाके में एक बेहद खतरनाक मिशन पर निकलते हैं।

6. मिस्टर वर्क फ्रॉम होम (Mr Work From Home) ओटीटी: सन एनएक्सटी

जॉनर: फैमिली कॉमेडी

कलाकार: त्रिगुन, पायल, विवाह हर्षा, अनीश कुरुविला, सत्य कृष्णन, हर्षा वर्धन, शिवाजी राजा, वेणु येल्दानी और सप्तगिरी

एक लड़के और लड़की की रोजमर्रा की नोकझोंक, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस पर आधारित यह एक हल्की-फुल्की पारिवारिक फिल्म है।

7. हार्टइन (Heartin) ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो

जॉनर: रोमांटिक ड्रामा

कलाकार: सनंथ, मैडोना सेबेस्टियन और अमया टी

शिवा अपनी याददाश्त खोने के बाद नई जिंदगी शुरू करता है। लेकिन एक हादसा उसे उसके पुराने अतीत की तरफ वापस ले जाता है और उसकी जिंदगी में कई बदलाव आने लगते हैं।

8. MLB फील्ड ऑफ ड्रीम्स: फिलिज बनाम ट्विन्स (MLB Field of Dreams: Phillies vs. Twins) ओटीटी: नेटफ्लिक्स

जॉनर: लाइव स्पोर्ट्स

कलाकार: डॉन मैटिंगली, फिलाडेल्फिया फिलीज़, डेरेक शेल्टन और मिनेसोटा ट्विन्स

मेजर लीग बेसबॉल का मुकाबला मशहूर आइओवा कॉर्नफील्ड में होगा। इसमें फिलाडेल्फिया फिलिज और मिनेसोटा ट्विन्स आमने-सामने होंगे।

9. डोंट से गुड लक (Don’t Say Good Luck) ओटीटी: नेटफ्लिक्स

जॉनर: कॉमेडी ड्रामा

कलाकार: सनी सैंडलर, मेलानी लिंस्की, स्टेफनी बीट्रिज और स्टीव बुसेमी

कहानी हाई-स्कूल के एक म्यूजिकल शो के दौरान शुरू होती है, जहां सोफी की महत्वाकांक्षाएं उसके पारिवारिक ड्रामे से टकराती हैं।

10. विश्वनाथ एंड संस (Vishwanath & Sons)

ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो

जॉनर: रोमांटिक ड्रामा

कलाकार: सूर्या, ममिता बैजू, रवीना टंडन और राधिका सरथकुमार

संजय विश्वनाथ एक सिंगल फादर और निशानेबाज है। अपने बेटे की बीमारी के दौरान उसकी मुलाकात मैडी से होती है। दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है।

जॉनर: कॉमेडी ड्रामा

कलाकार: शंभू

तेलंगाना के एक गांव में रहने वाला 68 साल का बुजुर्ग अपने बेटे के खिलाफ सिर्फ इसलिए केस कर देता है क्योंकि उसने डॉक्टर की सलाह के बावजूद टूथब्रश नहीं खरीदा। देखते ही देखते यह छोटा-सा मामला बड़ा मुद्दा बन जाता है।

12. मधुरमी जीवितम (Madhuramee Jeevitham) ओटीटी: मनोरमामैक्स

जॉनर: फैमिली ड्रामा

यह कहानी एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उसकी पत्नी की है। रिटायरमेंट के बाद दोनों जिंदगी के छोटे-छोटे पलों में खुशी और सुकून तलाशते हैं।

13. पंचाली पंचभर्तृका (Panchali Panchabhartruka) ओटीटी: Aha

जॉनर: कॉमेडी थ्रिलर

चार दोस्त गलती से एक एनआरआई महिला की संदिग्ध मौत के मामले में फंस जाते हैं। मामला आगे बढ़ता है तो उनका सामना खतरनाक अपराधियों से होता है।

14. चार्जशीट 03-08 (Chargesheet 03-08) ओटीटी: जी5

जॉनर: सस्पेंस थ्रिलर

एक लड़की अचानक गायब हो जाती है और पुलिस के पास उसकी तलाश के लिए कोई ठोस सुराग नहीं होता। इसके बाद शुरू होती है एक दिलचस्प पुलिस जांच।

15. अगाधा (Agadha) ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो

जॉनर: सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर

कलाकार: महादेवी

महादेवी अपने चचेरे भाई की संदिग्ध मौत की जांच करते हुए एक प्रतिबंधित जंगल की गुफा तक पहुंचती है। वहां वह 12 हाथों वाली एक मूर्ति की सील तोड़ देती है, जिसके बाद एक खतरनाक ताकत आजाद हो जाती है।

16. मगुडम (Magudam) ओटीटी: SunNXT

जॉनर: तमिल एक्शन ड्रामा

कलाकार: विशाल

लिंगा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और हार्बर वर्कर के तौर पर शांत जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन एक बड़े धोखे के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है और वह बदला लेने के रास्ते पर निकल पड़ता है।

17. आखिरी सवाल (Aakhiri Sawaal) ओटीटी: लायंसगेट प्ले

जॉनर: ड्रामा

कलाकार: संजय दत्त, अमित साध, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा श्रीवास्तव

विक्की हेगड़े (नमाशी चक्रवर्ती) एक होशियार लेकिन गुस्सैल स्कॉलर है। वह RSS पर अपनी थीसिस तैयार करता है, लेकिन उसकी थीसिस खारिज कर दी जाती है। इसके बाद विक्की अपने मेंटर प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी (संजय दत्त) पर पक्षपात करने का आरोप लगाता है। शुरुआत में यह मामला सिर्फ कॉलेज और फैकल्टी के बीच की बहस होता है, लेकिन जल्द ही मीडिया इसे बड़ा मुद्दा बना देती है। राजनीतिक दखल के बाद यह विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है।