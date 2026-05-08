New OTT Releases: ओटीटी पर 8 मई के दिन आई हैं ये 7 फिल्में और सीरीज, लिस्ट देख बनाए वीकेंड का प्लान
Friday OTT Release: 8 मई का दिन सिनेप्रेमियों के लिए मजेदार होने वाला है। एक तरफ, आज के दिन सिनेमाघरों में कई सारे फिल्में रिलीज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ, ओटीटी पर नई सीरीज और फिल्मों का मेला लगा है।
मई के इस दूसरे हफ्ते में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों और सीरीज का मेला लगा है। जी हां, 8 मई के दिन नेटफ्लिक्स, जियो-हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन, कॉमेडी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर से भरपूर कई फिल्में और वेब सीरीज ने दस्तक दी है। यहां देखिए लिस्ट। (ये भी पढ़ें: 8 मई के दिन थिएटर्स में 6 फिल्में हो रही हैं रिलीज, यहां देखिए लिस्ट)
लुक्खे (Lukkhe)
फिल्म/सीरीज: सीरीज
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
जॉनर: म्यूजिकल एक्शन-ड्रामा
कास्ट: किंग, पलक तिवारी
कहानी: चंडीगढ़ के अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन पर आधारित यह सीरीज दो उभरते हुए रैपर्स के बीच की चल रहे कॉम्पिटिशन को दिखाती है। इस सीरीज से इंडियन रैपर 'किंग' एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हैं।
यहां देखिए ट्रेलर
एम.आई.ए. (M.I.A.)
फिल्म/सीरीज: सीरीज
ओटीटी: जियो-हॉटस्टार
जॉनर: क्राइम थ्रिलर / एक्शन
कास्ट: शैनन गिसेला
कहानी: एट्टा टाइगर जोंज को अपने परिवार के ड्रग बिजनेस से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन जब कुछ लोग उसके साउथ परिवार के ड्रग्स के धंधे को तबाह करते हैं तब उसके अंदर का विलन जाग उठता है।
यहां देखिए ट्रेलर
डकैत (Dacoit)
फिल्म/सीरीज: फिल्म
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
जॉनर: एक्शन-थ्रिलर
कास्ट: अदिवि शेष, मृणाल ठाकुर
कहानी: इस फिल्म में हरिदास नाम के भागे हुए कैदी की कहानी दिखाई गई है, जो अपनी एक्स सरस्वती से बदला लेना चाहता है। उसे लगता है कि जातिगत भेदभाव के कारण उसने उसे धोखा दिया है। लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है नए बातें निकलकर सामने आती हैं।
यहां देखिए ट्रेलर
वाझा 2: बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रोस (Vaazha 2)
फिल्म/सीरीज: फिल्म
ओटीटी: जियो-हॉटस्टार
जॉनर: कॉमेडी-ड्रामा
कास्ट: हाशिर, विनायक वी, अजीन जॉय, एलन बिन सिराज
कहानी: सिनेमाघरों के बाद अब ये मलयालम फिल्म ओटीटी पर आ रही है। इस फिल्म की कहानी चार ऐसे पक्के दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी शरारतों के लिए मशहूर हैं और जिन्हें 'लूजर' का टैग मिला हुआ है। ये दोस्त हाई स्कूल की चुनौतियों और दबावों का सामना करते हुए, खुद को बदलने और अपनी असल पहचान खोजने के सफर पर निकल पड़ते हैं।
यहां देखिए ट्रेलर
भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम (Bharathanatyam 2)
फिल्म/सीरीज: फिल्म
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
जॉनर: डार्क कॉमेडी-थ्रिलर
कास्ट: साइजू कुरुप
कहानी: इस फिल्म की कहानी शशि के इर्द-गिर्द घूमती है। शशि अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई जिंदगी बसाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे-धीरे उसके सामने उसके दिवंगत पिता के अतीत के गहरे राज सामने आते हैं। जब छिपा हुआ सच सामने आता है, तो फिल्म एक बेहद गंभीर मोड़ ले लेती है। परिवार को पता चलता है कि भरथन एक मंदिर घोटाले में शामिल था।
यहां देखिए ट्रेलर
ओ बटरफ्लाई (Oh Butterfly)
फिल्म/सीरीज: फिल्म
ओटीटी: सन एनएक्सटी (Sun NXT)
जॉनर: तमिल रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर
कास्ट: निवेदिता सतीश, सिबी भुवन चंद्रन, नासर, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली
कहानी: यह कहानी गौरी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 'हार्म ओसीडी' (Harm OCD) से जूझ रही है। वह अपने पति अर्जुन को एक सुनसान हिल स्टेशन पर अपना गहरा राज बताने ले जाती है। लेकिन एक अनचाहे मेहमान के आने से उनका अतीत सामने आ जाता है, जिससे उन्हें उन घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनके लिए वे तैयार नहीं थे।
यहां देखिए ट्रेलर
लव मॉकटेल 3 (Love Mocktail 3)
फिल्म/सीरीज: फिल्म
ओटीटी: जी5
जॉनर: कन्नड़ ड्रामा-कॉमेडी
कास्ट: डार्लिंग कृष्णा, मिलाना नागराज, अमृता अयंगर
कहानी: ये फिल्म पिता और बेटी के अनूठे रिश्ते पर आधारित है। कहानी आदि के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अनाथालय से निधि नाम की एक छोटी बच्ची को गोद लेता है। हालांकि, जल्द ही उनके रिश्ते की परीक्षा शुरू हो जाती है।
यहां देखिए ट्रेलर
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।