30 October: हॉरर, क्राइम थ्रिलर से लेकर रोमांस तक, इस शुक्रवार OTT पर मिलेगा हर जॉनर का मजा

इस शुक्रवार (30 अक्टूबर) नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और जी5 पर हॉरर, थ्रिलर, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर 12 फिल्में और सीरीज देखने को मिलेंगी।

30 अक्टूबर के दिन अलग-अलग जॉनर की 12 फिल्में और सीरीज आ रही हैं।

किसी को डरावनी कहानियों में दिलचस्पी है, तो किसी को मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर में। वहीं, कुछ लोग हल्की-फुल्की कॉमेडी या प्यार की कहानी देखकर अपना वीकेंड बिताना पसंद करते हैं। इस बार ओटीटी पर इन सभी पसंद का ध्यान रखा गया है। कहीं एक पुरानी किताब मौत का राज खोलेगी, तो कहीं एक शादीशुदा जोड़ा अपने अतीत में लौटकर रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा। कुछ कहानियां डराएंगी, तो कुछ हंसाएंगी। ऐसे में नेटफ्लिक्स से लेकर प्राइम वीडियो तक, आपके पास देखने के लिए कई नए विकल्प हैं।

जॉनर: ड्रामा / थ्रिलर

यह सीरीज 1980 के दशक की कहानी दिखाती है। पेर्नूरू नाम के एक काल्पनिक राज्य में कई पीढ़ियों से महिलाओं का राज है। लेकिन रुद्रा (राधिका आप्टे) के आने से यहां सब कुछ बदलने लगता है। सीरीज में कीर्ति सुरेश भवानी के किरदार में नजर आएंगी। इनके अलावा तन्वी आजमी और महेश मांजरेकर भी अहम भूमिकाओं में हैं।

2. मीठे में क्या है (Meethe Mein Kya Hai) ओटीटी: नेटफ्लिक्स

जॉनर: फैमिली ड्रामा

दिवाली के मौके पर पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। इस दौरान पुरानी बातें सामने आने लगती हैं और परिवार के लोगों के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं। दो पीढ़ियों की सोच में अंतर भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। इसमें ऋत्विक भौमिक और रोहिणी हट्टंगड़ी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

3. सिग्मा (Sigma) ओटीटी: नेटफ्लिक्स

जॉनर: चोरी, रोमांच, कॉमेडी और एक्शन

जेसन संजय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संदीप किशन गुरु नाम के रेडियो जॉकी का किरदार निभा रहे हैं। गुरु खजाने की तलाश भी करता है। जब एक ताकतवर व्यापारी उसे धोखा देता है, तो वह बदला लेने के लिए अपनी टीम बनाता है। इसके बाद उसकी टीम एक कैसीनो की तिजोरी लूटने की योजना बनाती है।

4. ऑब्सेशन (Obsession) ओटीटी: जियोहॉटस्टार

जॉनर: हॉरर / सुपरनैचुरल

बेयर (माइकल जॉन्स्टन) अपनी बचपन की दोस्त निक्की को अपने प्यार में डालना चाहता है। इसके लिए वह 'वन विश विलो' नाम की एक रहस्यमयी चीज का सहारा लेता है। लेकिन उसकी इच्छा पूरी होने के बाद सब कुछ बदलने लगता है। जल्द ही उसकी जिंदगी में डरावनी घटनाएं होने लगती हैं।

5. एपोकैलिप्स जेड: न्यू वर्ल्ड (Apocalypse Z: New World) ओटीटी: प्राइम वीडियो

जॉनर: हॉरर / सर्वाइवल थ्रिलर / एक्शन

यह फिल्म 'Apocalypse Z: The Beginning of the End' का सीक्वल है। TSJ वायरस के कारण दुनिया तबाह हो चुकी है। ऐसे में बचे हुए लोगों को संक्रमित जीवों से अपनी जान बचानी है। लेकिन खतरा सिर्फ इन जीवों से नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों के धोखे से भी है।

6. इमॉर्टल (Immortal) ओटीटी: सोनीलिव

जॉनर: रोमांटिक हॉरर

मागी (जीवी प्रकाश कुमार) किराए पर घर ढूंढ रहा होता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात सिंधु नाम की एक रहस्यमयी महिला से होती है, जो उसे कम किराए पर अपना अपार्टमेंट दे देती है। धीरे-धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। लेकिन मागी को जल्द ही सिंधु से जुड़े कुछ डरावने और अलौकिक राज पता चलते हैं।

7. द डार्क हेवन (The Dark Heaven) ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो

जॉनर: मिस्ट्री / थ्रिलर

मेक्कराई गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। इनकी जांच करने पहुंचे अधिकारी इलमपारी को एक पुरानी किताब के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि यह किताब पहले ही बता देती है कि किसकी मौत होने वाली है। एक लापता पुस्तकालय कर्मचारी की बेटी की मदद से इलमपारी गांव के लोकगीतों और अंधविश्वासों के पीछे छिपे सच का पता लगाने की कोशिश करता है।

8. अवराचन एंड संस (Avaraachan & Sons)

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

जॉनर: कॉमेडी ड्रामा

चेल्लानाम गांव में रहने वाले अवराचन की लापरवाही के कारण उसके बेटों जैसन और जैमोन को बार-बार परेशानी झेलनी पड़ती है। एक बड़े विवाद के बाद अवराचन उत्तर केरल के पहाड़ी इलाके में अपनी बहन के घर रहने चला जाता है। वहां भी कई मुश्किलें सामने आती हैं। इन घटनाओं के बीच परिवार के रिश्तों में बदलाव आने लगता है।

9. लव ऑलवेज (Love Always) ओटीटी: जियोहॉटस्टार

जॉनर: रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा

कोरियन वेबटून 'हेयर वी गो अगेन' पर आधारित यह कहानी एक ऐसे शादीशुदा जोड़े की है, जो तलाक लेने का फैसला करने वाला है। तभी अचानक दोनों समय में पीछे पहुंच जाते हैं और अपने जवानी के दिनों में लौट आते हैं। इसके बाद उन्हें अपने रिश्ते को एक और मौका देने और पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। इस दौरान वे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका रिश्ता कहां गलत मोड़ पर पहुंच गया था और क्या वे अपने प्यार को फिर से पा सकते हैं।

10. डोंट ट्रबल द ट्रबल (Don’t Trouble The Trouble) ओटीटी: नेटफ्लिक्स

जॉनर: फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा

फहाद फासिल की यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शशांक येलेटी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कॉमेडी के साथ फैंटेसी का भी मेल है। थिएटर में रिलीज होने के बाद अब यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है।

11. रुद्रवनम पीएस (Rudravanam PS) ओटीटी: जी5

जॉनर: क्राइम थ्रिलर सीरीज

एक दूर-दराज के गांव में 25 लाख रुपये के सोने की चोरी हो जाती है। अधिकारी शिवकुमार इस मामले की जांच शुरू करते हैं। जांच के दौरान जंगल में बिना सिर वाली एक लाश मिलती है। इसके बाद मामला और उलझ जाता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, धोखाधड़ी और कई छिपे हुए राज सामने आने लगते हैं।

12. एसआई युगंधर (SI Yugandhar) ओटीटी: नेटफ्लिक्स

जॉनर: एक्शन ड्रामा