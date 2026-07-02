New Release: 3 जुलाई को रिलीज होंगी 8 फिल्में और सीरीज, ओटीटी और थिएटर पर होगा धमाका
Friday Release: शुक्रवार यानी 3 जुलाई के दिन ओटीटी और थिएटर्स में 8 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। आप ये लिस्ट सेव कर सकते हैं और इस लिस्ट के हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं।
सिनेमा प्रेमियों के लिए 3 जुलाई का दिन बेहद खास होने वाला है! इस शुक्रवार को न सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बड़े स्टार्स डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं, बल्कि सिनेमाघरों में भी तगड़ी एक्शन, सस्पेंस और एडवेंचर फिल्में रिलीज हो रही हैं। अगर आप भी वीकेंड को मजेदार बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो थिएटर से लेकर ओटीटी तक की इस पूरी लिस्ट को देख लें।
सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्में
1. अल्फा
एक्टर्स: आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, अनिल कपूर, बॉबी देओल और ऋतिक रोशन
डायरेक्टर: शिव रवैल
जॉनर: स्पाई एक्शन-थ्रिलर
ओटीटी/थिएटर: थिएटर रिलीज
'वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स' (YRF Spy Universe) की ये पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। इस फिल्म में दो महिला जासूसों को एक खतरनाक दुश्मन के खिलाफ मजबूरी में हाथ मिलाना पड़ता है और इस मिशन के लिए ऋतिक रोशन उन्हें ट्रेन करते हैं।
2. नागाबंधम: द सीक्रेट ट्रेजर
एक्टर्स: विराट कर्णा, नाभा नटेश, महेश मांजरेकर, जगपति बाबू
डायरेक्टर: अभिषेक नामा
जॉनर: एक्शन एडवेंचर / मिस्ट्री ड्रामा
ओटीटी/थिएटर: थिएटर रिलीज (तेलुगू, हिंदी, कन्नड़ आदि)
ये फिल्म भारत के प्राचीन विष्णु मंदिरों और वहां से जुड़े रहस्यमयी 'नागाबंधम' अनुष्ठान के इर्द-गिर्द घूमती है। कहानी में छिपी हुई परंपराओं, आध्यात्मिक शक्तियों और इतिहास के उन गहरे रहस्यों को दिखाया गया है, जो हमारी आस्था से जुड़े हैं।
3. बेबी डो डाई डो
एक्टर्स: हुमा कुरैशी, चंकी पांडे, सिकंदर खेर, सीमा पाहवा, विद्या मालवड़े
डायरेक्टर: नचिकेत सामंत
जॉनर: साइकोलॉजिकल थ्रिलर / मर्डर मिस्ट्री
ओटीटी/थिएटर: थिएटर रिलीज
मुंबई की भागदौड़ के बीच, एक मूक-बधिर महिला कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में दोहरी जिंदगी जी रही है, जिसे हत्याएं करते समय केवल अपनी मृत बहन की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब उसका एक मिशन गलत हो जाता है, तो उसके अतीत के काले राज और गहरे धोखे सामने आने लगते हैं।
ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में/सीरीज
4. प्रीतम एंड पेड्रो
एक्टर्स: वीर, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी
डायरेक्टर: राजकुमार हिरानी (क्रिएटर और प्रोड्यूसर)
जॉनर: साइबरक्राइम कॉमेडी-ड्रामा
ओटीटी: जियोहॉटस्टार
मशहूर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इस सीरीज से अपना ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं। कहानी में वीर एक टेक-सेवी साइबर एक्सपर्ट 'प्रीतम' बने हैं, जबकि अरशद वारसी पुराने जमाने के पुलिस अधिकारी 'पेड्रो' हैं। इन दोनों की बेमेल जोड़ी एक हाई-प्रोफाइल किडनैपिंग केस को सुलझाने और विक्रांत मैसी जैसे खतरनाक साइबर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए साथ आती है।
5. मॉलीवुड टाइम्स
एक्टर्स: नसलिन, शराफ यू धीन, विनीत श्रीनिवासन, संगीत प्रताप, बासिल जोसेफ (कैमियो)
डायरेक्टर: अभिनव सुंदर नायक
जॉनर: साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी
ओटीटी: जियोसिनेमा
ये कहानी कुट्टिक्कनम के एक युवा फिल्म निर्माता विनीत माधवन की है। विनीत का सपना हॉलीवुड डायरेक्टर एम. नाइट श्यामलन से प्रेरित होकर मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा हॉरर डायरेक्टर बनने का है।
6. कारक्कम
एक्टर्स: धनुष, ख्वाजा
डायरेक्टर: सुभाष ललिता सुब्रह्मण्यम
जॉनर: हॉरर कॉमेडी
ओटीटी: सोनी लिव
न्यू ईयर की रात को भारी शराब पीने के बाद, दो लापरवाह दोस्त एक चर्च के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां नशे की हालत में वे कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे पांच अशांत आत्माएं जाग जाती हैं और उनकी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं।
7. मुथस्सी
एक्टर्स: लीला, श्रीकुट्टन, राजन
डायरेक्टर: नंदूलाल
जॉनर: मिस्ट्री / सस्पेंस ड्रामा
ओटीटी: जी5
केरल-कर्नाटक सीमा पर बसे एक सुनसान गांव में लीला अपने बेटे के साथ रहती है। जब उसका पति राजन वापस अपने पैतृक घर लौटता है, तो उसके बाद उनके बेटे श्रीकुट्टन के व्यवहार में कुछ डरावने और रहस्यमयी बदलाव आने लगते हैं।
8. साइलो सीजन 3
एक्टर्स: रेबेका फर्गुसन
डायरेक्टर: माइकल डिनर, एरिक एवेलिनो और एम्बर टेम्पलमोर
जॉनर: डायस्टोपियन साइंस-फिक्शन
ओटीटी: एप्पल टीवी प्लस
इस ग्लोबल हिट सीरीज के तीसरे सीजन में जूलीएट (रेबेका फर्गुसन) जमीन के नीचे बने विशाल साइलो (Silos) के और भी गहरे राज खोलेगी और मानवता के उस अतीत का पर्दाफाश करेगी जिसे दुनिया से छुपाया गया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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